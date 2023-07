Die gefährlichsten Bahnhöfe in Deutschland

Tatort Bahnhof: Dieser Artikel stellt Ihnen 6 deutsche Bahnhöfe vor, an denen viele kriminelle Delikte gemeldet werden. Welche Bahnhöfe in Deutschland sind besonders betroffen?

Gewalt, Drogenhandel und Diebstahl – Gewaltdelikte sind eine erschütternde Realität an Bahnhöfen in vielen deutschen Großstädten. In den gefährlichsten Städten Europas findet Kriminalität an den unterschiedlichsten Orten statt. Mit Blick auf deutsche Städte widmen wir uns nun dem Tatort Bahnhof. Bei Fernreisen oder der obligatorischen Route zur Arbeit werden Bahnhöfe täglich laut der Deutschen Bahn von rund 21 Millionen Menschen besucht. Bei derartigen Menschenansammlungen ist es nicht verwunderlich, dass auch viele Straftaten gemeldet werden. Welche Delikte treten häufig auf? Welche deutschen Bahnhöfe sind besonders betroffen?

Woher stammen die Daten zur Kriminalität an deutschen Bahnhöfen?

Im Jahr 2022 wurden über 23.000 Gewaltdelikte durch die Bundespolizei in Bahnhöfen und Zügen erfasst. Die gemeldeten Straftaten werden in Bereiche unterteilt – zum Beispiel Sexual- oder Waffendelikte – und sind nicht einheitlich für jeden Bahnhof verfügbar. In diesem Artikel wurden unter anderem Daten der Bundesregierung und der Deutschen Presseagentur verwendet.

Für ein umfassendes Bild zur jeweiligen Stadt werden in diesem Beitrag zusätzlich die Werte des Nubeo Crime Index und die Zunahme der Kriminalität der letzten 3 Jahre aufgeführt. Die globale Datenbank Numbeo errechnet den Crime-Index aus den Daten zahlreicher Online-Umfragen und Nutzerdaten.

Die Datenbank stand in vergangenen Jahren mehrfach in der Kritik, da Nutzerdaten mit relativ wenig Aufwand gefälscht werden können. Die Daten sollten also mit Vorsicht genossen werden. Also grober Überblick kann die Website aber hilfreich sein und wir wollten Ihnen die Angaben zu den deutschen Bahnhöfen nicht vorenthalten. Wichtiger Hinweis: die folgenden Bahnhöfe sind nicht nach Häufigkeit der Delikte sortiert.

Dortmund Hauptbahnhof zählt zu den gefährlichsten Bahnhöfen in Deutschland

Achtung, Gefahr: Im Jahr 2022 nahm der Dortmunder Hauptbahnhof mit 26 Waffendelikten den ersten Platz dieser Kategorie ein. Doch auch in Bezug auf Straftaten im Zusammenhang mit Drogen ist dieser Bahnhof im Vergleich zu allen anderen deutschen Bahnhöfe an der Spitze.

Crime Index der Stadt: 49,86 (moderat)

Zunahme von Kriminalität innerhalb der letzten 3 Jahre: 77,52 (hoch)

Einer der gefährlichsten Bahnhöfe Deutschlands: Köln Hauptbahnhof

Der Hauptbahnhof der fröhlichen Stadt am Rhein war im Jahr 2022 ein Schauplatz für Kriminalität. Insbesondere Waffen- und Eigentumsdelikte sowie Sexualstraftaten bestimmten den Großteil der gemeldeten Vorfälle. Dieser Bahnhof ist bereits in der Vergangenheit negativ aufgefallen, denn in der Silvesternacht des Jahres 2015 kam es zu massiven sexuellen Übergriffen.

Crime Index der Stadt: 41,47 (moderat)

Zunahme von Kriminalität innerhalb der letzten 3 Jahre: 67,63 (hoch)

Nürnberg Hauptbahnhof ist einer der gefährlichsten Bahnhöfe in Deutschland

Laut einer Veröffentlichung des Deutschen Bundestags ereigneten sich im Jahr 2022 235 Gewaltverbrechen an diesem Verkehrsknotenpunkt der bayerischen Großstadt. Neben der Gewalt wurden auch Sexual- und Eigentumsdelikte an diesem Bahnhof durch die Bundespolizei erfasst.

Crime Index der Stadt: 35,93 (niedrig)

Zunahme von Kriminalität innerhalb der letzten 3 Jahre: 66,02 (hoch)

Der Düsseldorfer Hauptbahnhof zählt zu den gefährlichsten Bahnhöfen Deutschlands

Der Hauptbahnhof von Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt empfängt rund 250.000 Reisende pro Tag. In Bezug auf die hier vorherrschende Kriminalität sind Straftaten im Zusammenhang mit Drogen und Waffen besonders präsent.

Crime Index der Stadt: 34,79 (niedrig)

Zunahme von Kriminalität innerhalb der letzten 3 Jahre: 63,52 (hoch)

Auch der Hauptbahnhof der Stadt Essen zählt zu den gefährlichsten Bahnhöfen in Deutschland

Dieser Hauptbahnhof ist unter den Spitzenreitern in Bezug auf Waffendelikte. Mit 19 bekannten Vorfällen von illegalem Waffengebrauch ist der Essener Bahnhof im Jahr 2022 im Vergleich direkt hinter dem Kölner Hauptbahnhof. Schon gewusst? In der Stadt Essen wurde gemäß der polizeilichen Kriminalstatistik innerhalb der letzten Jahre ein starker Anstieg an Straftaten verzeichnet.

Crime Index der Stadt: 47,19 (moderat)

Zunahme von Kriminalität innerhalb der letzten 3 Jahre: 72,53 (hoch)

Einer der gefährlichsten Bahnhöfe in Deutschland: Hannover Hauptbahnhof

Gemäß den Angaben des Bundestags sind im Jahr 2022 insgesamt 254 Gewaltdelikte an diesem Bahnhof dokumentiert worden. Am Hauptbahnhof der niedersächsischen Landeshauptstadt spielen allerdings auch Waffendelikte eine große Rolle.

Crime Index der Stadt: 42,13 (moderat)

Zunahme von Kriminalität innerhalb der letzten 3 Jahre: 69,67 (hoch)

Weitere Empfehlungen zu deutschen Städten: Die deutschen Städte mit den unhöflichsten Bewohnern und die reichsten Städte Deutschlands.