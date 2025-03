Chaosfahrt hinterlässt Schaden im sechsstelligen Bereich

Mit seinem Auto hat ein Mann in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) bei einer ziemlich chaotischen Fahrt mehrere Verkehrsschilder demoliert und einen anderen Wagen angefahren. Ein teurer Fehler: Es entstand ein Schaden im sechsstelligen Euro-Bereich, wie die Polizei mitteilte.

Der 46-Jährige war den Angaben eines Polizeisprechers zufolge mutmaßlich betrunken. Er kam demnach in der Nacht zum Sonntag von der Straße ab und fuhr gegen mehrere Verkehrsschilder. Dabei wurde die Ölwanne seines Autos beschädigt. Der 46-Jährige fuhr den Angaben nach weiter und hinterließ eine zwei Kilometer lange Ölspur. An einer Straße in Weinstadt kam er laut Polizeiangaben schließlich zum Stehen, nachdem er ein geparktes Auto und einen Gartenzaun angefahren hatte.

Da das teure Auto des 46-Jährigen mutmaßlich Totalschaden erlitt, dürften Fahrt und Fehler nach einer Schätzung der Polizei einen Schaden von mehr als 100.000 Euro verursacht haben.