Wohnhaus brennt aus – rund 400.000 Euro Schaden

Ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) hat einen Schaden von schätzungsweise rund 400.000 Euro verursacht. Am Samstagnachmittag brannte der Dachstuhl aus zunächst unbekannten Gründen, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen zerstörten demnach das Gebäude vollständig.

Die Feuerwehr war den Angaben zufolge rund fünf Stunden lang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Bewohner seien zum Brandzeitpunkt nicht im Haus gewesen. Die Stadt habe ihnen nun eine Unterkunft zur Verfügung gestellt.