Rentenausweis: Diese Vorteile und Vergünstigungen bringt er Ihnen

Wer einen Rentenausweis besitzt, der kann bares Geld sparen, denn für Rentner gibt es einige Rabatte. Welche das sind, haben wir für Sie zusammengefasst.

Menschen, die am Ende ihres Berufslebens in die Rente starten, dürfen sich nicht nur über viel Freizeit freuen, sondern auch über die ein oder andere finanzielle Entlastung. Denn wer seinen Rentenausweis zückt, kann in vielen Bereichen des Lebens bares Geld sparen. Und das ist für manche besonders wichtig, denn immer mehr Rentner müssen zusätzlich Grundsicherung beantragen. Wie hoch die Grundsicherung ausfällt, lässt sich individuell berechnen. Wo Rentnerinnen und Rentner nicht den vollen Preis zahlen müssen, erfahren Sie im Artikel.

Was bekommt man als Rentner billiger?

In vielen Bereichen des täglichen Lebens gibt es vergünstigte Preise für Rentner. Voraussetzung dafür ist aber oft, dass auch ein Rentenausweis vorhanden ist. Der Rentenausweis kann Vorteile bringen bei

Kulturveranstaltungen : Theater, Museum und Kino bieten Rentnern oftmals vergünstigte Preise an.

: Theater, Museum und bieten Rentnern oftmals vergünstigte Preise an. Sportveranstaltungen : Ältere Menschen bekommen beispielsweise in einigen Stadien einen Rabatt auf das Ticket. Wer sich also zum Beispiel gerne Fußball- oder Eishockeyspiele anschaut, sollte seinen Rentenausweis mitnehmen.

: Ältere Menschen bekommen beispielsweise in einigen Stadien einen auf das Ticket. Wer sich also zum Beispiel gerne Fußball- oder Eishockeyspiele anschaut, sollte seinen mitnehmen. Bibliotheken : Es gibt Bibliotheken, in denen sich Rentner Bücher günstiger ausleihen können.

: Es gibt Bibliotheken, in denen sich Rentner Bücher günstiger ausleihen können. Volkshochschulen : Wer im Alter gerne noch etwas Neues lernen möchte, bekommt bei manchen Volkshochschulen die Kurse zu einem reduzierten Preis.

: Wer im Alter gerne noch etwas Neues lernen möchte, bekommt bei manchen Volkshochschulen die Kurse zu einem reduzierten Preis. Freizeitangeboten : Ein Besuch im Zoo oder im Freizeitpark kann sich mit einem Rentenausweis auch finanziell lohnen.

: Ein Besuch im Zoo oder im Freizeitpark kann sich mit einem auch finanziell lohnen. Wellnessangeboten : In Schwimmbädern, Thermen und Saunen gibt es für ältere Menschen oft niedrigere Preise.

: In Schwimmbädern, Thermen und Saunen gibt es für ältere Menschen oft niedrigere Preise. Öffentlichen Verkehrsmitteln : Rentner sind bei vielen Verkehrsgesellschaften günstiger unterwegs. Bei der Deutschen Bahn zum Beispiel gibt es Rabatte auf die Bahn Cards. Dort werden spezielle Senioren Bahn Cards angeboten. So zahlen Menschen ab 65 Jahren für eine Bahn Card 25 in der 2. Klasse nur 38,90 Euro, statt der normalen 59,90 Euro. Die Bahn Card 50 kostet Rentner in der 2. Klasse 122 Euro, statt 244 Euro.

: Rentner sind bei vielen Verkehrsgesellschaften günstiger unterwegs. Bei der zum Beispiel gibt es auf die Bahn Cards. Dort werden spezielle Senioren Bahn Cards angeboten. So zahlen Menschen ab 65 Jahren für eine Bahn Card 25 in der 2. Klasse nur 38,90 Euro, statt der normalen 59,90 Euro. Die Bahn Card 50 kostet Rentner in der 2. Klasse 122 Euro, statt 244 Euro. Rundfunkbeitrag : Unter bestimmten Voraussetzungen können sich Rentnerinnen und Rentner vom Rundfunkbeitrag befreien lassen.

: Unter bestimmten Voraussetzungen können sich Rentnerinnen und Rentner vom Rundfunkbeitrag befreien lassen. Europäische Union : Auch im EU-Ausland lohnt es sich den Rentenausweis mitzunehmen, denn bei einigen kulturellen Angeboten, wie im Museum können niedrigere Preise winken.

: Auch im EU-Ausland lohnt es sich den mitzunehmen, denn bei einigen kulturellen Angeboten, wie im Museum können niedrigere Preise winken. Girokonten: Es gibt Banken, die Rentnern günstigere Optionen bei Girokonten anbieten. Dann fallen beispielsweise die Kontoführungsgebühren weg.

Genaue Informationen finden sich meist auf der Website des jeweiligen Kultur-, Sport-, Bildungs- oder Freizeitangebots oder direkt an der Kasse.

Vergünstigungen kann es aber auch ohne den Ausweis geben, dann wird nur das Alter überprüft und Menschen bekommen beispielsweise ab 60 Jahren finanziellen Vorteile. Diese Altersgrenze kann aber auch variieren. Wer nicht so lange auf die Vergünstigungen warten will, kann auch jung in Rente gehen. Voraussetzung ist, dass die sogenannte Wartezeit erfüllt ist. Dann kann man theoretisch schon nach fünf Jahren Arbeit Rente bekommen. Diese fällt aber natürlich deutlich geringer aus, als nach 40 Jahren Arbeit. Für Menschen, die den Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand flexibel gestalten möchten, bietet sich die Flexi-Rente an und auch mit einem Schlupfloch lässt sich früher aus dem Beruf ausscheiden. Das hilft auch, wenn man kurz vor der Rente arbeitslos wird.

Wie bekomme ich einen Rentenausweis?

Seit Juli 2020 erhalten Rentnerinnen und Rentner den Ausweis automatisch mit dem Begrüßungsschreiben. Dieser muss also nicht extra beantragt werden und wird vom Renten Service der Deutschen Post AG verschickt, der auch die Auszahlung der Rente übernimmt.