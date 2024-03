Das sind die zehn größten Flughäfen der Welt

Flughäfen sind heutzutage mehr als nur Abflug- oder Ankunftsort. Denn an den größten Flughäfen der Welt ist mehr geboten als Landebahnen und Gepäckaufgabe.

Die größten Flughäfen der Welt sind nicht nur Verkehrsdrehscheiben, sondern inzwischen vielmehr komplexe Städte für sich. Je nach Standort bieten sie abseits der Abflug- und Ankunftshallen auf riesigen Flächen verschiedenste Angebote an, um die Wartezeit auf den nächsten Flug füllen zu können und dem Fluglärm an den Rollfeldern entgehen zu können. Und das geht inzwischen weit über den klassischen Duty-Free-Shop hinaus: Von Luxus-Shops über Gebetsräume, verschiedensten Restaurants und sogar Kunstausstellungen ist hier alles vertreten. Rechnet man nun die Flächen ein, die für das Fliegen und die Flugzeuge benötigt werden, etwa wie die Rollfelder, Hangars und Flugzeug-Abstellflächen, dann belegen diese Flughäfen ein enorm riesiges Areal. Daraus ergeben sich die zehn größten Flughäfen der Welt, bezogen auf die Fläche. Diese Aufzählung der größten Flughäfen der Welt basiert auf Zahlen, die von WorldAtlas am 22. Februar 2021 veröffentlicht wurden.

Der größte Flughafen der Welt: King Fahd International

Der Titel des größten Flughafens der Welt, bezogen auf die Fläche, geht an den King Fahd International Flughafen (DMM) in Saudi Arabien. Denn mit einer Fläche von 77.600 Hektar ist er mit weitem Abstand der größte seiner Art und übertrifft flächenmäßig sogar die meisten Großstädte Deutschlands. Zum Vergleich: Dresden hat laut Statistischem Bundesamt eine Fläche von fast 33.000 Hektar, Köln hat etwa 40.500 Hektar und Hamburg hat eine Fläche von 75.500 Hektar. Das eigentliche Flughafen-Gebäude belegt von dieser riesigen Fläche laut WorldAtlas jedoch nur 3.680 Hektar, welche aber durch zahlreiche Restaurants und Cafés, Duty-free-Shops und Lounges gefüllt werden. Auch eine Moschee und verschiedene Gebetsräume findet man im King Fahd International.

Land: Saudi Arabien

Fläche: 77.600 Hektar

Auf Platz zwei der größten Flughäfen der Welt: Denver International Airport

Der zweite Platz im Ranking um den flächenmäßig größten Flughafen der Welt geht in die USA, und zwar nach Denver in Colorado. Mit einer Gesamtfläche von 13.571 Hektar ist er zwar fast sechs Mal kleiner als der erstplatzierte King Fahd International Flughafen, aber immer noch fast gleich groß wie Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt. Seit seiner Inbetriebnahme am 28. Februar 1995 hat sich der Denver International Airport zu einem der am stärksten frequentierten Flughäfen weltweit entwickelt. Im Jahr 2023 konnte der Flughafen einen Rekord verzeichnen, indem er 77,8 Millionen Passagiere zählte. Dies entspricht einem Anstieg von 12,3 % im Vergleich zum Vorjahr. Neben diversen Shops gibt es am Denver International Airport mehrere Lounges und sogar einen Massagesalon.

Land: USA , Colorado

, Fläche: 13.571 Hektar

Drittgrößter Flughafen der Welt: Dallas/Fort Worth International Airport

Im Ranking um den größten Flughafen der Welt bezüglich der Gesamtfläche landet der Dallas/Fort Worth International Airport in Texas, USA auf Platz drei. Denn der Flughafen umfasst ein Areal von 6.963 Hektar, was ihn größer macht als die bayerische Stadt Aschaffenburg. Diese umfasst nämlich laut Statistischem Bundesamt eine Fläche von 6.245 Hektar. Der Flughafen Dallas/Fort Worth International wurde im September 1973 eingeweiht und nahm erstmals am 13. Januar 1974 seinen Betrieb auf. Er zählt jährlich laut eigenen Angaben mehr als 73 Millionen Passagiere, was ihn zu einem der am häufigsten besuchten Flughäfen weltweit macht. Auch an diesem Flughafen gibt es eine große Anzahl an Shops, Bars, Restaurants und sogar ein Luxus-Spa.

Land: USA , Texas

, Fläche: 6.963 Hektar

Orlando International Airport auf dem vierten Platz

Der viertgrößte Flughafen der Welt ist, wie die beiden vorherigen Flughäfen auf dem zweiten und dritten Platz, ebenfalls in den USA zu finden. Denn der Orlando International Airport in Florida, reiht sich hinter den vorherigen drei Flughäfen mit einer Gesamtfläche von 5.383 Hektar auf dem vierten Platz ein. Früher wurde das Areal unter dem Namen McCoy-Airbase als Einrichtung der U.S. Air Force benutzt, heute ist es das internationale Drehkreuz der Region. Laut WorldAtlas zählte der Flughafen dabei im Jahr 2019 insgesamt 50,6 Millionen Passagiere. Neben einigen Restaurants und Shops gibt es hier auch ausgefallenere Läden zu finden, wie etwa den SeaWorld store oder mehrere verschiedene Universal Studio Shops.

Land: USA , Florida

, Fläche: 5.383 Hektar

Platz fünf der größten Flughäfen der Welt belegt der Washington Dulles International Airport

Auf dem letzten Platz im Ranking um die fünf größten Flughäfen der Welt landet der Washington Dulles International Airport in Virginia, etwa 36 Kilometer westlich von Washington, D.C. Somit geht auch der letzte Platz an die USA. Denn der Washington Dulles International Airport umfasst eine Fläche von insgesamt 4.856 Hektar, womit er nur knapp hinter dem viertplatzierten Orlando International Airport liegt. Eröffnet wurde der Flughafen am 17. November 1962, bis heute wurde das Areal mehrfach vergrößert. Neben den klassischen Duty-free-Shops gibt es auch hier eine Vielzahl an verschiedenen Restaurants, Shops und Cafés.

Land: USA , Virginia

, Fläche: 4,856 Hektar

Platz sechs bis fünfzehn der größten Flughäfen der Welt

George Bush Intercontinental Airport in den USA : 4.451 Hektar

: 4.451 Hektar Shanghai Pudong International in China : 3.988 Hektar

: 3.988 Hektar Kairo International in Ägypten : 3.625 Hektar

International in : 3.625 Hektar Suvarnabhumi Airport Bangkok in Thailand : 3.240 Hektar

in : 3.240 Hektar Paris Charles de Gaulle in Frankreich : 3.237 Hektar

in : 3.237 Hektar Madrid Barajas in Spanien : 3.050 Hektar

Barajas in : 3.050 Hektar O'Hare International Airport Chicago in den USA : 2.913 Hektar

in den : 2.913 Hektar Salt Lake City International Airport in den USA : 2.830 Hektar

International Airport in den : 2.830 Hektar Amsterdam Airport Schiphol in den Niederlanden : 2.787 Hektar

Airport in den : 2.787 Hektar Frankfurt Airport in Deutschland : 2.300 Hektar

