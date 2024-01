Kennen Sie die größte Burg der Welt?

Imposante Mauerwerke, hohe Türme und tiefe Gräben: Europas Landschaft ist bekannt für seine Burgen. Wissen Sie, welche davon die größte der Welt ist?

Rund um den Globus finden sich mehr oder weniger gut erhaltene Burgen, erbaut in vergangenen Epochen, die uns mit ihrem Anblick unmittelbar in die Ära der Ritter und Adeligen zurückversetzen. Manche von ihnen bestehen heute nur noch aus den kargen Überresten von Steinmauern, während andere in gutem Zustand sind und somit die Geschichten der Vergangenheit in die Gegenwart tragen. Durch ihre oftmals imposante Größe geben sie dabei zudem ein beeindruckendes Bild ab, die größte Burg nach Fläche ist dabei in Europa zu finden. Das ist die größte Burg der Welt.

Burg oder Schloss? Das ist der Unterschied

Burgen und Schlösser: Zwei Begriffe, die in Bezug auf historische Gebäude oftmals in einem Atemzug genannt werden. Dabei unterschieden sich die beiden Gebäude vor allem in ihrer damaligen Funktion. Ein Schloss war in erster Linie ein Wohnort für Adelige oder königliche Familien, das im Baustil der Erbauungszeit prächtig ausgestattet repräsentativen Charakter hatte. Im Gegensatz dazu sind Burgen in erster Linie befestigte Verteidigungsanlagen der mittelalterlichen Feudalherren gewesen.

Marienburg in Polen: Die größte Burg der Welt

Mit rund 21 Hektar ist die Marienburg in Polen laut der Enzyklopädie Britannica die größte Burg der Welt, bezogen auf die Gesamtfläche. Erbaut wurde sie im 13. Jahrhundert von deutschen Ordensrittern in der Stadt Malbork am Ufer des Flusses Nogar, rund 40 Kilometer südlich von Danzig. Gleich auf den ersten Blick fällt das Gebäude durch seine rötliche Färbung auf, die ihm durch die verarbeiteten Backsteine verliehen wird. Dabei wurde die Burg im Laufe ihrer langen Geschichte mehrfach umgestaltet und erfüllte unterschiedliche Zwecke. Heute ist die Burg vor allem als Erinnerungsort, Museum, aber auch als nationale Sehenswürdigkeit bekannt.

Lage: Malbork , Polen

, Fläche: 21 Hektar

Erbaut im 13. Jahrhundert

Besteht aus drei befestigten Burgen mit mehreren hundert Häusern

Geschichte der größten Burg der Welt

Die Geschichte der Marienburg startet im Jahr 1274, als die deutschen Ordensritter mit dem Bau der Burg begannen, nachdem sie das Gebiet vor heidnischen, preußischen Kriegern gesichert haben. Obwohl die Burg bereits von Anfang an im großen Stil geplant war, wurde die Marienburg bis ins Jahr 1406 immer weiter ausgebaut. Trotz erfolgreicher Verteidigung gegen Belagerungen im 14. Jahrhundert wurde der Deutsche Orden 1410 in der Schlacht von Grunwald entscheidend besiegt. Ab 1466 wurde die Burg zur polnischen Königsresidenz und diente bis 1772 in dieser Funktion, als sie Teil von Preußen wurde und zu verfallen begann. Danach führte eine öffentliche Kampagne zu Restaurierungsarbeiten, die 1816 begannen und sich bis zum Zweiten Weltkrieg erstreckten. Während des Krieges wurde die Marienburg bis auf die Grundmauern zerstört und erst in der Nachkriegszeit erneut aufgebaut.

Die Marienburg: Ein Ort des Wissens

Heute ist die größte Burg der Welt als Sehenswürdigkeit bekannt und zu einem beliebten Ziel für Touristen geworden. Denn spätestens seit der Aufnahme in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes im Jahr 1997 ist die Marienburg auch weit über die Grenzen Polens hinaus bekannt. Und was früher ein Sitz von Ordensrittern war, ist heute ein Ort des Wissens. Denn seit seiner Öffnung im Jahr 1961 ist das Marienburg-Museum (polnisch: Muzeum Zamkowe w Malborku) in der größten Burg der Welt finden. Laut eigenen Angaben hat das Museum einen außergewöhnlichen Weg hinter sich: so haben die beteiligten Menschen das Schloss rekonstruiert, Sammlungen wie die Keramik- oder Bernstein-Kollektion aufgebaut und sich auf die Suche nach Werken im ganzen Land gemacht, die nach dem Zweiten Weltkrieg verstreut wurden.

Die größten Burgen der Welt: Platz 2 und Platz 3

Den zweiten Platz der größten Burgen der Welt belegt laut WELT die Prager Burg auf dem Hradschin, mit rund 7 Hektar Fläche. Das prägende Symbol der tschechischen Hauptstadt zählt mit einer Besucherzahl von 1,42 Millionen im Jahr zu den beliebtesten tschechischen Sehenswürdigkeiten. Den dritten Platz belegt die Veste Oberhaus in Passau, mit insgesamt 6,5 Hektar Fläche.

Übrigens: Sie interessieren sich für Burgen in Deutschland? Erfahren Sie in unserem Artikel mehr zu Burgruinen, Festungen und Wehranlagen rund um Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein.