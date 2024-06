Top 7: Das sind die erfolgreichsten Filme aller Zeiten

Wer in Hollywood Geschichte schreiben will, der muss ein filmisches Meisterwerk auf die Beine stellen. Doch welche Filme zählen dabei zu den erfolgreichsten aller Zeiten? Wir haben die Top 7 für Sie aufgelistet.

Allein 2023 wurden, laut der Filmförderungsanstalt (FFA) 22,4 Millionen Tickets an deutschen Kinokassen verkauft. Neben großen Neuerscheinungen gibt es weltweite Filmklassiker, die sich bereits als ikonische Meisterwerke herauskristallisiert haben. Welche Filme das sind und was sie zu den erfolgreichsten aller Zeiten macht, lesen Sie in diesem Artikel.

Rückblick: Das war der erfolgreichste Film 2023

Pink, pinker, Barbie: Neben Filmen wie "Super Mario Bros. Film" oder "Spider Man: Across the Spider-Verse", war ein Film 2023 besonders erfolgreich - "Barbie". Wie das Handelsblatt berichtet, spielte der Film mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar ein und wurde von der britischen Regisseurin Greta Gerwig produziert.

Bei den Oscars, einer der bekanntesten Filmverleihungen der Welt, gewann der Film mit Weltstars wie Margot Robbie, als Barbie und Ryan Gosling als Ken in der Kategorie "Bester Song". Schon bereits vor dem internationalen Kinostart sorgte der Film mit zahlreichen kreativen Marketingkampagnen für Aufsehen.

Top 7: "Spider Man: No Way Home"

Ganze 1,92 Milliarden US-Dollar spielte der Kinofilm "Spider Man: No Way Home" 2021 in die internationalen Kinokassen und ist damit unter den Top 7 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. 2021 galt der Kinofilm mit Hauptdarsteller Tom Holland außerdem als erfolgreichster Film während der Covid19-Pandemie.

Bereits 2017 stand der britische Schauspieler Tom Holland für "Spider Man: Homecoming" vor der Kamera .

für "Spider Man: Homecoming" vor der . Außerdem basiert die Filmreihe auf den Marvel Comics von Stan Lee und Steve Ditko aus dem Jahr 1962.

Top 6: "Avengers: Infinity War"

2018 veröffentlichten die Marvel-Studios, eine US-amerikanische Produktionsfirma "Avengers: Infinity War". Laut boxofficemojo.com brachte der Film weltweit rund 2.048.359.754 US-Dollar ein.

Die Avengers sind ein Team der bekanntesten Marvel-Charaktere aus unterschiedlichen Comics und Filmen. Sie alle sind Teil des Marvel Cinematic Universe (MCU).

Neben einer Einspielquote von über zwei Milliarden US-Dollar kostete die Produktion knapp 255 Millionen Euro. Laut spiegel.online.de ist "Avengers: Infinity War" damit der zweitteuerste Film der Kinogeschichte.

Top 5: Auch "Star-Wars" gehört zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten

Star-Wars-Fans aufgepasst: Der siebte Film der Star-Wars-Reihe flackerte 2015 mit satten 2,07 US-Dollar über die internationalen Kinowände. Mit Schauspielern wie Harrison Ford, als Han Solo oder Adam Douglas Driver, als Kylo Ren gehört "Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht" damit auf den fünften Platz der erfolgreichsten Filme überhaupt.

Das Besondere an dem Film? Er setzt die Geschichte 30 Jahre nach den Ereignissen von "Star Wars: Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter" fort. Auf diese Fortsetzung fieberten viele Fans lange hin.

Top 4: "Titanic" von James Cameron

Er gehört zu den absoluten Filmklassikern - das Drama um das Schiffsunglück der Titanic wurde 1997 erstmals mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet verfilmt und ist seither bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt. Laut imdb.com war "Titanic" bisher 83 Mal nominiert und bekam über 120 Preise, darunter mehrere Oscars. Insgesamt machte der Film einen Umsatz von etwa 2,26 Milliarden US-Dollar.

Schon gewusst? Leonardo DiCaprio zählt unter die Top 8 der bestbezahlten Hollywoodschauspieler. Nach langem Warten und zahlreichen Nominierungen gewann DiCaprio 2017 seinen allerersten Oskar.

Nummer 3: "Avatar: The Way of Water"

Zwischen atemberaubenden Unterwasserlandschaften und faszinierenden Kreaturen: In "Avatar: The Way of Water" erwartet die Zuschauer eine magische Unterwasserwelt. Das Fantasy-Abenteuer flackerte 2022 über die internationalen Kinoleinwände und spielte ganze 2.320.250.281 US-Dollar ein. Damit sichert sich der Film den dritten Platz der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.

"Avatar: The Way of Water" ist der zweite Teil der Avatar-Reihe und spielt mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Teils. Dieser erschien 2009 unter dem Titel "Avatar – Aufbruch nach Pandora"

"Avengers: Endgame" ist der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten

Das Marvel-Universum schlägt zurück: Laut screenrant.com spielte der Marvel-Film "Avengers: Endgame" weltweit satte 2,79 Milliarden US-Dollar ein und schafft es somit auf das zweite Treppchen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Mit seiner Veröffentlichung 2019 wurde die Avengers-Filmreihe beendet.

Die Handlung von "Avengers: Endgame" baut auf dem Film Avengers: Infinity War auf. Das Team an verschiedenen Superhelden versucht die Welt zu retten, nachdem der Bösewicht Thanos die Hälfte allen Lebens im Universum ausgelöscht hat.

Mehr zur Handlung des Filmes erfahren Sie in unserem Artikel "In "Avengers: Endgame" wird noch tapfer gekämpft und noch tapferer gestorben"

Schon gewusst? Alle Filme, die zum Marvel-Comic-Universum (MCU) gehören, bauen aufeinander auf und spielen in der gleichen Welt.

Spitzenreiter Nummer 1: "Avatar: Aufbruch nach Pandora" ist der erfolgreichste Film aller Zeiten

Auch die Avatar-Reihe schafft es mit zwei Filmen unter die Top 7 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Neben dem Rekord-Umsatz von "Avatar: The Way of Water" spielte auch "Avatar: Aufbruch nach Pandora" einen unschlagbaren Betrag von 2,92 Milliarden US-Dollar ein. Diesen Kassenschlager konnte bisher kein anderer Film der Welt übertreffen.





Auszeichnungen: Der Film erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter drei Oscars (Beste Kamera , Beste visuelle Effekte und Beste Kunstregie) sowie einen Golden Globe für das beste Film-Drama.





Sie wollen mehr über Filme und ihre Helden erfahren? Dann ist vielleicht unser Artikel rund um die Anziehungskraft von Kinohelden was für Sie.