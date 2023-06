Rente nach 45 Beitragsjahren: Wann dürfen Sie in Rente gehen?

Nach 45 Beitragsjahren in Rente gehen? Das geht, hängt aber vom Geburtsjahr ab. Alle Informationen dazu, finden Sie im Artikel.

Nach einem langen Berufsleben freuen sich viele Menschen auf den Ruhestand. Wann man in Rente gehen kann, hängt vom Geburtsjahr und der Versicherungszeit ab. Das ist selbst nach 45 Jahren Beitragszeit der Fall. Was Sie beachten müssen, wenn Sie als besonders langjährig Versicherte in Rente gehen wollen, erfahren Sie hier.

Wann darf ich in Rente gehen, wenn ich 45 Jahre gearbeitet habe?

Grundsätzlich ist es möglich nach 45 Jahren Versicherungszeit in Rente zu gehen. Allerdings spielt das Geburtsjahr eine entscheidende Rolle. Wer vor 1953 geboren wurde, hat die Möglichkeit noch mit 63 Jahren ohne Abschläge in Rente zu gehen. Für alle die zwischen 1953 und 1963 geboren wurden, gilt das allerdings nicht mehr, da das Rentenalter schrittweise angehoben wurde.

So verschiebt sich laut Deutscher Rentenversicherung das Eintrittsalter mit dem Jahr der Geburt immer weiter nach oben. Wer 1964 oder später geboren wurde, kann daher erst mit 65 Jahren in Rente gehen.

Wichtig zu wissen ist dabei, dass die Altersrente nicht vorzeitig erhalten werden kann, auch nicht, wenn dafür Abschläge in Kauf genommen würden.

Tabelle: Kann man mit 64 Jahren in Rente gehen, wenn man 45 Jahre gearbeitet hat?

Das Renteneintrittsalter hängt auch nach 45 Beitragsjahren vom Geburtsjahr ab. Folgende Tabelle zeigt an, mit welchem Geburtsjahr es möglich ist, in Rente zu gehen:

Geburtsjahr Renteneintritt Erreichen des Renteneintritts 1958 64 Januar 2022-Januar 2023 1959 64 +2 Monate März 2023 – März 2024 1960 64 + 4 Monate Mai 2024 – Mai 2025 1961 64 + 6 Monate Juli 2025 – Juli 2026 1962 64 + 8 Monate September 2026 – September 2027 1963 64 + 10 Monate November 2027 – November 2028 1964 ab 65 Januar 2029 – Januar 2030

Viele Rentner dürfen sich ab diesem Jahr über eine Rentenerhöhung freuen. Für diejenigen, die nie gearbeitet haben, hat das auch deutliche Auswirkungen auf ihre Rente.

Rente nach 45 Jahren: Was wird berücksichtigt?

Für die Beitragszeit von 45 Jahren werden verschiedene Zeiten zusammengerechnet:

Pflichtbeiträge für eine entlohnte Beschäftigung oder eine selbstständige Tätigkeit

für eine entlohnte Beschäftigung oder eine selbstständige Tätigkeit Beiträge für Minijobs, die zusammen mit dem Arbeitgeber entrichtet wurden. Hat der Arbeitgeber die Beiträge alleine bezahlt, werden diese nur anteilig berücksichtigt

Pflichtbeiträge und Berücksichtigungszeiten, die für die Erziehung eines Kindes bis zu seinem 10. Geburtstag aufgewendet wurden

und Berücksichtigungszeiten, die für die Erziehung eines Kindes bis zu seinem 10. Geburtstag aufgewendet wurden Zeiten der Wehr- und Zivildienstpflicht sowie der nicht erwerbsmäßigen Pflege

Pflichtbeiträge oder Anrechnungszeiten, die auf den Bezug von Sozialleistungen zurückzuführen sind, wie zum Beispiel Krankengeld. In den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn werden Sozialleistungen der Agentur für Arbeit nur berücksichtigt, wenn die Unterstützung wegen Insolvenz oder Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers gezahlt wurde.

oder Anrechnungszeiten, die auf den Bezug von Sozialleistungen zurückzuführen sind, wie zum Beispiel Krankengeld. In den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn werden Sozialleistungen der nur berücksichtigt, wenn die Unterstützung wegen oder Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers gezahlt wurde. Ersatzzeiten: Beispielsweise Monate, in denen jemand in der DDR politisch verfolgt wurde

politisch verfolgt wurde Freiwillige Beiträge, die aber nur dann mitgezählt werden, wenn mindestens 18 Jahre Pflichtbeiträge gezahlt wurden

Nicht berücksichtigt werden bei der Beitragszeit:

Pflichtbeiträge , wie während des Bezugs von Sozialhilfe (Arbeitslosengeld II/Arbeitslosenhilfe) entrichtet wurden

, wie während des Bezugs von (Arbeitslosengeld II/Arbeitslosenhilfe) entrichtet wurden Zeiten während des Versorgungsausgleichs nach einer Scheidung

Zeiten während eines Rentensplitting bei Ehepartner oder eingetragenen Lebenspartnern

Zeiten, in denen keine Rentenversicherungsbeiträge geleistet wurden. Zum Beispiel während der Schulzeit, des Studiums, Schwangerschaft, Arbeitslosigkeit oder Krankheit.

Beim Arbeitslosengeld gibt es noch eine Besonderheit: Wer zwei Jahre vor der Rente Arbeitslosengeld erhalten hat, dem wird diese Zeit nur angerechnet, wenn die Arbeitslosigkeit wegen einer Insolvenz oder einer Betriebsaufgabe zustande kam.

Die Deutsche Rentenversicherung schickt allen Versicherten ab dem 55. Geburtstag eine Rentenauskunft zu, aus der hervorgeht, ob die Voraussetzungen bereits erfüllt sind oder noch nicht.

Wie viel darf ich bei der Rente dazuverdienen?

Seit dem 1. Januar 2023 können Altersrenten in voller Höhe bezogen werden, unabhängig davon, wie viel noch dazuverdient wird. Für das Jahr 2022 galt noch eine maximale Verdienstgrenze in Höhe von 46.060 Euro, wenn man die Rente vorher beziehen wollte.

Mit der Rente, wird auch automatisch ein Rentenausweis zugeschickt, der viele Vorteile mit sich bringt. Für wen im Alter das Geld trotzdem knapp wird, hat die Bundesregierung einen Härtefallfonds eingerichtet, durch den Renterinnen und Rentner bis zu 5000 Euro als Einmalzahlung erhalten können.

Wann sollte die Rente beantragt werden?

Um überhaupt Rente beziehen zu können, muss ein Antrag gestellt werden. Damit das Geld pünktlich zum Renteneintritt auf dem Konto ist, empfiehlt die Deutsche Rentenversicherung den Antrag etwa drei Monate vorher zu stellen. Wer seinen Lebensabend im Ausland verbringt und auch dort seine Rente bezieht, sollte dabei noch einiges beachten.