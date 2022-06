"Requiem für einen Freund": TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung und alle Infos

"Requiem für einen Freund", Folge 6 der Reihe um Rechtsanwalt Joachim Vernau, läuft Ende Juni im ZDF. Alle Infos rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung und Wiederholung haben wir hier für Sie.

Die Kriminalfilm-Reihe "Joachim Vernau" dreht sich um den gleichnamigen Rechtsanwalt und basiert auf den Romanen von Elisabeth Herrmann. In der Titelrolle gibt es Jan Josef Liefers als Joachim Vernau zu sehen, der sich nicht nur vor Gericht den Anliegen seiner Klienten annimmt, sondern auch selbst die Ermittlung der Kriminaldelikte übernimmt. "Requiem für einen Freund" ist die letzte Episode der Reihe und dreht sich um einen Mord, der in Vernaus eigenem Büro stattgefunden hat.

Sie möchten mehr über "Requiem für einen Freund" aus der Krimi-Reihe "Joachim Vernau" erfahren? Wann ist der genaue TV-Termin? Welche Schauspieler gibt es in der finalen Episode zu sehen? Wie sieht die Handlung des Krimis aus? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier für Sie.

"Requiem für einen Freund": TV-Termin im ZDF

Den Kriminalfilm "Requiem für einen Freund" gibt es am 27. Juni 2022 im ZDF zu sehen. Erstmals wurde der Krimi bereits 2021 als Fernsehfilm der Woche ausgestrahlt.

Übertragung von "Requiem für einen Freund" live im TV und Stream

Sie können den finalen Teil der Krimi-Reihe am 27. Juni 2022 um 20.15 Uhr live im TV im ZDF verfolgen. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie "Requiem für einen Freund" auch online im Live-Stream des ZDF ansehen. Das Aufrufen des Streams ist kostenlos und erfordert keinen Account.

Darsteller von "Requiem für einen Freund": Schauspieler in der Besetzung

Neben Jan Josef Liefers übernimmt Stefanie Stappenbeck die weibliche Hauptrolle in "Requiem für einen Freund". Die erfolgreiche deutsche Schauspielerin tritt in dem Krimi als Vernaus Kollegin Marie-Luise Hoffmann auf und ist unter anderem aus dem Kino-Hit "Barfuss" und aus verschiedenen "Tatort"-Folgen bekannt. Das sind die Hauptdarsteller von "Requiem für einen Freund" im Überblick:

Jan Josef Liefers als Joachim Vernau

als Stefanie Stappenbeck als Marie-Luise Hoffmann

als Elisabeth Schwarz als Hildegard Vernau

als Hildegard Carmen-Maja Antoni als Hüthchen

als Hüthchen August Zirner als Sebastian Marquardt

Carina Wiese als Brigitte Marquardt

als Irina Potapenko als Tatjana Wolgast

als Rainer Strecker als Thorsten Vaasenburg

als Thorsten Vaasenburg Jörg Thadeusz als Dr. Forsberg

Kida Khodr Ramadan als Adil Kalaman

als Peter Trabner als Harry Fischer

Miriam Maertens als Carolin Weigert

als Jonas Hien als Andreas Hartmann

als Andreas Hartmann Oscar Ortega Sanchez als Kommissar Langusta

Beate Maes als Richterin Leonore Woitek

Handlung von "Requiem für einen Freund": Worum geht es in dem Krimi?

Bei einer Steuerprüfung im Büro von Anwalt Joachim Vernau findet der der Finanzbeamte Harry Fischer einen vier Jahre alten Bewirtungsbeleg, den er mit Vernau diskutieren will. Als der Anwalt mitten in der Nacht zum vereinbarten Treffen auftaucht, findet er den Beamten tot vor. Der Beleg geht auf ein Essen mit Vernaus Freund Sebastian Marquardt zurück, der sich in den Ermittlungen jedoch nicht als hilfreich herausstellt.

Lesen Sie dazu auch

Als Marquardt dann plötzlich verschwindet, findet Vernau mit seiner Kollegin Marie-Luise Hoffmann heraus, dass an dem Tag vor vier Jahren, als der Bewirtungsbeleg ausgestellt wurde, eine Berliner Staatsanwältin Selbstmord begangen hatte. Wie passen das Essen mit seinem Freund und dieser Suizid zusammen? Im Zuge der Ermittlungen gerät Vernau schließlich selbst in Lebensgefahr.

Sendung verpasst? "Requiem für einen Freund" in der Wiederholung sehen

Sollten Sie am Abend des 27. Juni keine Zeit haben, dann können Sie die sechste Episode der Krimi-Reihe auch bereits vor der Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek abrufen. Der Titel ist dort noch bis zum 17.06.2023 verfügbar.(AZ)