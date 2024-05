Rente noch vor 67: Welche Jahrgänge dürfen das noch?

Vor 67 in Rente gehen? Davon träumen viele. Doch tatsächlich ist das nur noch für wenige Jahrgänge möglich.

Ab wann kann man in Deutschland in Rente gehen? Die meisten Menschen würden diese Frage vermutlich richtig beantworten und sagen: „mit 67 Jahren.“ Allerdings wäre das nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich es gibt in Deutschland immer noch Jahrgänge, die auch vor ihrem 67 Lebensjahr in Rente gehen können — und zwar abschlagsfrei. Wer dazu gehört, verraten wir Ihnen in diesem Text.

Welche Jahrgänge dürfen noch vor 67 Rente beantragen?

Bevor man diese Frage beantworten kann, muss man sich zunächst klar machen, dass es laut der Deutschen Rentenversicherung verschiedene Rentenarten gibt. Das Renteneintrittsalter für diese verschiedenen Altersrente wird vom Gesetzgeber festgelegt — und kann sich unterscheiden. Man kann selbstverständlich auch vor dem Renteneintrittsalter in Rente gehen. Dann muss man allerdings mit empfindlichen Abschlägen rechnen.

Interessant für diesen Artikel sind vor allem drei Rentenarten:

Als Faustregel kann man sich merken:

Wer vor dem Jahr 1964 geboren wurde und einen Anspruch auf eine reguläre Rente hat, kann auch heute noch vor seinem 67 Lebensjahr in Rente gehen.

hat, kann auch heute noch vor seinem 67 Lebensjahr in gehen. Das gleiche gilt für Menschen, die einen Anspruch auf eine Rente für langjährig Versicherte haben.

für langjährig Versicherte haben. Bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte verhält es sich anders.

für besonders langjährig Versicherte verhält es sich anders. Laut der Deutschen Rentenversicherung können bei dieser Rentenart alle vor 1953 Geborenen ohne Abschläge mit 63 Jahren in Rente gehen.

gehen. Danach verschiebt sich das Renteneintrittsalter schrittweise nach oben. Wer 1964 oder später geboren ist, kann mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen — also zwei Jahre vor Menschen mit einer regulären Rente oder einer Rente für langjährig Versicherte.

Reguläre Altersrente: Welche Jahrgänge können vor 67 in Rente gehen?

Im März 2007 hat die Bundesregierung die Rente mit 67 beschlossen. Bis 2031 wird deswegen die Altersgrenze für eine abschlagsfreie Regelaltersrente schrittweise auf 67 Jahre angehoben. Die Deutsche Rentenversicherung schreibt dazu: „Angefangen mit dem Geburtsjahrgang 1947 wird die Altersgrenze bis 2023 um jährlich einen Monat angehoben. Für Versicherte ab Jahrgang 1964 gilt dann die Regelaltersgrenze von 67 Jahren.“

Wer vor 1964 geboren wurde, kann also auch heute noch früher in Rente gehen — und braucht keine Angst vor Abschlägen zu haben. „Sind Sie beispielsweise Jahrgang 1956“, schreibt die Deutsche Rentenversicherung, „können Sie mit einem Alter von 65 Jahren und zehn Monaten in Rente gehen.“

Die Techniker Krankenkasse hat dazu eine ausführliche Tabelle veröffentlicht:

Jahrgang Regelaltersgrenze (abschlagsfrei) Rentenbeginn bis 1946 65 1947 65 + 1 Monat 02/2012 bis 01/2013 1948 65 + 2 Monate 03/2013 bis 02/2014 1949 65 + 3 Monate 04/2014 bis 03/2015 1950 65 + 4 Monate 05/2015 bis 04/2016 1951 65 + 5 Monate 06/2016 bis 05/2017 1952 65 + 6 Monate 07/2017 bis 06/2018 1953 65 + 7 Monate 08/2018 bis 07/2019 1954 65 + 8 Monate 09/2019 bis 08/2020 1955 65 + 9 Monate 10/2020 bis 09/2021 1956 65 + 10 Monate 11/2021 bis 10/2022 1957 65 + 11 Monate 12/2022 bis 11/2023 1958 66 01/2024 bis 12/2024 1959 66 + 2 Monate 03/2025 bis 02/2026 1960 66 + 4 Monate 05/2026 bis 04/2027 1961 66 + 6 Monate 07/2027 bis 06/2028 1962 66 + 8 Monate 09/2028 bis 08/2029 1963 66 + 10 Monate 11/2029 bis 10/2030

Wichtig: Diese Zahlen gelten nur für die Regelaltersrente, also für Menschen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben und mindestens fünf Jahre versichert waren.

Rente vor 67: Gibt es noch andere Ausnahmen?

Wie die Deutsche Rentenversicherung schreibt, wird das Renteneintrittsalter nicht für alle Versicherten auf 67 Jahre angehoben. Einige Altersrenten sind davon ausgeschlossen. Auch, wenn für sie trotzdem künftig höhere Renteneintrittsalter gelten. Neben der schon besprochenen Rente für besonders langjährig Versicherte zählen dazu laut der Deutschen Rentenversicherung: