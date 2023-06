Tom Cruise, Vin Diesel, Leonardo DiCaprio und Co.: Dieser Beitrag stellt Ihnen die bestbezahlten Schauspieler in Hollywood vor.

Blockbuster und Preisverleihungen – das Entertainment-Geschäft boomt bereits seit Jahren und einige Schauspieler konnten sich 2022 über besonders hohe Einnahmen freuen.

Dieser Beitrag lüftet die Geheimnisse rund um besonders erfolgreiche Entertainer und präsentiert Ihnen ihr geschätztes Vermögen, ihre bekanntesten Filmproduktionen und wissenswerte Informationen. Die wissenswerten Fakten halten garantiert einige Überraschungen bereit.

Die Angaben stammen aus dem Variety-Magazin und geben die Einnahmen für jeweils neue Filme aus dem Jahr 2022 an. Bei dieser Liste handelt es sich um eine Momentaufnahme. Bezieht man andere Faktoren ein – wie eigene Unternehmen – würde laut Forbes zum Beispiel Dwayne Johnson auf Platz 1 landen. Dies sind Hollywoods 8 bestbezahlte Schauspieler:

Tom Cruise ist der bestbezahlte Schauspieler in Hollywood

Der Film "Top Gun: Maverick" bringt Cruise eine Gage über 100 Millionen US-Dollar ein und macht ihn damit zu Platz 1. Der 60-jährige Schauspieler wurde in Syracuse unter ärmlichen Verhältnissen geboren und begann seine Karriere bereits im Jahr 1981.

Geschätztes Vermögen: 600 Millionen US-Dollar

Bekannteste Filmproduktionen : Top Gun, die Mission Impossible Reihe und Jerry Maguire – Spiel des Lebens

: Top Gun, die Mission Impossible Reihe und – Spiel des Lebens Schon gewusst? Trotz der schwierigen Schulzeit, geprägt von einer Leseschwäche und Mobbing, gelang es Tom Cruise im Laufe seiner Karriere an über 40 erfolgreichen Filmen mitzuwirken.

Will Smith landet auch Platz 2 der Schauspieler mit den höchsten Gagen

35 Millionen US-Dollar erhielt der in Philadelphia geborene Schauspieler für das historische Drama "Emancipation" und ist somit auf Platz 2 der bestbezahlten Schauspielern Hollywoods.

Will Smith nahm mit 18 Jahren, bevor er nach US-amerikanischen Recht als volljährig galt, 1 Millionen US-Dollar ein.

Geschätztes Vermögen: 350 Millionen US-Dollar

Bekannteste Filmproduktionen : Das Streben nach Glück, Sieben Leben und Man in Black

: Das Streben nach Glück, Sieben Leben und Man in Black Schon gewusst? In den späten 1980er-Jahren war Will Smith für den Rap bekannt. In seinen Texten verzichtete er bewusst auf Schimpfworte und gewann gemeinsam mit Jeff Townes den bis dahin ersten Grammy Award für den Rap-Song "Summertime".

Leonardo DiCaprio ist einer der bestbezahlten Schauspieler in Hollywood

Der 48-jährige Leonardo DiCaprio verdiente mit dem Film "Killers of the Flower Moon" 30 Millionen US-Dollar und zählt dadurch zu den bestbezahlten Schauspielern Hollywoods. Sein erfolgreichster Film "Titanic" brachte weltweit Einnahmen von knapp 2,5 Milliarden US-Dollar ein.

Geschätztes Vermögen: 300 Millionen Dollar

Erfolgreichste Filmproduktionen : Titanic, Inception und The Revenant

: Titanic, und Schon gewusst? Als 19-jähriger, aufstrebender Schauspieler hatte Leonardo DiCaprio echte Chancen die Ikone James Dean in einer Filmproduktion zu verkörpern. Da man allerdings der Ansicht war, dass er zu kindlich aussehe, verwarf man das ganze Filmprojekt.

Einer der bestbezahlten Schauspieler in Hollywood: Brad Pitt

Mit einem Drama über die Formel 1 soll Brad Pitt 30 Millionen US-Dollar eingenommen haben. Der zweifache Oscarpreisträger zählt somit zu den bestbezahlten Schauspielern Hollywoods. Brad Pitt wurde im Jahr 1963 in der US-amerikanischen Kleinstadt Shawnee geboren.

Geschätztes Vermögen: 400 Millionen US-Dollar

Erfolgreichste Filmproduktionen : World War Z, Troja und Mr. und Mrs. Smith

: World War Z, und Mr. und Mrs. Schon gewusst? Der im Jahr 1997 veröffentlichte Film "Sieben Jahre in Tibet " sorgte für ein bis heute geltendes Einreiseverbot in China . Die chinesische Regierung wertete den Film als beleidigende Kritik an der Besetzung Tibets .

Dwayne Johnson zählt zu den bestbezahlten Schauspielern in Hollywood

Der Action-Film "Black Adam" brachte Dwayne Johnson eine Honorar von 22,5 Millionen US-Dollar ein und er zählt daher zu den bestbezahlten Schauspielern in Hollywood. Dwayne "The Rock" Johnson folgte zu Beginn seiner Karriere dem Vorbild seines Vaters und Großvaters, indem auch er sich im Wrestling einen Namen machte.

Geschätztes Vermögen: 800 Millionen US-Dollar

Bekannteste Filmproduktionen : Fast & Furious Filmreihe, Jumanji und Black Adam

: Fast & Furious Filmreihe, Jumanji und Black Adam Schon gewusst? Dwayne Johnson erhielt 1995 einen Bachelor-Abschluss in Kriminologie.

Auch Will Ferrell gehört zu den bestbezahlten Schauspielern in Hollywood

Das Honorar von 20 Millionen US-Dollar für den Film "Spirited" zählt auch Will Ferrell zu den bestbezahlten Schauspielern in Hollywood. Der 55-jährige Komödiant wurde in Irvine, Kalifornien geboren.

Geschätztes Vermögen: 160 Millionen US-Dollar

Bekannteste Filmproduktionen : Anchorman, die Stiefbrüder, die Hochzeits-Crasher

: Anchorman, die Stiefbrüder, die Hochzeits-Crasher Schon gewusst? Will Ferell strebte eigentlich eine Karriere als Sportreporter an und schloss dementsprechend ein Studium ab. Da er seine Kollegen allerdings unerwartet zum Lachen bringen konnte, begann er sich auch für Komödien zu begeistern.

Chris Hemsworth ist einer der bestbezahlten Schauspieler in Hollywood

Mit einer Einnahme von 20 Millionen US-Dollar für den Film "Extraction 2" gehört Chris Hemsworth zu den bestbezahlten Schauspielern. Durch seine Rolle als "Thor" wurde der australische Schauspieler zum Publikumsliebling.

Geschätztes Vermögen: 130 Millionen US-Dollar

Erfolgreichste Filmproduktionen : die Avengers-Reihe

: die Avengers-Reihe Schon gewusst? Die Hemsworth-Familie hat einige begabte Talente hervorgebracht: sowohl Chris als auch seine Brüder Liam und Luke sind als Schauspieler erfolgreich.

Vin Diesel: einer der bestbezahlten Schauspieler in Hollywood

Fast & Furious 10 brachte Vin Diesel ein Honorar von 20 Millionen US-Dollar ein, somit zählt er zu Hollywoods bestbezahlten Schauspielern.

Geschätztes Vermögen: 225 Millionen US-Dollar

Bekannteste Filmproduktionen : die Fast & Furious-Reihe

: die Fast & Furious-Reihe Schon gewusst? Sein bürgerlicher Name Mark Sinclair wird kaum genutzt. Seit Jahrzehnten wird der Schauspieler Diesel genannt, da er bereits im Kindesalter besonders energiegeladen war.

