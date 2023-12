Kennen Sie die kleinste Großstadt Deutschlands?

Die kleinsten Großstädte Deutschlands sind zwar nicht so bekannt wie Berlin oder Köln, haben aber einiges zu bieten. Hier finden Sie eine Übersicht.

Auf einer ausgebreiteten Karte der Bundesrepublik fallen sicherlich zuerst die größten Orte auf. Dabei handelt es sich immer um Berlin, Hamburg, München und Co. Die größten Städte Deutschlands sind den meisten bekannt, aber die Bundesrepublik hat sehr viel mehr zu bieten, als nur diese Metropolen. Daher lohnt es sich, die Liste der Großstädte einmal von der anderen Seite aus anzugehen. Denn die fünf kleinsten Großstädte sind mehr, als nur vergessene Orte auf der Karte.

Ab wann wird eine Stadt zur Großstadt?

Bei der Frage, ob eine Stadt als Großstadt bezeichnet werden kann, spielt die Einwohnerzahl des Ortes eine zentrale Rolle. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung legt fest, dass Städte ab 100.000 Einwohnern zur Großstadt werden. Die Zahlen dafür werden jährlich vom Statistischen Bundesamt erhoben. Daraus ergibt sich dann eine Tabelle mit allen Städten Deutschlands, welche die Zahlen zum 31. Dezember 2022 beinhalten.

Die kleinste Großstadt Deutschlands: Kaiserslautern

Die Rheinland-Pfälzische Großstadt Kaiserslautern schafft es mit 101.228 Einwohnern gerade noch so zu ihrer Bezeichnung als Großstadt. Da die nächst kleinere Stadt Cottbus nur noch auf 99.515 Einwohner kommt und somit keine Großstadt mehr ist, macht das Kaiserslautern zum Spitzenreiter unter den kleinen Großstädten. Die am Biosphärenreservat Pfälzerwald gelegene Stadt bietet neben Wanderungen im Naturpark auch Sehenswertes wie Museen und verschiedene Denkmäler. Doch obwohl Kaiserslautern die kleinste Großstadt ist, so zählt sie dennoch zu den gefährlichsten Städten Deutschlands.

Bundesland: Rheinland-Pfalz

Einwohneranzahl : 101.228

Platz 2 der kleinsten Großstädte Deutschlands: Hanau

Mit gerade mal 136 Einwohnern mehr landet die hessische Großstadt Hanau hinter Kaiserslautern auf dem zweiten Platz der kleinsten Großstädte Deutschlands. Die Geburtsstadt der Gebrüder Grimm und von Robert Oppenheimer zählte damit insgesamt 101.364 Einwohner im Jahr 2022. Hanau mangelt es nicht an Sehenswürdigkeiten, so kann hier zum Beispiel das Deutsche Goldschmiedehaus besucht werden. Dieses steht im Herzen Hanaus und bietet einen umfassenden Einblick in die Gold- und Silberschmiedekunst. Traurige Bekanntheit erlangte die Stadt aber Deutschlandweit durch den Anschlag von Hanau im Jahr 2020.

Bundesland: Hessen

Einwohneranzahl : 101.364

Platz 3 der kleinsten Großstädte Deutschlands: Hildesheim

Auf dem dritten Platz der kleinsten Großstädte landet die niedersächsische Stadt Hildesheim, mit insgesamt 101.858 Einwohnern im Jahr 2022. Die Stadt ist aufgrund seiner Architektur ein beliebtes Ziel für Touristen. So hat Hildesheim mit dem Hildesheimer Dom und der ehemaligen Benediktinerabteikirche St. Michael gleich zwei Kirchen, die auf der UNESCO Welterbeliste eingeschrieben sind.

Bundesland: Niedersachsen

Einwohneranzahl : 101.858

Platz 4 der kleinsten Großstädte Deutschlands: Gütersloh

Die Nordrhein-Westfälische Stadt Gütersloh landet mit 102.393 Einwohnern im Jahr 2022 auf dem vierten Platz der kleinsten Großstädte der Bundesrepublik. Dabei ist sie eine vergleichsweise "junge" Großstadt: erst im August 2016 hat sie die Einwohnerzahl von 100.000 überschritten und darf sich seitdem als Großstadt bezeichnen. Bekannt ist Gütersloh vor allem als Unternehmensstandort von Firmen wie Miele und Bertelsmann.

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Einwohneranzahl : 102.393

Platz 5 der kleinsten Großstädte Deutschlands: Siegen

Auf dem letzten Platz der kleinsten Großstädte Deutschlands landet die Nordrhein-Westfälische Stadt Siegen. Denn die Stadt kam im Jahr 2022 auf insgesamt 102.560 Einwohner. Siegen ist vor allem als Universitätsstandort bekannt. Mit insgesamt fünf verschiedenen Fakultäten ist die Universität Siegen seit 1972 fester Bestandteil der Stadt. Aktuell zählt die Universität 15.162 immatrikulierte Studierende.

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Einwohneranzahl : 102.560

