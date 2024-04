Riesige Wesen: Kennen Sie den größten Wal der Welt?

Durch die Meere schwimmen allerhand ungewöhnliche Tiere. Einige Wale stechen darunter vor allem durch ihre enorme Größe heraus. Das ist der größte unter ihnen.

Die Erde, unser blauer Planet, hat seinen Namen nicht von ungefähr. Denn über 70 Prozent der Erdoberfläche ist laut Statista insgesamt von Wasser bedeckt, ein Großteil befindet sich in den Ozeanen und Meeren. In Ihnen leben die verschiedensten Tiere - auch die größten Säugetiere der Welt: Wale. Welcher ist der größte unter ihnen? Das erfahren Sie in diesem Artikel.

Der größte Wal der Welt: Was sind Wale überhaupt?

Wale sind laut Britannica eine der größeren Arten von Meeressäugern, die zur Ordnung der Wale (Cetacea) gehören. Der Begriff "Wal" kann sich demnach auf jede Art von Wal beziehen, einschließlich Schweinswale und Delfine. Er wird jedoch im Allgemeinen für die Tiere unter ihnen genutzt, die mehr als drei Meter lang sind. Wale sind die schwersten bekannten Tiere, sowohl lebend als auch fossil und in fast allen Ozeanen und Meeren der Welt heimisch, vom Äquator bis zum Polareis. Besonders interessant ist, dass sie Säugetiere sind und daher die charakteristischen Merkmale dieser Gruppe teilen. Denn sie atmen Luft, sind warmblütig, gebären lebende Jungtiere, säugen ihre Jungen mit Milch und haben sogar Haare. Alle Wale leben ausschließlich im Wasser und haben spezialisierte Anpassungen, um im Wasser zu leben. Sie müssen aber dennoch regelmäßig auftauchen, um zu atmen.

Der größte Wal der Welt ist der Blauwal

Unter den gigantischen Meeresbewohnern sticht einer durch seine Größe besonders heraus: und zwar der Blauwal. Laut National Geographic sind sie sogar die größten Tiere, die jemals auf unserem Planeten gelebt haben, mit einer Größe von bis zu 30 Metern und einem Gewicht von mehr als 200 Tonnen. Zum Vergleich: Das Brandenburger Tor ist insgesamt etwa 26 Meter hoch, der Blauwal ist damit sogar größer als das Berliner Wahrzeichen.

Blauwale ernähren sich hauptsächlich von Krill, winzigen garnelenähnlichen Tieren, von denen ein einziger Wal bis zu vier Tonnen täglich vertilgen kann. Ihre Farbe variiert zwischen einem tiefen Blau unter Wasser und einem gefleckten Blaugrau an der Oberfläche. Sie leben in allen Ozeanen außer der Arktis und schwimmen normalerweise allein oder paarweise, gelegentlich auch in kleinen Gruppen. Sie verbringen die Sommermonate oft in polaren Gewässern und ziehen im Winter in Richtung Äquator.

Blauwale kommunizieren durch Geräusche, unter optimalen Bedingungen können sie sich auf eine Distanz von über 1.500 Kilometern voneinander entfernt hören. Wissenschaftler vermuten, dass sie diese Geräusche neben der Kommunikation auch zur Navigation in den dunklen Tiefen des Ozeans nutzen.

Fakten zum größten Wal der Welt:

Wissenschaftlicher Name: Balaenoptera musculus

Verbreitung: Weltweit

Größe: Bis zu 30 Meter

Gewicht: Mehr als 200 Tonnen

Lebenserwartung in freier Wildbahn: 80-90 Jahre

Der größte Wal der Welt: Vom Aussterben bedroht

Der intensive Walfang in den 1900er-Jahren, verursacht durch Walfänger auf der Suche nach Walöl, führte laut National Geographic dazu, dass die Blauwale an den Rand der Ausrottung gebracht wurden. Zwischen 1900 und Mitte der 1960er-Jahre wurden etwa 360.000 Blauwale getötet. Obwohl sie seit ihrer Aufnahme in den Schutzstatus durch die internationale Walfangkommission im Jahr 1966 geringfügige Erholungstendenzen gezeigt haben, ist ihre Population immer noch stark beeinträchtigt.

Übrigens: Sie interessieren sich für Tiere? Dann könnten diese Artikel zu den teuersten Katzenrassen der Welt oder dem hässlichsten Tier der Welt interessant für Sie sein. Ansonsten bieten auch die größten Flughäfen der Welt und der teuerste Kaffee der Welt interessante Infos.