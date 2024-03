Riesige Metropolen: Das sind Chinas größte Städte

In den größten Städten Chinas leben mehrere Millionen Einwohner. Doch trotz ihrer gigantischen Ausmaße, im Vergleich zu westlichen Metropolen, sind nicht alle gleichermaßen bekannt.

Mit einer enormen geografischen Ausdehnung und einer reichen kulturellen Geschichte ist China eines der wirtschaftlich - auch für den Südwesten Deutschlands - bedeutendsten und bevölkerungsreichsten Länder der Welt. So leben dort nach der Webseite Worldometers, die sich auf Zahlen und Schätzungen der United Nations Population Division beziehen, aktuell etwa 1.425.671.352 Menschen.

Einige dieser Menschen leben in Städten, die westliche Metropolen in Bezug auf ihre Bevölkerungszahl um ein Vielfaches übersteigen. Und dennoch sind die Namen einiger dieser chinesischen Städte in Deutschland wohl nicht so geläufig. Das sind die 10 größten Städte Chinas.

Zu den Zahlen:

Die Einwohnerzahlen aus dem Jahr 2023 im Ranking um die 10 größten Städte stammen von der Webseite World Population Review, welche sich wiederum auf Zahlen und Schätzungen der Vereinten Nationen beziehen. Diese Schätzungen beziehen sich auf die städtische Agglomeration, die üblicherweise nicht nur die Bevölkerung der Stadt selbst, sondern auch die angrenzenden Vorortsgebiete einschließt.

Größte Stadt Chinas: Shanghai

Auf dem ersten Platz im Ranking rund um die größten Städte Chinas landet Shanghai. Sie zählt zu einer der größten Städte der Welt, denn nach den Angaben von World Polulation Review leben dort aktuell etwa 29.867.918 Menschen. Die Stadt verzeichnete einen Zuwachs von 657.110 Einwohnern im Vergleich zum Vorjahr, was einen prozentualen Anstieg von 2.25 Prozent darstellt.

Auf Platz Zwei der größten Städte Chinas: Beijing (Peking)

Die zweitgrößte Metropole Chinas ist die Landeshauptstadt Beijing, beziehungsweise Peking. Denn laut Word Population Review leben dort momentan schätzungsweise 22.189.082 Menschen. Im Vergleich zur deutschen Hauptstadt Berlin, in der aktuell laut Angabe des zuständigen Statistikamtes etwa 3.780.579 Menschen leben, ist Peking damit fast sechs Mal so groß. Im Vergleich zum Jahr 2023 hat Peking einen Zuwachs von 422.868 Einwohnern verzeichnet, was einen Anstieg um 1.94 Prozent darstellt.

Chongqing ist die drittgrößte Stadt Chinas

Auf dem dritten Rang in der Liste der größten Städte in China findet sich Chongqing. Waren Platz eins und zwei wohl den Meisten noch geläufig, ist diese Stadt vermutlich im Westen eher unbekannt. Laut Angaben von World Population Review beträgt die aktuelle Bevölkerungszahl dort etwa 17.773.923. Dies bedeutet einen Zuwachs von 433.219 Einwohnern im vergangenen Jahr, was einem prozentualen Anstieg von 2,5 Prozent entspricht.

Viertgrößte Stadt Chinas: Guangzhou

Mit einer von World Polulation Review genannten, geschätzten Bevölkerungszahl von 14.590.096 belegt die chinesische Stadt Guangzhou den vierten Platz im Ranking um die größten Städte Chinas. Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat Guangzhou einen Zuwachs von 305,743 Menschen verzeichnet, was einem Plus von 2,14 Prozent entspricht.

Auf dem fünften Platz der größten chinesischen Städte: Tianjin

Den fünften Rang im Ranking der größten Städte Chinas belegt Tianjin. Gemäß den Daten von World Population Review beläuft sich die aktuelle Bevölkerungszahl dort auf etwa 14.470.873. Die Stadt verzeichnet einen Zuwachs von 232.230 Einwohnern im Vergleich zum Vorjahr, was einem prozentualen Anstieg von 1,63 Prozent entspricht.

Shenzhen ist die sechstgrößte Stadt Chinas

Im Ranking rund um die größten Städte der Volksrepublik China landet die Stadt Shenzhen auf dem sechsten Platz. Dort leben aktuell schätzungsweise 13.311.855 Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Bevölkerung um 1,83 Prozent vergrößert, was zahlenmäßig ein Plus von 239,222 bedeutet. Dass Shenzhen eine Millionenstadt werden sollte, war 1950 noch nicht abzusehen. Damals lebten nämlich nur etwa 3.148 Menschen in diesem Gebiet.

Siebter Platz der größten Städte Chinas: Nanjing

In der chinesischen Stadt Nanjing leben aktuell rund 9.947.548 Menschen, womit sie auf dem siebten Platz der größten Städte Chinas landet. Nanjing ist somit auch die erste Stadt in der Liste, die unter zehn Millionen Einwohner hat. Im Vergleich zum Vorjahr wurde dort ein Zuwachs an Bevölkerung von 249.084 gezählt, was einem prozentualen Plus von 2,57 Prozent entspricht.

Auf Platz Acht der größten Städte Chinas: Chengdu

Nur knapp hinter dem siebten Platz der größten Städte Chinas landet Chengdu, mit einer Bevölkerungszahl von 9.828.110, gemäß World Population Review. Damit liegt die Stadt mit einem Unterschied von lediglich 119.438 Personen hinter Nanjing. Im letzten Jahr hat Chengdu einen Zuwachs der Bevölkerung um 645,913 verzeichnet, was einem Plus von 1,81 Prozent entspricht.

Platz Neun der größten Städte Chinas belegt Xi An Shaanxi

In Chinas neuntgrößten Stadt leben laut World Polulation Review schätzungsweise 9.013.837 Menschen. Dabei handelt es sich um die Stadt Xi An Shaanxi, die im Vorjahr einen Bevölkerungszuwachs von 228.663 zu verzeichnen hatte. Prozentual gesehen sind das 2,6 Prozent. Im Jahre 2015 lebten dabei in Xi An Shaanxi, die heute zu den größten Städten des Landes zählt, lediglich 574.716 Einwohner.

Auf dem letzten Platz der größten Städte Chinas: Wuhan

Auf dem zehnten und damit auch letzten Platz im Ranking um die größten Städte Chinas landet die Stadt, die wie keine andere für den Ausbruch des Coronavirus steht. Die Rede ist von der chinesischen Stadt Wuhan, die laut World Polulation Review eine Einwohnerzahl von 8.850.850 vorweisen kann. Im Vergleich zum Vorjahr wurde dort ein Zuwachs an Einwohnern von 132,600 erfasst, was einem prozentualen Plus von 1,52 Prozent entspricht.

