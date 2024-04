Bayern wird alt: In diesen Städten ist die Bevölkerung am ältesten

Die Bevölkerung in Deutschland wird immer älter. Auch vor Bayern macht dieser demographische Wandel nicht halt. In diesen bayerischen Städten sind die Menschen am ältesten.

In Deutschland ist der demographische Wandel deutlich spürbar. Die Altersstruktur der Bevölkerung zeigt laut Statista bis zum Jahr 2060 eine deutliche Veränderung. Denn wenn man die Bevölkerungsgruppen nach Alter in einem Balkendiagramm ordnet, zeigt sich eine zunehmende Urnenform der Alterspyramide. Dies bedeutet, dass die Basis der Pyramide schmaler wird, während sich die obere Altersgruppe verbreitert. Diese Entwicklung ist das Ergebnis sinkender Geburtenzahlen und einer steigenden Lebenserwartung in der Bevölkerung. Deutschland wird also immer älter und diese Entwicklung ist auch in Bayern zu beobachten. In welchenbayerischen Städten ist die Bevölkerung am ältesten?

Zu den Zahlen

Die Zahlen zu diesem Ranking der bayerischen Städte mit der ältesten Bevölkerung basiert auf der regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Bayerischen Landesamtes für Statistik. Berücksichtigt wurden die kreisfreien Städte Bayerns, die Auflistung erfolgt nach angegebenem Altenquotient zum Stand 31. Dezember 2022. Dieser gibt dabei Auskunft über die Anzahl der 65-Jährigen oder Älteren je 100 Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren.

Bayerische Stadt mit der sechstältesten Bevölkerung: Weiden in der Oberpfalz

Im Ranking um die Bayerischen Städte mit der ältesten Bevölkerung landet Weiden in der Oberpfalz laut Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik auf dem sechsten Platz, denn diese kreisfreie Stadt hat einen Altenquotienten von 39,0. Das bedeutet, dass hier auf 100 Personen zwischen 20 und 64 Jahren insgesamt 39 Menschen im Alter von 65 oder älter kommen. Für das Jahr 2042 wird ein Quotient von 49,3 für Weiden in der Oberpfalz prognostiziert.

Kaufbeuren landet auf dem fünften Platz der Städte mit der ältesten Bevölkerung

Der fünfte Platz im Ranking um die Stadt mit der ältesten Bevölkerung in Bayern geht in das Allgäu, und zwar nach Kaufbeuren. Denn hier kommen auf 100 Personen zwischen 20 und 64 Jahren insgesamt 39,4 Menschen im Alter von 65 oder älter. Damit hat Kaufbeuren 2022 einen Altenquotienten von 39,4 vorgewiesen, 2042 soll dieser auf 48,5 ansteigen.

Stadt mit der viertältesten Bevölkerung Bayerns: Coburg

Mit einem Altenquotienten von 40,1 landet die Stadt Coburg auf dem vierten Platz im Ranking um die Stadt mit der ältesten Bevölkerung in Bayern. Denn laut Bayerischem Landesamt für Statistik kommen hier auf 100 Personen zwischen 20 und 64 Jahren insgesamt 40,1 Menschen im Alter von 65 oder älter. 20 Jahre später soll dieser dann bereits bei 47,9 liegen.

Platz Drei der Städte mit der ältesten Bevölkerung: Hof

Die Stadt mit den drittältesten Menschen in Bayern geht an die Stadt Hof, mit einem Altenquotienten von 40,5. Somit kommen in dieser Stadt auf 100 Personen zwischen 20 und 64 Jahren insgesamt 40,5 Menschen im Alter von 65 oder älter. 2042 soll dieser Wert dann bereits bei 48,2 liegen.

Die zweitälteste Bevölkerung in Bayerns Städten hat Amberg

Platz zwei im Ranking um die Stadt mit der ältesten Bevölkerung in Bayern belegt die Stadt Amberg. Denn hier kommen auf 100 Personen zwischen 20 und 64 Jahren insgesamt 40,7 Menschen im Alter von 65 oder älter. Das entspricht einem Altenquotienten von 40,7. Im Jahr 2042 soll der Wert dann auf 51,4 ansteigen.

Schweinfurt: Hier ist die Bevölkerung am ältesten in Bayern

Der Titel im Ranking um die Stadt mit der ältesten Bevölkerung in Bayern geht nach Schweinfurt, und zwar mit einem Altenquotienten von 41,2. Denn laut Bayerischem Landesamt für Statistik kommen hier auf 100 Personen zwischen 20 und 64 Jahren insgesamt 41,2 Menschen im Alter von 65 oder älter. 20 Jahre später, im Jahr 2042, soll der Quotient laut Prognose dann auf 49,3 steigen.

