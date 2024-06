Trinkweltmeister - in diesen Ländern wird am meisten Alkohol getrunken

Was sind die Länder mit dem höchsten Alkoholkonsum weltweit? Wie schneidet Deutschland ab? Hier erfahren Sie, in welchen Ländern am meisten Alkohol getrunken wird.

In welchen Ländern wird am meisten Alkohol getrunken? Zahlreiche Staaten in Europa sind für ihren hohen Alkoholkonsum bekannt - vielerorts gelten alkoholische Getränke als Kulturgut. Ist es in Frankreich und Italien der Wein, haben in Deutschland sowohl das Bier als auch der Wein einen gewissen Kultstatus inne.

Während man aus europäischer Perspektive schnell darauf schließen könnte, dass der Konsum alkoholhaltiger Getränke hier am höchsten wäre, überraschen offizielle Zahlen. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Länder am meisten Alkohol trinken und wo Deutschland in den entsprechenden Rankings platziert ist.

Länder mit dem höchsten Alkoholkonsum: Hier wird am häufigsten Alkohol getrunken

Platz 1: Frankreich (132 Tage im Jahr 2020)

(132 Tage im Jahr 2020) Platz 2: Neuseeland (120 Tage im Jahr 2020)

(120 Tage im Jahr 2020) Platz 3: Niederlande (112 Tage im Jahr 2020)

(112 Tage im Jahr 2020) Platz 4: Ungarn (109 Tage im Jahr 2020)

(109 Tage im Jahr 2020) Platz 5: Vereinigtes Königreich (107 Tage im Jahr 2020)

Platz 6: Österreich (107 Tage im Jahr 2020)

(107 Tage im Jahr 2020) Platz 7: Australien (106 Tage im Jahr 2020)

(106 Tage im Jahr 2020) Platz 8: Schweiz (101 Tage im Jahr 2020)

(101 Tage im Jahr 2020) Platz 9: Deutschland (100 Tage im Jahr 2020)

Platz 10: USA (83 Tage im Jahr 2020)

Die Global Drug Survey (GDS) ist die größte Umfrage weltweit, die Einblicke in den Drogenkonsum liefert. Die oben stehenden Daten wurden im Rahmen der GDS2021 veröffentlicht. Teilgenommen haben über 32.000 Menschen aus 22 verschiedenen Ländern weltweit. Dabei sei darauf verwiesen, dass es sich bei den Daten nicht um statistisch repräsentative Zahlen handelt. Die Stichprobe war nicht-probabilistisch und damit nicht zufällig. Wichtig zu wissen: Die Daten wurden während der Corona-Pandemie erhoben.

Länder mit höchstem Alkoholkonsum - Wo steht Deutschland?

Im Top 10 Ranking der Länder, die am häufigsten Alkohol trinken, steht Deutschland an neunter Stelle. Im Schnitt trinken die Deutschen an 100 Tagen im Jahr 2020 alkoholische Getränke und damit ungefähr zweimal die Woche. Damit entspricht Deutschland fast genau dem globalen Durchschnitt. Dieser liegt bei 101 Tagen im Jahr 2020.

Tatsächlich steht an der Spitze der Staaten, in denen am meisten Alkohol konsumiert wird, ein Land in Europa: Frankreich landet mit 132 Tagen auf Rang 1. Einen weiteren Platz auf dem "Siegertreppchen" ergattert die Niederlande: Mit 112 Mal im Jahr 2020 trinken die "Holländer" am dritt meisten. Platz 2 hingegen wird von Neuseeland belegt: Im Schnitt wird dort an 120 Tagen im Jahr Alkohol konsumiert.

In welchen Ländern betrinkt man sich am meisten?

Platz 1: Australien (26,7 Tage im Jahr 2020)

(26,7 Tage im Jahr 2020) Platz 2: Dänemark und Finnland (23,8 Tage im Jahr 2020)

und (23,8 Tage im Jahr 2020) Platz 3: USA (23,1 Tage im Jahr 2020)

(23,1 Tage im Jahr 2020) Platz 4: Vereinigtes Königreich (22,5 Tage im Jahr 2020)

Platz 5: Kanada (22 Tage im Jahr 2020)

(22 Tage im Jahr 2020) Platz 6: Irland (20 Tage im Jahr 2020)

(20 Tage im Jahr 2020) Platz 7: Frankreich (17,5 Tage im Jahr 2020)

(17,5 Tage im Jahr 2020) Platz 8: Schweden (16 Tage im Jahr 2020)

Platz 9: Niederlande (15,7 Tage im Jahr 2020)

(15,7 Tage im Jahr 2020) Platz 10: Ungarn (15,1 Tage im Jahr 2020)

(15,1 Tage im Jahr 2020) Platz 11: Österreich (14,3 Tage im Jahr 2020)

(14,3 Tage im Jahr 2020) Platz 12: Belgien (13,9 Tage im Jahr 2020)

(13,9 Tage im Jahr 2020) Platz 13: Polen (13,6 Tage im Jahr 2020)

Platz 14: Schweiz (12,4 Tage im Jahr 2020)

(12,4 Tage im Jahr 2020) Platz 15: Brasilien (11,1 Tage im Jahr 2020)

(11,1 Tage im Jahr 2020) Platz 16: Italien und Spanien (10,8 Tage im Jahr 2020)

und (10,8 Tage im Jahr 2020) Platz 17: Deutschland und Rumänien (10,6 Tage im Jahr 2020)

Platz 18: Neuseeland (10,3 Tage im Jahr 2020)

(10,3 Tage im Jahr 2020) Platz 19: Mexiko (8,9 Tage im Jahr 2020)

Höchster Alkoholkonsum - ist Deutschland das Land, in dem man sich am meisten betrinkt?

Auch in der Statistik zu den Ländern, die sich am häufigsten betrinken, liegt Deutschland unter dem weltweiten Durchschnittswert von 14,6 Tagen im Jahr 2020. Die Deutschen schlugen - genau wie die Rumänen - "nur" an 10,6 Tagen im Jahr 2020 über die Stränge.

Am häufigsten betrunken sind die Australier: an ganzen 26,7 Tagen durchschnittlich im Jahr 2020. Auf Platz 2 stehen die Skandinavier aus Dänemark und Finnland mit jeweils 23,8 Tagen 2020 - und damit zwei Länder aus Europa. Rang 3 belegt die USA mit 23,1 Tagen, an denen die Amerikaner blau sind.

Als betrunken galt in der angesprochenen Studie ein Zustand, bei dem physische und psychische Fähigkeiten aufgrund von Alkohol eingeschränkt sind - in der Form, dass sowohl die eigene Balance und Sprache beeinflusst werden, man Schwierigkeiten hat, sich zu fokussieren und sich deutlich anders verhält als andere es normalerweise von einem selbst kennen.

Top 10 Länder mit dem höchsten Alkoholkonsum pro Liter purem Alkohol

Platz 1: Rumänien (17 Liter purer Alkohol im Jahr 2019)

(17 Liter purer im Jahr 2019) Platz 2: Georgien (14,3 Liter purer Alkohol im Jahr 2019)

(14,3 Liter purer im Jahr 2019) Platz 3: Tschechien (13,3 Liter purer Alkohol im Jahr 2019)

(13,3 Liter purer im Jahr 2019) Platz 4: Lettland (13,1 Liter purer Alkohol im Jahr 2019)

(13,1 Liter purer im Jahr 2019) Platz 5: Deutschland und Uganda (12,2 Liter purer Alkohol im Jahr 2019)

Platz 6: Seychellen (12 Liter purer Alkohol im Jahr 2019)

(12 Liter purer im Jahr 2019) Platz 7: Bulgarien (11,9 Liter purer Alkohol im Jahr 2019)

(11,9 Liter purer im Jahr 2019) Platz 8: Litauen (11,8 Liter purer Alkohol im Jahr 2019)

(11,8 Liter purer im Jahr 2019) Platz 9: Irland (11,7 Liter purer Alkohol im Jahr 2019)

(11,7 Liter purer im Jahr 2019) Platz 10: Polen (11,6 Liter purer Alkohol im Jahr 2019)

Ältere Daten - dafür aber nicht von den Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst - liefert die World Health Organisation aus dem Jahr 2019. Die befragten Personen sind 15 Jahre oder älter gewesen. In dieser Statistik taucht Deutschland - zusammen mit Uganda - auf Rang 5 mit 12,2 Litern purem Alkohol im Jahr 2019 auf. Hierbei liegen die Deutschen auch weit über dem globalen Durchschnittswert von 5,5 Litern reinem Alkohol 2019. Interessanterweise belegen alle übrigen Plätze in der Top 10 Auflistung ausschließlich Länder in Europa - mit Rumänien auf Platz 1 mit 17 Litern purem Alkohol im Jahr 2019.

