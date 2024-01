Wichtige Renten-Post kommt: Diesen Brief sollten Sie sich genau ansehen

Anfang 2024 erhalten Beschäftigte von ihrem Arbeitgeber die Renten-Jahresmeldung. Die sollte man unbedingt auf Fehler prüfen. Falsche Angaben können die Rentenhöhe verringern.

Jedes Jahr bekommen Arbeitnehmer eine Bescheinigung über die Rentenbeiträge, die ihr Arbeitgeber für sie abgeführt hat: die sogenannte Jahresmeldung. Die sollte man sich genau anschauen. Denn Fehler können sich negativ auf die Rentenhöhe auswirken.

Rente: Was ist die Jahresmeldung?

Arbeitgeber müssen bei der Deutschen Rentenversicherung eine sogenannte Jahresmeldung machen. Darin geben sie laut der Deutschen Rentenversicherung an, wie viel ihre Arbeitnehmer verdient haben und wie lange sie beschäftigt waren.

Als Arbeitnehmer bekommt man jedes Jahr eine Kopie von dieser Jahresmeldung. Die sollte man unbedingt auf Fehler überprüfen. Im schlimmsten Fall erhält man sonst weniger Rente, als einem zusteht.

Übrigens: Einen groben Eindruck davon, wie hoch die eigene Rente ausfällt, bekommt man, wenn man einen Blick auf die Durchschnitts-Rente wirft.

Rente: Wann bekommt man die Jahresmeldung 2023?

Als Arbeitnehmer bekommt man jedes Jahr von seinem Arbeitgeber eine Kopie der Jahresmeldung. In der Regel erhält man die Kopie für die Jahresmeldung des Vorjahres zu Beginn des neuen Jahres.

Die Bescheinigung über die Jahresmeldung 2023 sollten Arbeitnehmer laut der Deutschen Rentenversicherung bis spätestens Ende Februar 2024 erhalten.

Übrigens: Entscheidend dafür, wann jemand in Rente gehen darf, ist das Geburtsjahr.

Rente: Was passiert bei Fehlern in der Jahresmeldung?

Die Daten in der Jahresmeldung sind für die spätere Rente von großer Bedeutung. „Falsche Angaben“, warnt die Deutsche Rentenversicherung, „können nämlich die Rentenhöhe und mögliche Rentenansprüche negativ beeinflussen.“

Deswegen sollte man die Jahresbescheinigung dringend auf Fehler überprüfen. Eine Checkliste:

Ist mein Name richtig geschrieben?

Ist meine Versicherungsnummer tippfehlerfrei?

Wurde meine Beschäftigungsdauer korrekt erfasst?

Stimmen die Angaben über meinen Bruttoverdienst?

Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt außerdem, dass man seine Jahresbescheinigung gut aufbewahren sollte. Denn sie dient als Nachweis über die gezahlten Rentenbeiträge.

Rente: Was kann man tun, wenn man einen Fehler in der Jahresmeldung entdeckt?

Wenn man einen Fehler in der Jahresmeldung entdeckt, sollte man das so schnell wie möglich seinem Arbeitgeber mitteilen und um Korrektur bitten. Wenn man sich unsicher ist und eine Frage zur Jahresmeldung hat, kann man sich auch direkt an die Deutschen Rentenversicherung wenden. Die bietet eine kostenlose Service-Hotline an. Die Nummer lautet: 0800 1000 4800.

Übrigens: Auch Rentner müssen Steuer zahlen – allerdings nicht in jedem Fall.