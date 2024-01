Wo steht die größte Villa der Welt?

27 Stockwerke und eine riesige Wohnfläche - erfahren Sie in diesem Beitrag alles über Antilia, die größte Villa der Welt.

Prunkvoll, groß und hochpreisig - eine Villa steht für Luxus und unbegrenzte Möglichkeiten. Ihre wohlhabenden Eigentümer investieren Beträge in Milliardenhöhe, um eindrucksvolle Bauwerke zu erschaffen. Ein luxuriöses Gebäude verkörpert nicht nur Wohlstand, sondern auch den Stil des Besitzers.

Wie wird die größte Villa der Welt bestimmt?

Die größten Villen der Welt werden anhand verschiedener Faktoren wie Gesamtfläche, Zimmeranzahl oder Grundstücksgröße bestimmt. Es gibt keine einheitliche Definition, da unterschiedliche Kriterien verwendet werden können.

Die Villa, die als die größte der Welt gilt, zeichnet sich durch ihre immense Fläche aus und wird zudem als Wohnhaus genutzt. Dabei wurden Gebäude, die zwar größer sind, aber andere Zwecke wie Paläste oder Regierungssitze erfüllen, nicht berücksichtigt.

Die größte Villa der Welt steht in Mumbai

Das größte und teuerste private Wohnhaus der Welt steht in der indischen Metropole Mumbai und trägt den Namen Antilia. Die Kosten für dieses außergewöhnliche Gebäude werden auf bis zu 2 Milliarden US-Dollar geschätzt. Insgesamt haben die Bauarbeiten 4 Jahre gedauert. Laut den Angaben von Times Property wurde von 2006 bis in das Jahr 2010 an der Villa gearbeitet.

Eigentümer: Mukesh Ambani

Fläche: 37.000 Quadratmeter

Höhe: 173 m

Stockwerke: 27

Schon gewusst? Verblüffende Aspekte der größten Villa der Welt:

Mukesh Ambani ist Teil der Ambani Familie, die Indiens größtes Privatunternehmen " Reliance Industries " gegründet hat. Diese Familie zählt zu den reichsten Familien der Welt.

ist Teil der Familie, die größtes Privatunternehmen " " gegründet hat. Diese Familie zählt zu den reichsten Familien der Welt. Den Angaben von L'essentiel zufolge leben 6 Familienmitglieder in dieser Villa. Versorgt werden sie dabei von circa 600 Hausangestellten.

Der Name Antilia wurde in Anlehnung an die gleichnamige, mystische Stadt im Atlantik gewählt.

gewählt. Laut den Angaben von Architectural Digest verfügt das Antilia über eine Garage, die 168 Autos beherbergen kann.

beherbergen kann. Außerdem gilt dieses luxuriöse Anwesen nach dem Buckingham Palace als teuerstes Eigentum.

