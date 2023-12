Die friedlichsten Hunderassen der Welt

Sanft, eigensinnig oder eher temperamentvoll? Diese Auswahl aus besonders friedlichen Hunderassen ermöglicht einen Einblick in die Persönlichkeiten der treuen Begleiter.

Auf der Suche nach einem geeigneten tierischen Begleiter können verschiedene Kriterien wichtig sein. Das Verhalten eines Hundes wird von Faktoren wie dem Alter oder der Hunderasse bestimmt.

Laut den Angaben des American Kennel Club, dem größten US-amerikanische Dachverband der Rassehundezüchter, hat jeder Hund eine Persönlichkeit. Diese Persönlichkeit oder Natur des Hundes ist biologisch bedingt und bestimmt das Verhalten des Tieres. Auch wenn das Verhalten durch Training verändert werden kann, gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Rassen. Einige Hunderassen scheinen eher aufgeschlossen und fröhlich während andere reserviert wirken.

Wie wurden die friedlichsten Hunderassen bestimmt?

Diese Auswahl an Hunderassen legt den Fokus auf besonders friedliche Vierbeiner. Der American Kennel Club (AKC) hat in ihrem Leitfaden zum Temperament der Rassen verschiedene Kategorien festgehalten. Friedliche Hunde bewahren laut dem AKC in vielen Situationen die Beherrschung. Sie eignen sich somit als Therapie- oder Familienhunde.

Cavalier King Charles Spaniel zählt zu den friedlichsten Hunderassen der Welt

Wie der Name schon verrät, wurde diese Hunderasse besonders von den britischen Königen Charles I. und Charles II. geschätzt. Als treuer Begleiter des britischen Hofes im 16. Jahrhundert entzückten die Cavalier King Charles Spaniels durch ihre ausgeglichene und zugleich aufgeweckte Art.

Ursprüngliche Herkunft: Großbritannien

Schon gewusst? Zärtlich statt gefährlich: Gemäß den Angaben des Verbands für das Deutsche Hundewesen (VDH) ist diese Hunderasse aufgrund ihrer sanften Art nicht als Wachhund geeignet.

Boerboel ist eine der friedlichsten Hunderassen der Welt

Diese Hunderasse wurde im 17. Jahrhundert überwiegend als Wachhund eingesetzt, denn Boerbels zeichnen sich durch ihre Wachsamkeit und Loyalität aus. Gemäß den Angaben von Fressnapf sind die intelligenten Hunde besonders liebevoll im Umgang mit Kindern und leben gerne in Gesellschaft.

Ursprüngliche Herkunft: Südafrika

Schon gewusst? Boerboels sind trotz ihres ruhigen Wesens nicht für unerfahrene Hundebesitzer geeignet.

Auch die Tibet-Spaniels gehören zu den friedlichsten Hunderassen der Welt

In der Vergangenheit erwiesen sich die Tibet-Spaniels als treue Begleiter buddhistischer Mönche. Ihr fröhliches und unerschrockenes Wesen macht sie zum idealen Familienhund.

Ursprüngliche Herkunft: Tibet

Schon gewusst? Der VDH gibt an, dass Tibet-Spaniels die ausgeprägte Liebe ihres Herrchens benötigen, um ihre Treue, feinfühliges Mitempfinden und Aktionsbereitschaft verkörpern zu können.

Bergamasker Hirtenhunde zählen zu den friedlichsten Hunderassen der Welt

Gutmütigkeit, Zuverlässigkeit und außergewöhnlich lange Zotten zeichnen die Bergamasker Hirtenhunde aus. Als Hirtenhunde sind diese achtsamen Tiere dazu veranlagt, in enger Verbindung zum Menschen zu stehen.

Ursprüngliche Herkunft: Italien

Schon gewusst? Gemäß den Angaben des AKC ist diese Hunderasse äußerst intelligent und sehnt sich stets danach, den Grund für die Anweisungen seines Herrchens zu verstehen.

Bernhardiner sind eine der weltweit friedlichsten Hunderassen

Imposant und robust - diese selbstsicheren Riesenhunde können gemäß den Angaben des VDH ein Höchstmaß von 90 cm erreichen. Trotz ihrer großen Erscheinung sind Bernhardiner sanft und anhänglich.

Ursprüngliche Herkunft: Schweiz

Schon gewusst? In den schneebedeckten Hügeln der Alpen haben Bernadiner bereits im Jahr 1050 dabei geholfen, tote oder vermisste Reisende zu finden.

Der Basset Hound ist einer der friedlichsten Hunderassen der Welt

Diese temperamentvolle Hunderasse, erkennbar an ihren langen Ohren und kurzen Beinen ist in ihrem geselligen Wesen unverwechselbar.

Ursprüngliche Herkunft: Frankreich

Schon gewusst? Gemäß den Angaben des AKC ist der Basset Hound für seinen ausgeprägten Geruchssinn bekannt, der ihn zu einer ausgesprochen fokussierten Spürnase macht.

Irische Wolfshunde sind einer der friedlichsten Hunderassen der Welt

Harte Schale, weicher Kern - die Irischen Wolfshunde gelten als besonders sensibel und werden daher häufig als Therapiehunde eingesetzt.

Ursprüngliche Herkunft: Irland

Schon gewusst? Die Rüden dieser Rasse besitzen laut dem Irish Wolfhound Clubs ein Mindestgewicht von 54 Kilogramm und zählen somit zur Gattung der Windhunde.

Auch die Clumber Spaniels zählen zu den weltweit friedlichsten Hunderassen

Ob als Hausbewohner oder auf der Jagd - Clumber Spaniels zeichnen sich durch ihre Loyalität und Hingabe aus. Die Hunderasse wurde gerne in britischen Adelsfamilien gehalten.

Ursprüngliche Herkunft: England

Schon gewusst? Im Vergleich zu anderen Spanielhunden ist der Clumber Spaniel eher zurückhaltend.

Pekingese zählen zu den friedlichsten Hunderassen der Welt

Diese Hunderasse ist aufgeschlossen und freundlich. Pekingese streben daher nach einer engen Verbindung zu ihren Besitzern.

Ursprüngliche Herkunft: China

Schon gewusst? Laut dem AKC kann sich diese Hunderasse an Kinder anpassen, bevorzugt sie jedoch nicht. Somit fühlt sich ein Pekingese auch in einem Haushalt ohne jüngere Bewohner pudelwohl.

