Das sind die größten Städte Deutschlands

Hamburg, Berlin oder Frankfurt – Die größten Städte Deutschlands sind vielen bekannt. Aber kennen Sie auch Platz 7 bis 10? Hier werden die größten Städte kurz vorgestellt.

Zuhause ist es immer am schönsten! Daher sind die beliebtesten Städtereiseziele in Deutschland ein guter Start um das Vertraute neu zu entdecken. Unter der Vielzahl der deutschen Städte ragen besonders zehn heraus, die nicht nur durch ihre Größe, sondern auch durch ihre historische oder kulturelle Bedeutung glänzen. Die folgenden 10 Großstädte sind somit allesamt eine nähere Betrachtung wert.

Wie wurden die größten Städte Deutschlands ermittelt?

Einwohnerzahl, Bevölkerungsdichte oder Fläche? Um die Größe einer Stadt zu bestimmen, gibt es verschiedenen Möglichkeiten. Diese Auflistung basiert auf den Daten einer Statistik, welche die Einwohnerzahl des Jahres 2022 vergleicht.

Berlin ist die größte Stadt Deutschlands

Brandenburger Tor, East Side Gallery und ein großes kulturelles Erbe – Berlin gilt als Wahrzeichen von Vergangenheit und Zukunft. Die belebte Hauptstadt erfreute sich gemäß den Angaben von Statista, allein im Jahr 2022 über 10,4 Millionen Gästeankünfte.

Einwohnerzahl : 3.755.251 Einwohner

: 3.755.251 Einwohner Schon gewusst? Diese besondere Stadt ist nicht nur innerhalb Deutschlands der Spitzenreiter der Großstädte. Berlin ist auch die bevölkerungsreichste Stadt der Europäischen Union .

Platz 2 der 10 größten Städte Deutschlands: Hamburg

Diese norddeutsche Hafenstadt bietet eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten, von der historischen Speicherstadt bis zu den pulsierenden Vierteln.

Einwohnerzahl : 1.892.122 Einwohner

: 1.892.122 Einwohner Schon gewusst? Laut den Angaben von Statista hat diese Großstadt im Jahr 2022 ein Bruttoinlandsprodukt von 144.220 Millionen € erwirtschaftet. Das Bruttoinlandsprodukt ist seit den 1970er-Jahren stetig angestiegen.

München ist auf Platz 3 der größten Städte Deutschlands

Bayerns Hauptstadt München ist bekannt für ihre prächtigen Schlösser, traditionellen Biergärten und erstklassige Museen. Außerdem ist München jährlich der Gastgeber des Oktoberfestes, welches als weltweit größtes Volksfest gilt.

Einwohnerzahl : 1.512.491 Einwohner

: 1.512.491 Einwohner Schon gewusst? München ist, gemessen an der Kaufkraft pro Einwohner die reichste Stadt Deutschlands.

Köln belegt den 4. Platz der 10 größten Städte in Deutschland

Die Heimat des beliebten Kölner Karnevals und des Kölner Doms zählt ebenfalls zu Deutschlands besonders großen Städten. Die Bewohner dieser westdeutschen Großstadt am Rhein gelten als besonders herzlich.

Einwohnerzahl : 1.084.831 Einwohner

: 1.084.831 Einwohner Schon gewusst? Die Stadt Köln umfasst eine Fläche von 405,2 km2

Der 5. Platz der 10 größten Städte Deutschlands wird von Frankfurt am Main belegt

Frankfurt am Main gilt als lebhafte Metropole und zentraler Finanzplatz in Deutschland und ist berühmt für seine eindrucksvolle Skyline.

Einwohnerzahl : 773.068 Einwohner

: 773.068 Einwohner Schon gewusst? Der berühmte Dichter und Denker Johann Wolfgang von Goethe ist in Frankfurt geboren und aufgewachsen. Sein Geburtsort, das Goethe Haus, ist daher ein beliebtes Ausflugsziel. Pro Jahr reisen rund 100.000 Besucher an.

Platz 6: Stuttgart zählt zu den größten Städten Deutschlands

Stuttgart, die Hauptstadt von Baden-Württemberg, ist bekannt für ihre industrielle Bedeutung als Zentrum der Automobilindustrie.

Einwohnerzahl : 632.865 Einwohner

: 632.865 Einwohner Schon gewusst? Eine Stadt der Innovation: die Erfindung der Zündkerze, der erste BH und der erste Autotunnel der Welt sind laut den Angaben der Stadt selbst besondere Errungenschaften von Stuttgart .

Düsseldorf ist auf dem 7. Platz der 10 größten Städte Deutschlands

Nordrhein-Westfalens Hauptstadt zählt mit einer stolzen Zahl an Einwohnern ebenfalls zu den größten Städten der Bundesrepublik. Die Stadt am Rhein zieht zudem Besucher mit ihrer lebendigen Einkaufsmeile Königsallee und zahlreichen kulturellen Angeboten an.

Einwohnerzahl : 629.047 Einwohner

: 629.047 Einwohner Schon gewusst? Die Stadt verdankt ihren Namen dem kleinen Fluss Düssel , welcher sich durch das gesamte Stadtgebiet zieht und in den Rhein mündet.

Leipzig belegt den 8. Platz der größten Städte in Deutschland

Leipzig, eine einzigartige Stadt in Sachsen, zeichnet sich durch ihre historische Bedeutung als Handels- und Messestadt aus. Die Bewohner sind besonders stolz auf das über 1000-jährige Bestehen der Stadt.

Einwohnerzahl : 616.093 Einwohner

: 616.093 Einwohner Schon gewusst? Das Buchgewerbe hat in dieser Stadt eine lange Tradition. Zum Ende des 19. Jahrhunderts war Leipzig gemäß den Angaben der Stadt der prominenteste Ort für Verlage und Buchgroßhändler. Ein Großteil dieser historischen Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört.

Dortmund belegt den vorletzten Platz der 10 größten Städte Deutschlands

Diese Großstadt im Ruhrgebiet punktet mit dem bekannten Fußballverein Borussia Dortmund und einem umfangreichen Industriegebiet. Dortmund ist zudem für seine belebten Einkaufsstraßen bekannt.

Einwohnerzahl : 593.317 Einwohner

: 593.317 Einwohner Schon gewusst? Gemäß den Angaben des Statistikportals Dortmund sind die Hälfte aller Haushalte in Dortmund Einpersonenhaushalte.

Platz 10: Essen zählt zu den größten Städten Deutschlands

Das Schlusslicht der 10 größten Städte Deutschlands wird von der Stadt mit der weltbekannten Steinkohlezeche belegt. Diese Zeche ist laut den Angaben von visitessen.de ein UNESCO-Welterbe.

Einwohnerzahl : 584.580 Einwohner

: 584.580 Einwohner Schon gewusst? Laut einer Umfrage ist Essen auf Platz 1 der deutschen Städte mit den unhöflichsten Bewohnern.

Empfehlungen zum Thema deutsche Städte: In welchen Städten leben die unhöflichsten Deutschen? und die 6 gefährlichsten Bahnhöfe in Deutschland.