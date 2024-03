Rente

vor 58 Min.

Das Rentenpaket II soll kommen - So will die Ampel den Ruhestand sichern

Die Rente steckt in der Krise: Gehen die Babyboomer in den nächsten Jahren in Ruhestand, kommen mehr Rentner auf immer weniger Beitragszahler. Mit dem Rentenpaket II will die Ampel nun gegensteuern.