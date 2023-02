Die 10 größten Unternehmen der Welt

Diese Firmen sind echte Giganten - doch manche davon sind in Deutschland vollkommen unbekannt. Das sind die zehn größten Unternehmen der Welt im Überblick.

Die Ökonomie basiert auf Wachstum. Je größer ein Unternehmen dabei ist, desto einflussreicher ist es. Aber was zeichnet ein großes Unternehmen aus? Ist es die Zahl der Mitarbeiter? Oder die Höhe des Gewinns, den es jedes Jahr macht? Um die größten Unternehmen der Welt zu benennen, muss man sich also eine Herangehensweise zurechtlegen. Das bekannte US-Wirtschaftsmagazin Forbes bewertet die größten Firmen jedes Jahr nach Umsatz, Gewinn sowie den Vermögens- und Marktwerten. 2022 ermittelt sich daraus ein Ranking, das zeigt: die großen Industrie-Unternehmen sind nicht mehr an der Spitze. Banken und Öl-Firmen beherrschen mittlerweile die Wirtschaft. In diesem Artikel stellen wir die Top Ten vor. Erstaunlich dabei: Viele Unternehmen sind in Deutschland eher unbekannt.

Platz zehn der größten Unternehmen der Welt: Toyota Motor

Derzeit befindet sich nur ein einziger Automobil-Hersteller unter den zehn größten Unternehmen der Welt: Toyota Motor. Der Japanische Konzern zählt zu den umsatzstärksten Autobauern der Welt und ist 2022 zum ersten Mal in die Top Ten Liste von Forbes gerutscht. Im Jahr 2021, aus dem die Zahlen für das Ranking stammen, verzeichnete der Global Player Umsätze in Höhe von 282 Milliarden US-Dollar. Das sind über 30 Milliarden mehr als der Konkurrent Volkswagen, der übrigens Platz 25 in der Forbes-Liste belegt. Der Marktwert von Toyota liegt bei 238 Milliarden Dollar mit einem Vermögen von 553 Milliarden Dollar. Damit hat es auf Platz zehn gereicht.

Platz neun der größten Unternehmen der Welt: Bank of America

So viel Spoiler vorweg: In den Top Ten sind mehrere Banken zu finden, sie machen fünf der zehn Unternehmen aus. Die erste findet sich auf Platz neun und gilt als zweitälteste Bank der USA: die Bank of America. Gegründet wurde sie im Jahr 1784, nur wenige Jahre nach Gründung der Vereinigten Staaten. Ihren Hauptsitz hat das Finanzunternehmen in Charlotte, North Carolina.

2021 machte der Konzern einen Umsatz von knapp 97 Milliarden Dollar und einen Gewinn von rund 31 Milliarden Dollar. Das Vermögen der Bank liegt bei 3,2 Billionen Dollar, der Marktwert bei 303 Milliarden Dollar.

Platz acht der größten Unternehmen der Welt: Agricultural Bank of China

Mit der Agricultural Bank of China folgt direkt das nächste Finanzunternehmen. Der Konzern sitzt in Peking, ist Teil der chinesischen Bankengruppe "Big Four" und gehört zum Teil dem chinesischen Staat. Fast eine halbe Million Menschen arbeiten für das 1949 gegründete Unternehmen. Im April 2007 wurde die Agricultural Bank of China Opfer des größten Bankraubes in der chinesischen Geschichte. Platz acht erreichte die Bank im Ranking von 2022 mit einem Umsatz von 181 Milliarden Dollar, einem Gewinn von 37 Milliarden Dollar im Jahr 2021, einem Gesamtvermögen von 4,6 Billionen Dollar und 134 Milliarden Dollar Marktwert.

Platz sieben der größten Unternehmen der Welt: Apple

Der siebte Platz ist in Deutschland schon eher bekannt, sein einfaches Logo - ein angebissener Apfel - kennen hierzulande auch diejenigen, die sich nicht sonderlich für globale Wirtschaft interessieren. Apple gehört zu den größten Technologiekonzernen der Welt und ist für seine Smartphones, Computer, Betriebssysteme und Anwendungssoftwares bekannt.

Mehr als die Hälfte seines Umsatzes - 2021 waren es 379 Milliarden Dollar - macht Apple mit iPhones. Obwohl der Konzern im Vorjahr noch auf Platz sechs der größten Unternehmen der Welt war, positioniert sich Apple jetzt als Nummer sieben, mit 101 Milliarden Dollar Gewinn, einem Vermögen von rund 381 Milliarden Dollar und einem Marktwert von 2,6 Billionen Dollar.

Platz sechs der größten Unternehmen der Welt: Amazon

Auch dieser Konzern ist in Deutschland wohlbekannt. Kein Wunder, denn Amazon kämpfte sich innerhalb von einem Jahr von Platz zehn auf Platz sechs. Ein Grund dafür mag die Corona-Pandemie gewesen sein, die den Online-Handel massiv antrieb und so dem Konzern 2021 einen Rekordumsatz von knapp 470 Milliarden Dollar einbrachte. Als weiterer Wachstumstreiber gilt außerdem der Amazon-Clouddienst AMS. Das Vermögen des von Jeff Bezos gegründeten Unternehmens: 421 Milliarden Dollar. Der Marktwert: 1,5 Billionen Dollar.

Platz fünf der größten Unternehmen der Welt: China Construction Bank

Die zweite Hälfte der Top-Ten-Liste der größten Unternehmen der Welt beginnt mit der China Construction Bank. Auch sie gehört zu den "Big Four" - und ist in Deutschland unbekannt. Dabei erzielte die chinesische Geschäftsbank 2021 einen Umsatz von 202 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 47 Milliarden Dollar. Mit 4,8 Billionen Dollar Vermögen und einem Marktwert von 181,3 Milliarden Dollar landet die China Construction Bank auf Platz fünf.

Platz vier der größten Unternehmen der Welt: JPMorgan Chase

Auch auf Platz vier landet eine Bank: der US-amerikanische Konzern JPMorgan Chase mit Sitz in New York City. Die Großbank entstand im Jahr 2000, als die Chase Manhattan Bank und J.P. Morgan & Co. fusionierten. Im Jahr 2021 erzielte JPMorgan Chase einen Umsatz von rund 125 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 42 Milliarden Dollar. Das Vermögen der größten US-amerikanischen Bank liegt bei 4 Billionen Dollar. JPMorgan Chase hat einen Marktwert von 375 Milliarden Dollar. Doch die Zahlen waren schon besser: im Vorjahres-Ranking war die Bank auf dem Siegertreppchen und belegte Platz zwei.

Platz drei der größten Unternehmen der Welt: Saudi Aramco

Die sinnbildliche Bronzemedaille geht an den Öl-Riesen Saudi Aramco. Der Konzern, der lange Saudi Arabian Oil Company hieß, wurde 1933 gegründet und hat seinen Sitz im saudi-arabischen Dhahran. Wie für viele andere Ölkonzerne ging es im 2022er-Ranking wegen steigender Ölpreise deutlich nach oben. Saudi Aramco, die derzeit größte Erdölfördergesellschaft der Welt, erzielte einen Umsatz von 400 Milliarden Dollar bei einem Jahresgewinn von 105 Milliarden Dollar. Der Marktwert des Unternehmens liegt bei sagenhaften 2,3 Billionen Dollar, das Vermögen bei 576 Milliarden Dollar.

Platz zwei der größten Unternehmen der Welt: Industrial and Commercial Bank of China

Wieder eine chinesische Großbank, die kaum jemand in Deutschland kennt, diesmal auf Platz zwei: Die Industrial and Commercial Bank of China ist nichts weniger als die größte Bank der Welt. Sie ist demzufolge auch die größte Bank der chinesischen Bankengruppe "Big Four" und dazu noch eines der größten Unternehmen Chinas. Neun Jahre hintereinander verteidigte der Konzern die Spitze des Forbes-Rankings, 2022 fiel sie jedoch auf Platz zwei zurück.

Die Zahlen, mit denen die Industrial and Commercial Bank of China die Silbermedaille gewinnt: Ein Umsatz von 208 Milliarden Dollar mit 54 Milliarden Dollar Gewinn, ein Vermögen von 5,5 Billionen Dollar und 214 Milliarden Dollar Marktwert.

Platz eins der größten Unternehmen der Welt: Berkshire Hathaway

Hand aufs Herz: Wer kennt dieses Unternehmen? Die US-amerikanische Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway besitzt mehr als 80 Unternehmen, die in unterschiedlichsten Sektoren agieren, darunter: Versicherungen, Gütertransporte, Energiewirtschaft, Finanzdienstleistungen und Einzelhandelsfirmen. Am ehesten kennt man in Deutschland den CEO Warren Buffet. Der 92-Jährige zählt zu den reichsten Menschen der Welt und gilt als legendärer Investor.

Mit einem Umsatz von 276 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2021 konnte Berkshire Hathaway die Industrial and Commercial Bank of China von Platz eins stoßen. 90 Milliarden Dollar Gewinn machte die Gesellschaft in dem Jahr. Das Vermögen: 959 Milliarden Dollar. Der Marktwert liegt bei 742 Milliarden Dollar.

Das Ranking im Überblick: Liste der größten Unternehmen der Welt

Hier noch mal zum Überblick die zehn größten Unternehmen der Welt nach der Berechnung von Forbes: