Gleichzeitig Rente beziehen und arbeiten: Für wen sich das Doppelverdiener-Modell besonders lohnt

Gleichzeitig Rente beziehen und durch Arbeit weiterhin Rentenpunkte sammeln? Das geht, dank des sogenannten "Doppelverdiener-Modells".

Das Versprechen einer sorgenfreien Rente bei gleichzeitiger Fortsetzung der beruflichen Laufbahn klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Doch das von Stephan Rittweger, einem erfahrenen Sozialrichter, entwickelte Doppelverdiener-Modell will genau das möglich machen. Seit 2023 eröffnet es älteren Arbeitnehmern in Deutschland eine interessante Option: Sie können nahezu ihre volle Rente beziehen und daneben weiterhin Einkommen aus Arbeit generieren, ohne Abschläge bei den Altersbezügen befürchten zu müssen. Wie dieses Modell funktioniert, wer besonders davon profitiert, erfahren Sie in diesem Artikel.

Was ist das Doppelverdiener-Modell und wie funktioniert es?

In einem Interview mit dem Spiegel hat Stephan Rittweger, Vorsitzender Richter am Bayerischen Landessozialgericht in München, erklärt, was es mit dem von ihm entwickelten "Doppelverdiener-Modell", oder auch "Teilrente 99,99 Prozent" auf sich hat. Das Modell ermöglicht es älteren Arbeitnehmern gleichzeitig eine fast vollständige Rente (99,99 Prozent) zu beziehen und weiterhin Arbeitsentgelt zu erhalten, ohne dass ihre Altersrente gekürzt wird. Das Modell basiert auf den gesetzlichen Möglichkeiten, die seit dem 1. Januar 2023 bestehen. Diese besagen, dass es erlaubt ist, grenzenlos zur Rente dazuzuverdienen.

Anstatt in Vollrente zu gehen, beantragen die Beschäftigten eine 99,99-prozentige Teilrente. Dies führt dazu, dass sie auf lediglich etwa 20 Cent ihrer monatlichen Altersbezüge verzichten müssen, um nicht in den vollständigen Ruhestand zu treten. Gleichzeitig können sie ihr Arbeitsverhältnis fortsetzen, erhalten neben ihrem Gehalt weiterhin die Rente und bleiben voll sozialversichert. Dies bietet nicht nur die Möglichkeit, weiterhin Rentenpunkte zu sammeln und damit die zukünftige Rente zu erhöhen, sondern sichert auch den Anspruch auf weitere Sozialleistungen wie Krankengeld.

Für wen lohnt sich das Doppelverdiener-Modell besonders?

Das Doppelverdiener-Modell lohnt sich laut Rittweger besonders für die sogenannten Babyboomer, also Personen der Jahrgänge 1960 bis 1965, die in den nächsten Jahren in Rente gehen können. Diese Altersgruppe profitiert vorrangig, da viele von ihnen die Voraussetzungen für eine ungekürzte Rente nach 45 Arbeitsjahren erfüllen und somit die volle Rente beziehen können, während sie weiterhin arbeiten.

Es ist insbesondere attraktiv für:

Personen mit 45 Jahren Wartezeit: Diese Gruppe kann das Modell nutzen, um zwei Jahre vor der Regelaltersrente abschlagsfrei in Rente zu gehen und gleichzeitig weiterhin Einkommen aus Arbeit zu beziehen. Sie bleiben voll sozialversichert und sammeln weiter Rentenpunkte , was ihre spätere Altersrente erhöht. Schwerbehinderte Menschen mit 35 Jahren Wartezeit: Auch für schwerbehinderte Personen ist das Modell eine Option, da für sie geringere Abschläge gelten. Sie profitieren von den Begünstigungen bei den Abschlägen und können durch die Weiterarbeit ihre Altersrente verbessern. Menschen, die finanziell und gesundheitlich in der Lage sind, weiterzuarbeiten: Das Modell bietet einen Anreiz für diejenigen, die sich körperlich und geistig fit fühlen, über das normale Renteneintrittsalter hinaus im Berufsleben aktiv zu bleiben und gleichzeitig von den finanziellen Vorteilen einer ungekürzten Rente zu profitieren. Personen, die ihre Altersrente maximieren möchten: Durch die Möglichkeit, neben der Rente weiterhin Arbeitsentgelt zu erhalten und zusätzliche Rentenpunkte zu sammeln, können die Betroffenen ihre endgültige Rentenhöhe positiv beeinflussen.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um vom Doppelverdiener-Modell profitieren zu können?

Um vom Doppelverdiener-Modell profitieren zu können, müssen Interessierte spezifische Voraussetzungen erfüllen: Zentral ist die Erfüllung einer langen Wartezeit in der Rentenversicherung, konkret bedeutet das, dass man 45 Jahre Beitragszeiten nachweisen muss, um die Rente ohne Abschläge beziehen zu können. Nachdem diese grundlegende Bedingung erfüllt ist, muss bei der Deutschen Rentenversicherung eine 99,99-prozentige Teilrente beantragt werden. Dieser Schritt erlaubt es den Berechtigten, weiterhin zu arbeiten und gleichzeitig fast ihre volle Rente zu beziehen, indem sie auf einen minimalen Teil ihrer monatlichen Altersbezüge verzichten. Die erfolgreiche Anwendung des Modells setzt laut dem Spiegel-Interview zudem voraus, dass die Arbeitnehmenden ihren Arbeitsvertrag so gestalten oder anpassen können, dass dieser das Weiterarbeiten neben dem Bezug der Teilrente ermöglicht.

Wie wirkt sich das Doppelverdiener-Modell auf die Höhe meiner späteren Altersrente aus?

Wer das Doppelverdiener-Modell nutzt, trägt über die weiterhin entrichteten Sozialversicherungsbeiträge dazu bei, die Rentenansprüche zu erhöhen. Jede zusätzliche Arbeitszeit, die über das normale Renteneintrittsalter hinausgeht, verbessert nicht nur Ihr aktuelles Einkommen durch Ihr Gehalt, sondern steigert auch die Höhe Ihrer späteren monatlichen Altersrente. Somit bietet das Doppelverdiener-Modell laut Rittweger eine doppelte finanzielle Sicherheit: ein sofortiges Zusatzeinkommen durch die Kombination von Rente und Gehalt sowie eine langfristige Erhöhung Ihrer Rentenbezüge.

Welche Schritte sind notwendig, um eine Teilrente im Rahmen des Doppelverdiener-Modells zu beantragen?

Wer schon sicher weiß, dass er die erforderliche Wartezeit von 45 Jahren erfüllt hat, kann direkt mit der Antragsstellung beginnen. Diese gestaltet sich wie folgt: