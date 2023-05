Die verrücktesten Sportarten der Welt

Falls Ihnen Schachboxen oder Käserollen noch kein Begriff ist, wird diese Liste der verrücktesten Sportarten der Welt Ihnen einen umfangreichen Überblick geben.

Die Regeln und Turniere klassischer Sportarten wie Tennis oder Fußball sind den meisten Menschen bereits bekannt. Es existieren allerdings noch zahlreiche, kuriose Sportarten, die der breiten Öffentlichkeit häufig entgehen. Dieser Artikel verschafft Ihnen daher einen Überblick über die unvergleichbaren Disziplinen. Einzigartige Sportarten, die gängigen Meisterschaften und wissenswerte Informationen zur jeweiligen Sportart werden in diesem Beitrag vorgestellt.

Wie kam die Liste zustande?

Da es sich bei dieser Liste nicht um eine Rangfolge handelt, ist die Reihenfolge der hier genannten Sportarten nicht ausschlaggebend. Die Sportarten wurden anhand von Kriterien wie der Komplexität der Regeln oder den unkonventionellen Fähigkeiten der Teilnehmer ausgewählt. Dies sind die 12 verrücktesten Sportarten der Welt:

Baumstammwerfen zählt zu den verrücktesten Sportarten der Welt

Karierte Kilts und schwere Baumstämme – diese Sportart ist an Einzigartigkeit nicht zu übertreffen. Die Teilnehmer werfen zwischen 35 und 60 kg schwere Baumstämme, damit sie sich um 180 Grad drehen.

Das Ziel des Baumstammwerfens ist übrigens nicht den Baumstamm so weit wie möglich zu werfen, sondern so senkrecht wie möglich.

Meisterschaft : Das Baumstammwerfen findet hauptsächlich im Rahmen der schottischen Highland Games statt

: Das findet hauptsächlich im Rahmen der schottischen statt Schon gewusst? Mit 161 Baumstammwürfen innerhalb von einer Stunde belegt der Kanadier Jason Banes den Weltrekord.

Der High Heels Race gehört zu den verrücktesten Sportarten der Welt

Bei dieser Sportart geht es um Geschick und Schnelligkeit: die Teilnehmer sprinten eine Strecke von 100 Metern in hohen Schuhen. Die Voraussetzung für das Schuhwerk ist ein verhängnisvoller Absatz von mindestens 7 cm Höhe und maximal 1,5 cm Breite.

Meisterschaft : Der High Heels Race wird in verschiedenen Städten, wie beispielsweise Madrid oder Antalya ausgetragen

: Der High Heels Race wird in verschiedenen Städten, wie beispielsweise oder ausgetragen Schon gewusst? Dieser Geheimtrick sorgt für mehr Halt: die hochhackigen Schuhe werden mit Panzerband am Fuß befestigt.

Eine der weltweit verrücktesten Sportarten: das Schachboxen

Die cleveren Kandidaten treten abwechselnd in jeweils fünf Runden Schach und Boxen gegeneinander an. Sollte einer der Teilnehmer in einer der Disziplinen verlieren, ist der Wettkampf beendet und der Sieger steht fest.

Meisterschaft : Die Titel dieser ausgefallenen Sportart werden seit über 20 Jahren in diversen Landes- und Weltmeisterschaften erkämpft. Die letzte offizielle Schachboxen-Weltmeisterschaft fand im November 2022 in Antalya statt.

: Die Titel dieser ausgefallenen werden seit über 20 Jahren in diversen Landes- und Weltmeisterschaften erkämpft. Die letzte offizielle Schachboxen-Weltmeisterschaft fand im November 2022 in statt. Schon gewusst? Laut der Angaben des deutschen Schachbundes hat Indien im Ländervergleich die meisten Goldmedaillen im Schachboxen ergattern können.

Unterwasserhockey ist eine der verrücktesten Sportarten der Welt

Bei diesem Mannschaftssport, der in einem Schwimmbecken stattfindet, versuchen die 2 Teams einen Puk aus Blei ins gegnerische Tor zu befördern. Ausgestattet mit Schnorcheln, Flossen, Masken und Schläger liefern sich die Spieler ein aufregendes Gefecht.

Meisterschaft : Seit 1980 finden gemäß den Angaben des internationalen Tauchsportverbands CMAS regelmäßig Europa- sowie Weltmeisterschaften in der Königsdisziplin Unterwasserhockey statt.

: Seit 1980 finden gemäß den Angaben des internationalen Tauchsportverbands CMAS regelmäßig Europa- sowie Weltmeisterschaften in der Königsdisziplin Unterwasserhockey statt. Schon gewusst? Diese Sportart erfreut sich auch in Deutschland an großer Beliebtheit. Bei den Meisterschaften können Zuschauer das Spiel allerdings nur von außerhalb des Beckenrandes beobachten.

Auch die Bürostuhlrennen zählen zu den verrücktesten Sportarten der Welt

Das Ziel dieser außergewöhnlichen Sportart ist es, so schnell wie möglich mit dem Bürostuhl über die Zielgerade zu schlittern. Auch wenn die Bürostuhlrennen eher als spaßiges Unterfangen gelten, konnten wir Ihnen diese besondere Art der Fortbewegung nicht vorenthalten.

Meisterschaft : Sowohl in Deutschland als auch in den USA und in Japan werden die Bürostuhlrennen mit vielen Zuschauern zelebriert.

: Sowohl in als auch in den und in werden die mit vielen Zuschauern zelebriert. Schon gewusst? Tuning erwünscht: Bei dieser Sportart ist das Umgestalten der Bürostühle für Schnelligkeit oder Ästhetik ausdrücklich erwünscht. Die Bürostuhlrennen sind daher kunterbunte Spektakel.

Zehenwrestling gehört zu den weltweit verrücktesten Sportarten

Ähnlich wie beim regulären Wrestling ist auch hier Geschick und Kraft gefragt. Der Sieger eines Zehenwrestling Kampfes ist derjenige, der es schafft den Fuß seines Gegners durch die Kraft im großen Zeh zu Boden zu bringen.

Meisterschaft : Die Zehenwrestling Weltmeisterschaften finden jährlich statt. Alan "Nasty" Nash ist mit 17 Weltmeister-Titeln der bekannteste Wrestler seiner Kategorie.

: Die Weltmeisterschaften finden jährlich statt. ist mit 17 Weltmeister-Titeln der bekannteste Wrestler seiner Kategorie. Schon gewusst? Diese skurrile Sportart wurde im Jahr 1976 in Derbyshire, Großbritannien wiederentdeckt. Gemäß den Angaben von "DerbyshireLive" handelt es sich hierbei um eine Sportart , die bereits im Mittelalter existiert hat.

Eine der verrücktesten Sportarten der Welt: das Frauentragen

Das Frauentragen enthält, wie der Name bereits verrät, die Herausforderung seine Partnerin erfolgreich über eine gewisse Distanz zu schultern. Die Distanz ist hierbei allerdings keine gewöhnliche, gleichmäßige Strecke. Der anspruchsvolle Parcours muss in kürzester Zeit von den Paaren bewältigt werden.

Meisterschaft : Die Frauentragen-Weltmeisterschaft "Eukonkanto" findet jährlich im finnischen Sonkajärvi statt.

: Die Frauentragen-Weltmeisterschaft "Eukonkanto" findet jährlich im finnischen Sonkajärvi statt. Schon gewusst? Gemäß den Angaben der "Eukonkanto" Veranstalter erreicht das Event eine Besucherzahl von rund 6000 Besuchern.

Horseball zählt zu den verrücktesten Sportarten der Welt

Eine Mischung aus Handball und Basketball: Horseball vereint beliebte Sportarten und findet, wie der Name bereits verrät, auf Pferden statt. Ähnlich wie beim Basketball ist das Hauptziel des Wettkampfes den Ball in den gegnerischen Ring zu werfen. Dieser Ring hängt allerdings senkrecht, in einer Höhe von circa 3 bis 4 Metern.

Meisterschaft : Die ersten Horseball-Europameisterschaften der Herren fanden 1992 in Paris statt.

: Die ersten Horseball-Europameisterschaften der Herren fanden 1992 in statt. Schon gewusst? Horseball stammt laut der Angaben des Schweizerischen Verband für Pferdesport ursprünglich aus dem arabischen Raum und wurde erst viele Jahrzehnte später durch die französischen Brüder Depons in den 1970er-Jahren erneut populär.

Das Extrembügeln ist eine der weltweit verrücktesten Sportarten

Ausgestattet mit einem Bügelbrett und Bügeleisen am Körper, machen die Teilnehmer dieser ausgefallenen Sportart eine Reise durch Extremsituationen. Im Gebirge, unter Wasser oder im Wald? Das Extrembügeln ist vielseitig und wird an den skurrilsten Orten vollzogen. Neben der Extremsituation werden auch die gebügelten Teile nach Ablauf der Zeit auf die Qualität des Bügelns kontrolliert.

Meisterschaft : Die erste Weltmeisterschaft fand im Jahr 2002 in einem kleinen Dorf bei München statt.

: Die erste Weltmeisterschaft fand im Jahr 2002 in einem kleinen Dorf bei statt. Schon gewusst? Es herrscht eine rege Debatte darüber, ob das Extrembügeln als Sportart zu werten ist.

Einradhockey gehört zu den verrücktesten Sportarten der Welt

Bei dieser besonderen Sportart ringen sich die beiden Mannschaften auf ihren Einrädern mit Hockeyschlägern um einen Tennisball. Der Sieger des Spiels ist derjenige, der die meisten Tore erzielen konnte.

Meisterschaft : Es gibt deutsche als auch internationale Meisterschaften der Einradhockeyliga.

: Es gibt deutsche als auch internationale der Einradhockeyliga. Schon gewusst? Die Teams der Einradhockeyliga sind nicht in Geschlecht oder Alter unterteilt. Jeder hat somit eine Chance ein echter Einradhockey-Profi zu werden.

Eine der verrücktesten Sportarten der Welt: das Käserollen

Das Käserollen oder auch Käserennen ist ein abenteuerliches Spektakel bei dem die Wettbewerber einem ungefähr 4 Kilogramm schweren Käse hinterherjagen. Die Teilnehmer laufen den steilen Hügel herunter, um als Erstes an die Zielgerade zu kommen.

Meisterschaft : Traditionell findet das berühmteste Käserollen Turnier jährlich bei Gloucester in England statt.

: Traditionell findet das berühmteste jährlich bei in statt. Schon gewusst? Den Angaben der Stadt Gloucester zufolge, ist diese Sportart mindestens 600 Jahre alt.

Handy-Weitwurf zählt zu den verrücktesten Sportarten der Welt

Teilnehmer werfen Mobiltelefone und es gilt: je weiter weg, desto besser. Der Weltrekord im Handy-Weitwurf hat der Belgier Dries Feremans mit einer Entfernung von 110,42 Metern erreicht. Bei dieser einzigartigen Sportart wird allerdings nicht nur die Entfernung bewertet, sondern auch die Wurftechnik.

Meisterschaft : In Savonlinna , Finnland finden jedes Jahr im August die Handy-Weitwurf-Weltmeisterschaften statt, allerdings tragen Länder wie Belgien , USA oder Österreich auch nationale Wettkämpfe aus.

: In , finden jedes Jahr im August die Handy-Weitwurf-Weltmeisterschaften statt, allerdings tragen Länder wie , oder auch nationale aus. Schon gewusst? Die Geburtsstunde dieser Sportart wird auf das Jahr 2000 datiert. Ein Arbeitgeber stellte seinen Angestellten Handys zum Weitwurf bereit – seitdem hat sich das Spektakel zu einer Sportart etabliert.

