Kennen Sie die größten Inseln der Welt?

Überall auf der Welt verteilt befinden sich kleine Flecken Erde, abgetrennt vom großen Festland. Diese Inseln sind mal kleiner, mal größer. Das sind die größten unter ihnen.

Ein kleines Paradies aus Sand, Palmen und Meer: Dieses Bild haben wohl einige direkt vor Augen, wenn es um Inseln geht. Und obwohl es auch diese Art gibt, sind Inseln vielfältig in Aussehen und Größe. Unter einer Insel versteht man dabei laut Britannica allgemein ein Stück Land, das kleiner als ein Kontinent und vollständig von Wasser umgeben ist. Man findet Inseln in Ozeanen, Meeren, Seen oder Flüssen, mehrere Inseln bilden dabei zusammen einen Archipel.

Inseln werden entweder als kontinental oder ozeanisch klassifiziert. Ozeanische Inseln entstehen, indem sie aus den Tiefen der Ozeanbecken auftauchen. Kontinentale Inseln hingegen sind einfach Teile des Kontinentalschelfs, die nicht unter Wasser liegen und vollständig von Wasser umgeben sind. Seit Jahrhunderten sind Inseln laut National Geographic wichtige Zwischenstopps für Schiffe gewesen. Aufgrund ihrer Abgeschiedenheit sind viele Inseln auch die Heimat einiger der ungewöhnlichsten und faszinierendsten Tierarten der Welt. Hier finden Sie die größten Inseln der Welt, nach Fläche.

Zu den Zahlen:

Die Zahlen für das Ranking um die flächenmäßig größten Inseln der Welt stammen von der Webseite Britannica. Hier wurden die größten Inseln auf Basis ihrer Landfläche in Quadratkilometer aufgelistet.

Auf dem zehnten Platz der größten Inseln der Welt: Ellesmere-Insel

Im Ranking um die größte Insel der Welt landet die Ellesmere-Insel auf dem zehnten Platz, da sie laut Britannica eine Fläche von 196.236 Quadratkilometern aufweist. Sie ist die größte Insel der Queen Elizabeth Inseln in der Baffin-Region von Nunavut, Kanada und liegt vor der nordwestlichen Küste Grönlands. Die Insel wurde angeblich bereits im 10. Jahrhundert von Wikingern besucht. William Baffin entdeckte sie dann 1616 und 1852 wurde sie während der Expedition von Sir Edward A. Inglefield nach Francis Egerton, dem 1. Earl of Ellesmere, benannt.

Fläche: 196.236 Quadratkilometer

Lage: Nordwest-Territorien, Kanada

Großbritannien ist auf Platz Neun der größten Inseln der Welt

Mit einer Gesamtfläche von 216.777 Quadratkilometern landet Großbritannien auf dem neunten Platz im Ranking um die größte Insel der Welt. Die Insel Großbritannien befindet sich östlich von Irland und vor der nordwestlichen Küste Europas. Sie besteht aus den Ländern England, Schottland und Wales. Großbritannien ist Teil der Britischen Inseln, zu denen auch Irland sowie kleinere Inseln und Inselgruppen gehören.

Fläche: 216.777 Quadratkilometer

Lage: Vereinigtes Königreich

Platz Acht der größten Inseln der Welt belegt die Victoria-Insel

Auf dem achten Platz im Ranking um die größte Insel der Welt, mit einer Fläche von insgesamt 217.291 Quadratkilometern, ist die Victoria-Insel. Sie ist die zweitgrößte Insel im kanadische-arktischen Archipel. Die Victoria-Insel ist aufgeteilt zwischen den Nordwest-Territorien und dem Territorium Nunavut und liegt südlich vom Festland. Die Insel wurde 1838 von Thomas Simpson entdeckt und zu Ehren von Königin Victoria benannt. John Rae unternahm die erste Erkundung im Jahr 1851.

Fläche: 217.291 Quadratkilometer

Lage: Nordwest-Territorien, Kanada

Die siebtgrößte Insel der Welt ist Honshu

Den siebten Platz im Ranking um die größte Insel der Welt belegt Honshu, mit einer Fläche von 227.414 Quadratkilometern. Sie ist Japans größte Hauptinsel, die zwischen dem Pazifischen Ozean im Osten und dem Japanischen Meer im Westen liegt. Honshu wird als das japanische Festland angesehen. Die Pazifikküste ist das wichtigste Wirtschaftszentrum des Landes und beherbergt die Metropolregionen von Tokyo-Yokohama und Osaka-Kobe. Auf Honshu befinden sich Japans höchster Berg, der Mount Fuji, sowie der größte See, der Biwa-See.

Fläche: 227.414 Quadratkilometer

Lage: Japan

Auf Platz Sechs der größten Inseln der Welt: Sumatra

Die Insel Sumatra landet mit einer Gesamtfläche von 434.000 Quadratkilometern auf dem sechsten Platz der größten Inseln der Welt. Sie ist eine indonesische Insel und die zweitgrößte der Großen Sunda-Inseln im Malaiischen Archipel. Sie liegt im Nordosten der malaiischen Halbinsel, getrennt durch die Straße von Malakka und südlich von Java, durch die Sundastraße abgetrennt. Während des Zweiten Weltkriegs war Sumatra von Japan besetzt, im Jahr 1950 wurde die Insel dann Teil der Republik Indonesien.

Fläche: 434.000 Quadratkilometer

Lage: Indonesien

Den fünften Platz der größten Inseln der Welt belegt die Baffininsel

Mit insgesamt 507.451 Quadratkilometern belegt die Baffininsel laut Britannica Platz fünf im Ranking um die größte Insel der Welt. Sie ist eine Insel zwischen Grönland und dem kanadischen Festland und gehört zur Baffin-Region im Territorium Nunavut, Kanada. Es wird angenommen, dass diese arktische Insel im 11. Jahrhundert von norwegischen Entdeckern besucht wurde und später von dem britischen Entdecker Martin Frobisher während seiner Suche nach einer Nordwestpassage (1576–78) gesichtet wurde. Die Insel erhielt ihren Namen zu Ehren von William Baffin, einem englischen Navigator aus dem 17. Jahrhundert.

Fläche: 507.451 Quadratkilometer

Lage: Nordwest-Territorien, Kanada

Madagaskar ist die viertgrößte Insel der Welt

Auf dem vierten Platz im Ranking um die größte Insel der Welt landet Madagaskar, mit einer Fläche von 587.041 Quadratkilometern. Madagaskar ist laut Britannica ein Inselstaat vor der südöstlichen Küste Afrikas. Obwohl sie nur etwa 400 Kilometer vom afrikanischen Festland entfernt ist, ist die Bevölkerung Madagaskars hauptsächlich mit den indonesischen Völkern verwandt, die mehr als 4.800 Kilometer östlich leben. Die madagassischen Völker haben aufgrund ihrer fortbestehenden Beziehung zu Frankreich, die aus der früheren Kolonialherrschaft resultiert, politische, wirtschaftliche und kulturelle Verbindungen mit den französischsprachigen Ländern Westafrikas entwickelt.

Fläche: 587.041 Quadratkilometer

Lage: Indischer Ozean

Auf Platz Drei der größten Inseln der Welt landet Borneo

Mit einer Fläche von 734.000 Quadratkilometern belegt die Insel Borneo den dritten Platz im Ranking um die größte Insel der Welt. Sie ist eine Insel im äußersten Südwesten des Pazifischen Ozeans und liegt südöstlich der malaiischen Halbinsel in der Gruppe der Großen Sunda-Inseln im Malaiischen Archipel. Der größte politische Teil der Insel gehört zu Indonesien und wird auf Indonesisch als Kalimantan bezeichnet. Entlang der Nordwestküste und der nördlichen Spitze liegen Sarawak und Sabah, zwei Bundesstaaten Malaysias, die zusammen als Ostmalaysia bekannt sind. Dazwischen befindet sich das islamische Sultanat Brunei.

Fläche: 734.000 Quadratkilometer

Lage: Indonesien , Malaysia , Brunei

Den zweiten Platz der größten Inseln der Welt belegt Neuguinea

Auf Platz zwei der zehn größten Inseln der Welt landet die Insel Neuguinea, mit einer Größe von insgesamt 800.000 Quadratkilometern. Dabei handelt es sich laut Britannica um eine Insel im östlichen Malaiischen Archipel im westlichen Pazifischen Ozean, nördlich von Australien gelegen. Neuguinea wird im Norden vom Pazifischen Ozean begrenzt, im Osten von den Bismarck- und Solomonseee, im Süden von der Korallensee und der Torres-Straße sowie im Südwesten von der Arafurasee. Die Insel selbst ist administrativ in zwei Teile unterteilt: Der westliche Teil gehört zu den indonesischen Provinzen Papua und Westpapua, während der östliche Teil den größten Teil von Papua-Neuguinea ausmacht, einem unabhängigen Land seit 1975.

Fläche: 800.000 Quadratkilometer

Lage: Papua Neuguinea , Indonesien

Die größte Insel der Welt ist mit Abstand Grönland

Mit einer Gesamtgröße von über 2.130.800 Quadratkilometern ist Grönland fast sechs Mal so groß wie Deutschland und landet im Ranking um die größte Insel der Welt auf dem ersten Platz, weit vor den anderen aufgezählten Inseln. Grönland liegt im Nordatlantik und ist bekannt für seine riesigen Gletscher und ausgedehnten Tundren. Obwohl es Teil des Königreichs Dänemark ist, ist Grönland selbstverwaltet und für die meisten inneren Angelegenheiten verantwortlich. Die Mehrheit der Bevölkerung sind Inuit, die sich je nach Herkunftsregion als Kalaallit (Westgrönländer), Inugguit (aus dem Thule-Distrikt) oder Iit (Ostgrönländer) bezeichnen. Ihre Heimat nennen sie Kalaallit Nunaat, was so viel bedeutet wie "Land der Grönländer".

Fläche: 2.130.800 Quadratkilometer

Lage: Nordatlantik

