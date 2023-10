Marathon Weltrekord: Das sind die Bestzeiten der Männer und Frauen

Marathon-Läufer begeistern Zuschauer auf der ganzen Welt mit ihrer Leistung. Lesen Sie hier, wer von ihnen welche Bestzeit aufgestellt hat.

Keine Frage – Laufen ist für den menschlichen Körper und das Herz-Kreislauf-System förderlich und gesund. Dementsprechend fit sind Langstreckenläufer, die bei einem Marathon eine Distanz von genau 41,195 Kilometern laufen. Die Disziplin erfordert von den Athleten nicht nur physische Ausdauer, sondern auch mentale Stärke und Strategie über einen gewissen Zeitraum. Der Marathon-Weltrekord gilt in der Sportbranche als einer der begehrtesten und prestigeträchtigsten Auszeichnungen.

Dieser Rekord spiegelt die absolute Spitze der menschlichen Leistungsfähigkeit im Langstreckenlauf wider und hat im Laufe der Jahre zu unglaublichen Leistungen und Wettbewerben geführt. In diesem Artikel erfahren Sie mehr zum Marathon-Weltrekord, welche Läuferinnen und Läufer Bestzeiten aufstellten und was es mit den geschlechtsspezifischen Unterschieden in Bezug auf die Ausdauer bei Männern und Frauen auf sich hat.

Marathon Weltrekord : 3 Funfacts über den Marathon

Weibliche Läuferinnen dürfen erst seit 1984 bei einem Marathon teilnehmen

Fauja Singh hat im Alter von 100 Jahren beim Toronto Waterfront Marathon 2011 teilgenommen und gilt damit als ältester Teilnehmer aller Zeiten

Durchschnittlich brauchen Marathon-Teilnehmer rund 35.000 Schritte, um 41,195 Kilometer zurückzulegen

Marathon Weltrekord : Das ist die Bestzeit bei den Männern

Platz 1: Eliud Kipchoge

Der kenianische Langstreckenläufer wurde am 5. November 1984 in Kenia geboren und gilt als einer der besten Läufer weltweit. Beim Berlin Marathon 2022 knackte er erneut den Weltrekord und lief die Strecke innerhalb von 2:01:09 Stunden mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 20,9 km/h.

Platz 2: Kelvin Kiptum

Der junge Athlet Kelvin Kiptum stammt ebenfalls aus Kenia und belegt mit 02:01:25 Stunden, gelaufen im Jahr 2023 in Londoner Marathon, den zweiten Platz im Ranking. Seine durchschnittliche Geschwindigkeit betrug 20,85 km/h.

Platz 3: Kenenisa Bekele

Der äthiopische Langstreckenläufer Kenenisa Bekele wurde am 13. Juni 1982 geboren und hat 2019 seine persönliche Bestzeit von 02:01:41 Stunden beim Berlin Marathon aufgestellt. Er lief durchschnittlich 20,81 km/h.

Platz 4: Birhanu Legese

Legese wurde am 11. September 1994 in Äthiopien geboren und lief den Berlin Marathon 2019 innerhalb von 02:02:48 Stunden mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 20,62 km/h.

Platz 5: Mosinet Geremew

Ebenfalls ein äthiopischer Leichtathlet: Mosinet Geremew. Er lief den Marathon in London 2019 innerhalb von 02:02:55 Stunden. Dies gilt als seine persönliche Bestzeit. Seine Durchschnittsgeschwindigkeit betrug dabei 20,6 km/h.

Marathon-Rekord: Das ist die Bestzeit bei den Frauen

Platz 1: Brigid Kosgei

Die kenianische Leichtathletin Kosgei wurde am 20. Februar 1994 geboren und stellte 2019 beim Marathon in Chicago einen neuen Weltrekord auf: Sie lief die Strecke innerhalb von 02:14:04 Stunden.

Platz 2: Ruth chepnegetich

Die Marathonläuferin Ruth Chepnegetisch stammt ebenfalls aus Kenia und belegt mit 02:14:18 Stunden den zweiten Platz im Ranking. Diesen Rekord stellte sie 2022 beim Chicago-Marathon auf.

Platz 3: Amane Beriso Shankule

Die äthiopische Marathonläuferin wurde am 13. Oktober 1991 geboren und gewann den Valencia-Marathon 2022 mit einer Zeit von 02:14:58 Stunden.

Platz 4: Paula Radcliffe

Die ehemalige Leichtathletin Radcliffe wurde am 17. Dezember 1973 in England geboren und stellte 2003 den Weltrekord unter den Läuferinnen mit 02:15:25 Stunden auf. Diesen hielt sie bis 2019 aufrecht.

Platz 5: Tigist Assefa

Tigist Assefa, eine äthiopische Langstreckenläuferin, wurde am 3. Dezember 1996 in Äthiopien geboren und schaffte den Berlin-Marathon 2022 innerhalb von 02:15:37 Stunden.

Marathon Weltrekord : Wieso laufen Männer schneller als Frauen?

Während Brigid Kosgei einen Weltrekord unter den Läuferinnen von 02:14:04 Stunden aufstellte, lief ihr männlicher Laufkollege Eliud Kipchoge den Marathon in 02:01:09 Stunden. Doch woher kommen die geschlechtsspezifischen Unterschiede überhaupt?

Medizinisch gesehen gibt es dafür eine Erklärung: Männliche und weibliche Körper unterscheiden sich in Bezug auf Muskelmasse, Hormonproduktion und Sauerstofftransportkapazität. Männer haben tendenziell eine höhere Muskelmasse und eine größere Lungenkapazität, was ihnen in der Regel einen Vorteil bei Ausdauerrennen wie dem Marathon verschafft. Zudem kann das Herz-Kreislauf-System von Männern in der Regel mehr Sauerstoff pro Herzschlag transportieren. Dies ermöglicht es männlichen Athleten, eine höhere aerobe Leistungsfähigkeit zu erreichen, was für Marathonläufe von Vorteil ist. Laut Sportsandmedicine.com waren Frauen in der Welt des Sports lange Zeit benachteiligt. Als sie schließlich die Möglichkeit erhielten, an Wettbewerben teilzunehmen, begannen ihre Leistungen schnell denen der männlichen Athleten näherzukommen. Inzwischen haben sich die geschlechtsspezifischen Leistungsunterschiede in verschiedenen Sportarten auf etwa 10 Prozent stabilisiert.

