Anbau von Firmenhalle im Rems-Murr-Kreis nach Explosionen in Brand

Im Rems-Murr-Kreis ist der Anbau von einer Firmenhalle in Brand geraten. Zuvor soll es zu mehreren Explosionen gekommen sein. Die Ursache ist unklar.

Im Rems-Murr-Kreis ist am späten Sonntagabend der Anbau von einer Firmenhalle in Brand geraten. Vorausgegangen waren offenbar mehrere Explosionen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Demnach seien nach dem derzeiten Kenntnisstand wohl mehrere Gasflaschen explodiert, welche in dem Gebäude gelagert wurden.

Remshalden: Brand nach Explosionen in Geradstetten

Die Firmenhalle befindet sich in Geradstetten, einem Ortsteil von Remshalden im Rems-Murr-Kreis. Laut dem Polizeisprecher ist das Feuer nicht auf die Firmenhalle übergegangen. Es gab bei dem Vorfall auch keine Verletzten und es besteht auch keine unmittelbare Gefahr für die Anwohnerinnen und Anwohner.

Der Verkehr in der Region wird durch das Feuer ebenfalls nicht betroffen sein. Die Bundesstraße 29 war von dem Brand nicht betroffen. Über die Höhe des anfallenden Schadens machte die Polizei zunächst keine Angaben. Auch die genaue Ursache für die Explosionen war zunächst unklar. Diese soll nun durch Ermittlungen herausgefunden werden.

