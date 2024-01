So viel Geld besitzen die 10 reichsten Familien Europas

Viele erfolgreiche Unternehmen werden von Familien geleitet, die dadurch beachtliche Vermögen generieren. Das sind die 10 reichsten Familien Europas.

Trotz der angespannten Wirtschaftslage gab es 2023 Menschen, deren Vermögen beachtlich gewachsen ist, darunter auch einige Familien. Das US-amerikanische Medienunternehmen Bloomberg betitelte diese in einem Ranking als die 25 reichsten Familien der Welt. Laut Bloomberg ist das Vermögen dieser globalen Dynastien im letzten Jahr um 43 % gestiegen - trotz Inflation. Von diesen 25 reichsten Familien sind 10 im europäischen Raum ansässig. Das sind die 10 reichsten Familien Europas und deren Unternehmen.

Hinweis zu den Daten

Die von Bloomberg erhobenen Zahlen beziehen sich auf den Stand des Vermögens am 27. November 2023. Nicht in das Ranking einbezogen wurde dabei das Vermögen von Personen aus erster Generation und solches, welches von einem einzigen Erben kontrolliert wird. Zudem wurden Familien nicht berücksichtigt, deren Quelle des Reichtums zu diffus oder undurchsichtig ist, um geschätzt zu werden.

Platz 1 der reichsten Familien: Hermés

Den Titel der reichsten Familie Europas sichert sich die Familie Hermés, bekannt durch das gleichnamige französische Modeunternehmen. Bereits in sechster Generation leitet die Familie dieses erfolgreiche Unternehmen und kann nach den Schätzungen von Bloomberg ein Vermögen von 150.9 Milliarden US-Dollar ihr Eigen nennen. Damit ist sie die weltweit drittreichste Familie. Zudem gehört Hermés zu den 20 wertvollsten Marken der Welt.

Unternehmen: Hermés

Hermés Land: Frankreich

Vermögen: $150.9 Milliarden

Platz 2: Familie Wertheimer

Die zweitreichste Familie Europas ist mit der Familie Wertheimer ebenfalls in Frankreich ansässig. Das Vermögen dieser Familie stammt aus dem Unternehmen Chanel, welches sich als Hersteller von luxuriösen Parfüms und Mode weltweiter Bekanntheit erfreut. Dadurch besitzt die Familie Wertheimer ein Vermögen von 89.6 Milliarden US-Dollar. Neben den Einnahmen aus dem Unternehmen Chanel besitzen die Brüder Alain und Gerald Wertheimer zudem Rennpferde und Weinberge.

Unternehmen: Chanel

Land: Frankreich

Vermögen: $89.6 Milliarden

Platz 3: Familie Boehringer, von Baumbach

Den dritten Platz der reichsten Familien Europas belegt eine deutsche Familie, nämlich Boehringer und von Baumbach. Das Vermögen stammt dabei aus der Firma Boehringer Ingelheim, ein Pharmaunternehmen in Ingelheim am Main. Was 1885 mit einem kleinen Unternehmen mit 28 Mitarbeitern in Ingelsheim begann, ist heute ein global agierendes Unternehmen. Bereits in vierter Generation kann die Familie mittlerweile ein Vermögen von 51.3 Milliarden US-Dollar vorweisen, womit sie auf der weltweiten Rangliste den 13. Platz einnehmen.

Unternehmen: Boehringer Ingelheim

Land: Deutschland

Vermögen: $51.3 Milliarden

Platz 4 der reichsten Familien Europas: Quandt

Direkt hinter der Familie Boehringer und von Baumbach befindet sich ebenfalls eine deutsche Familie, die Familie Quandt, auf dem vierten Platz der reichsten Familien Europas. Denn nun in vierter Generation kann Familie Quandt Einnahmen durch das Unternehmen BMW vorweisen, womit die Familie ein geschätztes Vermögen von 49.4 Milliarden US-Dollar besitzt. Das im Jahr 1916 gegründete Unternehmen BMW ist dabei bis heute fast zur Hälfte im Besitz der Familie.

Unternehmen: BMW

Land: Deutschland

Vermögen: $49.4 Milliarden

Platz 5: Familie Albrecht

Der fünfte Platz der reichsten Familien Europas wird ebenfalls von einer deutschen Familie belegt, nämlich der Familie Albrecht. Die Familie steht hinter dem weltweit vertretenen Unternehmen Aldi, welches seit der Eröffnung eines Lebensmittelgeschäfts in Essen im Jahr 1913 seit drei Generationen in Familienbesitz ist. Mit dem Lebensmittelunternehmen, das inzwischen mehr als 1.000 Geschäfte betreibt, kann die Familie Albrecht ein Vermögen von insgesamt 48.4 Milliarden US-Dollar vorweisen.

Unternehmen: Aldi

Land: Deutschland

Vermögen: $48.4 Milliarden

Familie Hoffmann und Oeri landen auf Platz 6 der reichsten Familien Europas

Auf dem sechsten Platz der reichsten Familien im europäischen Raum liegt die Familie Hoffmann und Oeri. Die schweizer Familie ist in fünfter Generation in das Pharmaunternehmen Roche involviert, das im Jahr 1896 von Fritz Hoffmann-La Roche gegründet wurde. Insgesamt kann die Familie ein Vermögen von 44.8 Milliarden US-Dollar ihr Eigen nennen, womit sie im weltweiten Ranking der reichsten Familien den 17. Platz belegt.

Unternehmen: Roche

Land: Schweiz

Vermögen: $44.8 Milliarden

Platz 7: Familie Van Damme, De Spoelberch, De Mevius

Mit der Familie Van Damme, De Spoelberch und De Mevius belegt ein belgisches Imperium den siebten Platz der reichsten Familien Europas. Denn mit dem Unternehmen Anheuser-Busch InBev besitzen sie eine weltweit agierende Brauerreigruppe, das auf eine Jahrhunderte lange Familiengeschichte zurückblicken kann. Mit einem Vermögen von 43.5 Milliarden US-Dollar belegen sie dabei den 17. Platz der reichsten Familien weltweit.

Unternehmen: InBev

Land: Belgien

Vermögen: $43.5 Milliarden

Platz 8: Familie Dassault

Auf dem achten Platz der reichsten Familien Europas ist eine weitere in Frankreich ansässige Familie zu finden, nämlich die Familie Dassault. Sie steht hinter der Dassault Gruppe und macht Geschäfte in der Software- und Luftfahrtindustrie. Dabei ist das Unternehmen Dassault Systems das wertvollste der Familie. Insgesamt können sie laut Bloomberg ein Vermögen von 39.2 Milliarden US-Dollar ihr Eigen nennen, womit sie auf Platz 20 im weltweiten Ranking landen.

Unternehmen: Dassault Group

Group Land: Frankreich

Vermögen: $39.3 Milliarden

Platz 9 der reichsten Familien Europas: Familie Mulliez

Auch auf dem neunten Platz der reichsten Familien Europas ist eine französische Familie zu finden, mit dem Namen Mulliez. Die Familie steht hinter dem französischen Auchan, ein weltweit agierendes Einzelhandelsunternehmen. Bereits in vierter Generation ist die Familie in das Unternehmen involviert und besitzt ein geschätztes Vermögen von insgesamt 34.3 Milliarden US-Dollar. Damit liegen sie im weltweiten Vergleich auf dem 22. Platz der reichsten Familien.

Unternehmen: Auchan

Auchan Land: Frankreich

Vermögen: $34.3 Milliarden

Platz 10: Familie Ferrero

Den letzten Platz der 10 reichsten Familien Europas belegt eine italienische Familie mit dem Namen Ferrero. Sie steht hinter dem gleichnamigen Unternehmen, welches für seine Süßwaren weit über die Grenzen Italiens hinaus bekannt ist. Die Familie kann dabei in dritter Generation ein Vermögen von inzwischen 33.5 Milliarden US-Dollar ihr Eigen nennen. Damit belegen sie den 23. Platz der reichsten Familien weltweit.

Unternehmen: Ferrero

Land: Italien

Vermögen: $33.5 Milliarden

