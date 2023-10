Lebenserwartung: In diesen Ländern leben die Menschen am längsten

Japan, Spanien oder Singapur – wir haben Ihnen die Länder mit den längsten Lebenserwartungen aufgelistet.

Die Lebenserwartung ist ein bedeutender Hinweis für die Lebensqualität und das Wohlbefinden einer Bevölkerung. Gesundheitssystem, Lebensweise oder Glück? In diesem Vergleich werden wir die Länder mit der höchsten Lebenserwartung betrachten, um herauszufinden, welche Geheimnisse in diesen Nationen womöglich zu einer längeren Lebensdauer beitragen. Deutschland weist übrigens keine Lebenserwartung auf, die sich in die erwähnte Kategorie einreiht: Frauen werden im Schnitt 83 Jahre alt, Männer 78.

Die Daten, auf die sich dieser Artikel bezieht, stammen aus einer Statistik für das Jahr 2022 und beleuchtet die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt. Zehn Länder haben eine besonders hohe Lebenserwartung.

San Marino zählt zu den Ländern mit einer hohen Lebenserwartung

Der geschichtsträchtige Kleinstaat in Mittelitalien kann im Jahr 2022 mit der vergleichsweise höchsten Lebenserwartung glänzen.

Durchschnittliche Lebenserwartung : 87 Jahre

: 87 Jahre Schon gewusst? Gemäß den Angaben des Statistischen Bundesamts weist San Marino einen Human Development Index von 0,85 auf. Dieser Index gilt (auf einer Skala von 0 gering bis 1 hoch) auch als Wohlstandsindikator.

Hohe Lebenserwartung: in Japan Leben die Menschen sehr lang

Im ostasiatischen Inselstaats des Kampfsports, Tees und atemberaubenden Naturkulissen leben die Menschen besonders lang.

Durchschnittliche Lebenserwartung : 85 Jahre

: 85 Jahre Schon gewusst? Laut einer Studie lässt sich das hohe Lebensalter der japanischen Bevölkerung auch durch ihre Ernährung erklären. Der Verzicht auf große Mengen von fettigem Fleisch sowie der hohe Verzehr von Gemüse und Grüntee sorgen für ein geringes Auftreten von Herzkrankheiten.

Monaco ist Teil der Länder mit besonders hoher Lebenserwartung

Sobald man die durchschnittliche Lebenserwartung beider Geschlechter betrachten würde, wäre dieser kleine Stadtstaat an der Côte d’Azur auf Platz 1 jeglicher Listen. Die Lebenserwartung von Frauen betrug im Jahr 2021 in Monaco sogar 93 Jahre.

Durchschnittliche Lebenserwartung : 86 Jahre

: 86 Jahre Schon gewusst? Gemäß den Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung war Monaco im Jahr 2022 das Land mit der größten Bevölkerungsdichte.

Hier leben die Menschen besonders lang: Singapur weist eine hohe Lebenserwartung auf

Ein Zentrum moderner Technologien und Nachhaltigkeit – dieser Staat in Südostasien glänzt auch im Bereich der hohen Lebenserwartung seiner Bewohner. Faktoren wie die Infrastruktur und die Lebensqualität der Menschen werden häufig als Faktoren für die langen Lebzeiten genannt.

Durchschnittliche Lebenserwartung : 84 Jahre

: 84 Jahre Schon gewusst? Das Gesundheitssystem in Singapur gilt als besonders vorbildlich. Alle Personen zahlen laut den Angaben von Pacific Prime einen Teil ihres Gehaltes in ihr persönliches Gesundheitskonto ein, um im Ernstfall sich selbst oder ihren Familienmitgliedern medizinische Hilfe zu ermöglichen.

Malta zählt zu den Ländern mit besonders hoher Lebenserwartung

Diese malerische Inselgruppe im Mittelmeer zählt zu den Spitzenreitern im internationalen Vergleich. Die Fläche und Einwohnerzahl Maltas entspricht der Stadt Bremen.

Durchschnittliche Lebenserwartung : 84 Jahre

: 84 Jahre Schon gewusst? Laut Times Malta werden in einem Bericht über Maltas hohe Lebenserwartung auch Risikofaktoren genannt. Sowohl der steigende Verzehr von Alkohol als auch Übergewicht könnten die positive Entwicklung der letzten Jahre hemmen.

Hohe Lebenserwartung: auch in Luxemburg leben die Menschen lang

Die hohe Lebenserwartung ist sowohl bei Frauen als auch bei Männern in Luxemburg bemerkenswert. Dieser Staat, der an Belgien, Deutschland und Frankreich angrenzt, zeichnet sich außerdem durch seine kulturelle Vielfalt aus.

Durchschnittliche Lebenserwartung : 83 Jahre

: 83 Jahre Schon gewusst? Laut der Angaben der OECD investiert der luxemburgische Staat überdurchschnittlich in das Gesundheitswesen . Die Ausgaben der Versorgung liegen über dem EU-Durchschnitt.

Hohe Lebenserwartung: In Südkorea leben die Menschen besonders lang

Die Bewohner dieses ostasiatischen Staates erfreuen sich an pulsierenden Großstädten, Nationalparks und Sehenswürdigkeiten. Südkorea hat etwa 51 Millionen Einwohner.

Durchschnittliche Lebenserwartung : 84 Jahre

: 84 Jahre Schon gewusst? Jahrzehntelang existierte ein großer Unterschied in der Lebenserwartung zwischen Männern und Frauen. Laut Statista lässt sich dies auf die Auswirkungen des Krieges in den Jahren 1950 bis 1953 zurückführen.

Spanien zählt zu den Ländern mit einer hohen Lebenserwartung

Betrachtet man nur Europa, ist Spanien unter den Spitzenreitern der hohen Lebenserwartung. Diese hohe Lebenserwartung kann durch verschiedene Faktoren wie das Gesundheitssystem, die Ernährung und die Lebensweise der Bevölkerung beeinflusst werden.