Unter Wasser oder in den Baumkronen: Die verrücktesten Hotels der Welt

Zimmer mit einem Bett und ein reguläres Gebäude - die meisten Hotels ähneln sich. Dass es aber auch außergewöhnliche Varianten gibt, beweisen folgende verrückte Hotels.

Reisen steht hoch im Kurs. Neue Orte entdecken, verschiedene Kulturen kennenlernen und dem Alltag entfliehen – für einige Menschen ist dies nicht nur eine Auszeit, sondern das Highlight des Jahres, das auch gut geplant werden will. Denn wer viel reist, der muss auch irgendwann irgendwo übernachten. Die meisten greifen dabei auf bewährte Optionen wie Standardhotels oder den klassischen Campingplatz zurück. Doch es gibt auch außergewöhnliche Varianten, bei denen die Übernachtung selbst zu einem Erlebnis wird. Hier sind beispielhaft fünf solcher verrückten Hotels vorgestellt, die auf der Welt zu finden sind.

Ein verrücktes Hotel in Eis und Schnee: Das Kakslauttanen Arcic Ressort

Etwa 350 Kilometer nördlich des Polarkreises liegt das Kakslauttanen Arctic Ressort in Finnland. Hier stehen, inmitten der Wildnis Lapplands, verschiedene Iglus aus Glas oder Eis, in denen man seine Nacht verbringen kann. Auch wenn das zunächst kalt und ungemütlich klingt, garantiert das Hotel laut eigener Aussage eine bequeme Nacht, wenn man sich mit Thermounterwäsche, Wollsocken, Mütze und einem Schlafsack bewaffnet im Schnee-Iglu einquartiert. Die gläserne Decke einiger Unterkünfte im Ressort hat dabei einen schönen Nebeneffekt: Zwischen August und Ende April ist dort nämlich Saison, in der man die Nordlichter sehen kann.

Unterwasser-Übernachtung: Jules’ Undersea Lodge

Aus einem ehemaligen Unterwasser-Forschungslabor gebaut liegt Jules’ Undersea Lodge heute unter Wasser in der Lagune des Key Largo Undersea Park in Florida. Das Hotel selbst beschreibt sich als das einzige weltweit, bei dem ausschließlich Tauchen die Möglichkeit ist, in das Zimmer zu gelangen. Zu den bekanntesten Besuchern sollen bisher Steve Tyler von Aerosmith, der Schauspieler Tim Allen und der ehemalige kanadische Premierminister Pierre Trudeau gehören. Um zum Zimmer zu tauchen, muss man entweder bereits einen Tauchschein besitzen, oder vor Ort einen Tauchkurs machen.

Verrückte Hotels: Ein Tag Mittelerde im Underhill Valley

Eine 45-minütige Autofahrt von den Drehorten der "Herr der Ringe" und "Der Hobbit" Filme entfernt liegt die Underhill Valley Unterkunft in Neuseeland. Vor 20 Jahren von einer Familie als Tribut für die Filmsaga gebaut ist Underhill Valley heute ein Ort, an dem man in einer Hütte glampen kann, die optisch auch nach Mittelerde passen würde. Laut eigener Aussage ist die Unterkunft mit dem malerischen Teich und dem Ackerland dahinter ein Ort, um abschalten zu können von der Hektik des Alltags. Und um selber eintauchen zu können in die Welt der Hobbits, Elben und Zwerge.

Übernachtung im Flugzeug: Das Jumbo-Stay

Direkt am Flughafen Stockholm/Arlanda in Schweden befindet sich eines der verrücktesten Hotels der Welt. Denn hier kann man die Nacht in einem alten, ausrangierten Flugzeug verbringen. Das Jumbo-Stay Hotel ist in ein ausgedientes Jumbo-Jet-Modell 747-212B aus dem Jahr 1976 gebaut worden, das den Namen Liv trägt, benannt nach der Tochter des Besitzers. Insgesamt gibt es 76 Betten und verschiedene Zimmer-Typen, so kann zum Beispiel in einer Luxussuite im umgebauten Cockpit übernachtet werden.

Zwischen Blättern und Ästen: Robins Nest gehört zu den verrücktesten Hotels

Auch in Deutschland gibt es einige verrückte Möglichkeiten, unterwegs zu übernachten. So gibt es zum Beispiel mehrere Hotels, die es einem erlauben, in Baumhäusern zwischen den Baumkronen eine Nacht zu verbringen und alte Kindheitsträume wieder aufleben zu lassen. Wie etwa das Baumhaus Hotel Robins Nest im hessischen Witzenhausen, das sowohl statische Gebäude aus Holz, als auch Baumzelte anbietet. Dabei will sich das Hotel laut eigener Aussage an Urlauber richten, welche das Besondere suchen und eine andere Art von Reise wollen.

