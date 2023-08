Wer hat den höchsten IQ der Welt?

Im Laufe der Geschichte gab es viele Menschen, die sich durch außergewöhnliche Intelligenz ausgezeichnet haben. Lesen Sie hier, wer den höchsten IQ weltweit hat.

Der menschliche Intellekt ist ein faszinierendes Phänomen, und die Messung von Intelligenz hat seit jeher die Neugierde der Menschen geweckt. Eine verbreitete Methode, Intelligenz zu quantifizieren, ist der sogenannte Intelligenzquotient (IQ). Dieser Wert dient als Maß für kognitive Fähigkeiten und die Fähigkeit, Probleme zu lösen, Informationen zu verarbeiten und auf neue Situationen zu reagieren. Auf der Welt gibt es viele Menschen, die als besonders intelligent oder gar als hochbegabt gelten. Doch wer hat eigentlich den allerhöchsten IQ der Welt und was zeichnet diese Person aus? Erfahren Sie hier im Artikel, um wen es sich handelt und welchen IQ Albert Einstein aufwies.

Der höchste IQ der Welt: So wird Intelligenz gemessen

Intelligenz leitet sich vom lateinischen Wort "intellegere" ab und bedeutet übersetzt "verstehen". Dabei geht es um das Verstehen von Zusammenhängen bzw. das Erkennen von Problemzusammenhängen. Doch Forscher sind sich bis heute uneinig, was noch alles zur Intelligenz zählt und tun sich mit einer allgemeingültigen Definition schwer. Dennoch wurde im Laufe der Geschichte versucht, Intelligenz mithilfe von Intelligenztests messbar zu machen und auf diesem Wege die Intelligenz eines Individuums zu bestimmen.

Der US-Psychologe Boring hat es sich einfach gemacht und Intelligenz im Jahr 1923 folgendermaßen definiert: "Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst". Dabei geht es darum, komplexe Aufgaben zu lösen und verschiedene Fertigkeiten in einer bestimmten Zeit unter Beweis zu stellen. Das Ergebnis wird mit einem Zahlenwert, der dann als IQ bezeichnet wird, festgehalten. Dabei gilt ein Wert mit 100 als durchschnittlicher IQ. Ein Wert unter 85 wird als schwach angesehen, während man bei einem Wert ab 130 von intellektueller Hochbegabung spricht.

IQ und EQ: Das ist der Unterschied

Schon mal etwas vom EQ gehört? Dieser beschreibt die emotionale Intelligenz eines Menschen, die in den standardisierten Intelligenztests nicht abgebildet wird. Goleman, ein Vertreter der Theorie über die emotionale Intelligenz, beschreibt wie Denken und Fühlen untrennbar miteinander verbunden sind und gemeinsam das Verhalten und die intellektuellen Fähigkeiten des Menschen beeinflussen.

Menschen mit hoher emotionaler Intelligenz sind in der Lage, verschiedene emotionale Zustände wie Melancholie, Angst oder Reizbarkeit sowohl bei sich selbst als auch bei anderen wahrzunehmen, zu unterscheiden, zu kontrollieren und diese Empfindungen für ihr eigenes Wohlbefinden zu nutzen, ohne dass ihre kognitiven Prozesse dadurch beeinträchtigt werden.

Der Mensch mit dem höchsten IQ der Welt ist Terence Tao

Terence Tao wurde am 17. Juli 1975 in Südaustralien geboren und war schon im Kindesalter ein Mathegenie. Er erlangte laut sciencefocus.com im Alter von 13 Jahren den Bachelor-Abschluss an der Flinders University. Mit gerade einmal 16 Jahren schrieb er sich an der Princeton University ein und machte dort seinen Doktor im Fach Mathematik im Alter von 21 Jahren. Im Laufe seiner Karriere hat Terence Tao mehrere bedeutende Auszeichnungen erhalten, darunter die Fields-Medaille im Jahr 2006. Die Fields-Medaille gilt als eine der höchsten Auszeichnungen in der Mathematik und wird alle vier Jahre an herausragende Mathematiker unter 40 Jahren verliehen. Tao ist Professor für Mathematik an der University of California, Los Angeles (UCLA). Der Mathematiker gilt mit einem gemessenen IQ-Wert zwischen 225 und 230 als intelligentester Mensch auf der Welt.

Überblick: Diese Persönlichkeiten haben und hatten einen äußerst hohen IQ

Marilyn Vos Savant (228)

Christopher Hirata (225)

William James Sidis (verstorben 1944, geschätzter IQ: 250-300)

Ada Lovelace (verstorben 1852, geschätzter IQ: 160)

Christopher Michael Langan (195)

Sho Yano (200)

Darüber hinaus galten diese Persönlichkeiten als besonders intelligent:

Lenoardo Da Vinci

Katherine Johnson

Stephen Hawking

Albert Einstein: So intelligent war er wirklich

Wie kein anderer Wissenschaftlicher hat Albert Einstein die Physik mit seinen wissenschaftlichen Beiträgen zu Quantenphysik und zur Relativitätstheorie revolutioniert. Man geht davon aus, dass sich der IQ-Wert von Einstein überdurchschnittlich bei einem Wert von 160 bewegt haben soll. Jedoch handelt es sich dabei lediglich um eine Schätzung von Wissenschaftlern, da sich der Physiker laut zmescience.com nie einem IQ-Test unterzogen hat.

Weitere Fakten über Intelligenz