Das sind die 5 größten Staudämme der Welt

Die größten Staudämme der Welt gehören zu den massivsten Bauwerken, die von Menschen gebaut wurden. Dabei sind sie beeindruckende Beispiele für Orte, an denen Technik auf Natur trifft.

Staudämme sind massive Bauwerke aus vielen Tonnen Gestein und Beton, die verschiedene Funktionen erfüllen. Von der Wasserspeicherung für den menschlichen Verbrauch und die Landbewässerung über die Gewinnung von Wasserkraft bis hin zum Schutz vor Hochwasser - für all das sind Dämme essenziell. Gleichzeitig erleichtern sie die Schifffahrt und schaffen Erholungsräume entlang ihrer Ufer. Viele der erbauten Staudämme gehören zu den größten Bauwerken, die von Menschen geschaffen wurden. Hier finden Sie die fünf größten Staudämme der Welt nach Höhe.

Zu den Zahlen:

Die Daten für die Grundlage des Rankings um die größten Staudämme der Welt stammen von einem Eintrag der englischsprachige Enzyklopädie Britannica. Darin werden die Staudämme der Welt nach ihrer Höhe aufgezählt.

Der größte Staudamm der Welt: Nurek-Staudamm

Der erste Platz im Ranking um die größten Staudämme der Welt belegt der Nurek-Staudamm in Tadschikistan. Denn an seiner höchsten Stelle ist das Bauwerk laut Britannica ganze 300 Meter hoch. Damit ist der Staudamm fast doppelt so groß wie der Dom in Köln.

Der Nurek-Staudamm befindet sich nach Informationen der Enzyklopädie entlang des Flusses Vakhsh, nahe der Grenze zu Afghanistan. Der Erd-Staudamm wurde im Jahr 1980 abgeschlossen und verfügt über einen undurchlässigen Betonkern, der sich 16 Meter unter dem Flussbett bis zum Grundgestein erstreckt. Die Breite des Dammes an seinem weitesten Punkt beträgt 704 Meter. Mit dem Staudamm ist ein Kraftwerk verbunden, das mit neun Einheiten ausgestattet ist und eine Auslegungskapazität von 2.700 Megawatt Strom aufweist. Das aufgestaute Wasser des Dammes wird darüber hinaus für die Bewässerung von etwa 650.000 Hektar Ackerland genutzt.

Höhe: 300 Meter

Land: Tajikistan

Kontinent: Asien

Fertigstellung: 1980

Auf dem zweiten Platz der größten Staudämme der Welt: Der Grande Dixence

Der Grande Dixence, ein Staudamm am Fluss Dixence in der Schweiz, wurde im Jahr 1961 fertiggestellt. Mit einer Höhe von 285 Metern und einer Breite von 695 Metern belegt er laut Britannica den zweiten Platz im Ranking um die größten Staudämme der Welt. Der Grande Dixence hat ein Volumen von 6.000.000 Kubikmetern und bildet ein Reservoir mit einem Fassungsvermögen von 401.000.000 Kubikmetern. Bis zur Vollendung des Nurek-Staudamms in der damaligen Sowjetunion im Jahr 1980 galt der Grande Dixence als der höchste Staudamm der Welt. Seine Konstruktion erfolgte in jährlichen Etappen, da die alpine Arbeitssaison aufgrund der Umstände in dieser Region recht kurz ist. Die Schweiz setzt insgesamt stark auf Wasserkraft - so produziert das Land mehr als die Hälfte seines Stroms mit Wasserkraft.

Höhe: 285 Meter

Land: Schweiz

Kontinent: Europa

Fertigstellung: 1961

Der Inguri-Staudamm ist weltweit der drittgrößte Staudamm

Der Inguri-Staudamm, als der höchste Bogendamm der Welt im Jahr 1980 fertiggestellt, befindet sich entlang des Flusses Inguri im Westen Georgiens, nahe dem Punkt, an dem der Fluss die Kaukasusregion verlässt und sich auf seinen Weg zum Schwarzen Meer begibt. Dieser Bogendamm erstreckt sich auf eine Höhe von 272 Metern, womit er laut Britannica der drittgrößte Staudamm der Welt ist. Er weist eine doppelte Krümmung mit einer Kammlänge von 680 Metern auf. Der Damm wurde durch das Anordnen von Betonmonolithen, die auf einem stabilen Kalksteingrundgestein platziert wurden, errichtet. Das zugehörige Kraftwerk, bestehend aus fünf Blöcken, ist darauf ausgelegt, eine Leistung von 1.300 Megawatt zu erbringen.

Höhe: 272 Meter

Land: Georgien

Kontinent: Asien

Fertigstellung: 1980

Auf Platz Vier der größten Staudämme der Welt: Chicoasen-Damm

Im Ranking um die größten Staudämme der Welt belegt der Chicoasen-Damm den vierten Platz. Denn laut Britannica ragt der Damm an seiner höchsten Stelle ganze 261 Meter in die Höhe. Er liegt etwa 19 Kilometer nördlich von Tuxtla am Fluss Grijalva in Mexico. Fertiggestellt wurde das Bauwerk im Jahre 1980. Das Einzugsgebiet des Grijalva-Flusses wurde laut einem Artikel von Anja Nygren von der University of Helsinki radikal verändert, um Wasserkraft zu erzeugen, die Feuchtgebiete im unteren Becken für die Bewässerung von Landwirtschaftsflächen und die Rinderzucht zu entwässern sowie katastrophale Überschwemmungen zu kontrollieren. Obwohl offizielle Diskurse den Hochwasserschutz als den Hauptgrund für den Bau darstellten, war laut Artikel das vorrangige Motiv die Wasserkrafterzeugung.

Höhe: 261 Meter

Land: Mexico

Kontinent: Nordamerika

Fertigstellung: 1980

Fünftgrößter Staudamm der Welt: Tehri-Damm

Auf dem fünften und somit auch letzten Platz im Ranking um die fünf größten Staudämme der Welt landet der Tehri-Staudamm in Indien. Dabei teilt er sich eigentlich mit dem Chicoasen-Damm den vierten Platz, denn laut Britannica ist der Tehri-Damm ebenfalls 261 Meter groß. Da er aber erst im Jahr 2002 fertiggestellt war und somit 22 Jahre nach dem Chicoasen-Damm erbaut wurde, landet er in diesem Ranking auf dem letzten Platz. Er liegt am Bhagirathi Fluss und ist laut structurae, der internationalen Datenbank für Ingenieurbauwerke, ein Erd- und Steinschüttdamm. Er wird genutzt als Pumpspeicherbecken, Nutzwasserdamm und Trinkwasserdamm.

Höhe: 261 Meter

Land: Indien

Kontinent: Asien

Fertigstellung: 2002

