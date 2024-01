Kennen Sie die größten Städte Afrikas?

Bei großen Städten denkt man vermutlich zunächst an New York, Peking oder Paris. Doch auch auf dem afrikanischen Kontinent gibt es riesige Metropolen.

In Deutschland und der Welt leben immer mehr Menschen in Städten. In fast jedem Land ist dieser Prozess der Urbanisierung zu beobachten. So lebten laut Statista im Jahr 1950 weltweit noch mehr als zwei Drittel aller Menschen in ländlichen Gebieten, nur ein Drittel in Städten. Im Jahr 2015 hingegen waren es bereits rund 54 Prozent aller Menschen, die in städtischen Gegenden beheimatet waren.

Wenn immer mehr Menschen in Städte ziehen, wachsen diese logischerweise mit an. Gerade auf dem afrikanischen Kontinent ist dieser Prozess besonders dynamisch. Laut einer Statistik, deren Zahlen auf einer Prognose der Vereinten Nationen beruhen, wird es im Jahr 2030 in Afrika insgesamt 89 Städte mit mehr als einer Million Einwohner geben, 17 Städte mit mehr als fünf Millionen Menschen und fünf mit mehr als zehn Millionen Menschen. Aber auch heute schon gibt es auf dem afrikanischen Kontinent riesige Großstädte, die gemessen an der Einwohneranzahl mit den bekannten Großstädten der Welt mithalten können. Das sind die fünf größten Städte Afrikas.

Zur Statistik:

Dieses Ranking der größten Städte Afrikas basiert auf Zahlen des Department of Economic and Social Affairs der Vereinten Nationen, welche laut Quelle auf Schätzungen und/oder Prognosen für das Jahr 2023 beruhen, deren Datengrundlage die zuletzt verfügbaren Meldedaten der nationalen Behörden sind. Zudem wurden die Zahlen zum besseren Verständnis gerundet.

Die größte Stadt Afrikas: Kairo

Auf dem ersten Platz im Ranking um die größten Städte Afrikas landet die ägyptische Hauptstadt Kairo. Mit rund 22,18 Millionen ist die Metropole im Norden Afrikas somit fast sechs Mal so groß wie Berlin, der größten Stadt Deutschlands, welche rund 3,7 Millionen Einwohner zählt. Mit der steigenden Bevölkerungsdichte im Land hat auch der Autoverkehr in den Ballungsgebieten stark zugenommen, zu Stoßzeiten steht der Verkehr beinahe still. Doch die Einwohner wissen sich zu helfen und entwickelten eine eigene Geheimsprache durch Hupen, um miteinander kommunizieren zu können. Zweimal kurz heißt zum Beispiel "Danke!"

Land: Ägypten

Einwohneranzahl : 22,18 Millionen

Platz zwei der größten Städte Afrikas belegt Kinshasa

Den zweiten Platz rund um die größten Städte Afrikas belegt Kinshasa, die Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Denn insgesamt zählte die Stadt im Jahr 2023 rund 16,32 Millionen Einwohner. Und obwohl das Land mit seinem Regenwald ein interessantes Land für Reisen sein dürfte, so sollte man dennoch Vorsicht walten lassen. Denn die Demokratische Republik Kongo zählt zu den gefährlichsten Ländern der Welt.

Land: Demokratische Republik Kongo

Einwohneranzahl : 16,32 Millionen

Lagos ist die drittgrößte Stadt Afrikas

Im Ranking um die größten Städte Afrikas landet die Stadt Lagos auf dem dritten Platz. Mit einer Einwohnerzahl von 15,95 Millionen liegt die größte Stadt Nigerias nur knapp hinter dem zweitplatzierten Kinshasa. Nigeria ist laut Statista seit 1960 ein unabhängiges Land, nachdem es zuvor eine britische Kolonie war. Nigeria ist auch ein Mitglied der Afrikanischen Union.

Land: Nigeria

Einwohneranzahl : 15,95 Millionen

Auf dem vierten Platz der größten Städte Afrikas: Luanda

Mit insgesamt 9,29 Millionen Einwohner landet die Stadt Luanda in Angola auf dem vierten Platz der größten Städte Afrikas. Sie ist somit die erste Stadt im Ranking, deren Einwohneranzahl unter 10 Millionen liegt. Insgesamt leben laut Statista fast die Hälfte der Einwohner Angolas in städtischen Gebieten. Außerdem ist das Land selbst eines der größten der Welt, bemessen an der Fläche.

Land: Angola

Einwohneranzahl : 9,29 Millionen

Fünftgrößte Stadt Afrikas ist Dar es Salaam

Auf dem fünften und damit letzten Platz im Ranking um die fünf größten Städte auf dem afrikanischen Kontinent belegt die Stadt Dar es Salaam. Mit einer Einwohnerzahl von 7,78 Millionen ist sie laut Statista die größte Stadt Tansanias, bemessen an der Einwohnerzahl. Tansania ist darüber hinaus laut Spiegel besonders bekannt für den Teilstaat Sansibar, sowohl als Urlaubsziel als auch als Geburtsort des Queen-Sängers Freddie Mercury.

Land: Tansania

Einwohneranzahl : 7,78 Millionen

Übrigens: Obwohl Deutschlands Städte nicht mit der Einwohnerzahl derer auf dem afrikanischen Kontinent mithalten kann, gibt es bei uns auch große Metropolregionen. Kennen Sie die größten Städte Deutschlands? Vielleicht interessiert Sie ja auch, was die kleinste Großstadt Deutschlands ist.