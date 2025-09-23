Familienleben auf Reserve: Wie Ehefrauen von israelischen Reservisten um ihre Männer bangen

Als die Hamas-Terroristen am 7. Oktober 2023 den Grenzzaun zwischen Israel und Gaza durchbrachen und zu Morden begannen, war Nitzan Shabtai sieben Monate alt. Den Großteil der knapp zwei Jahre, die seitdem vergangen sind, wuchs Nitzan ohne Vater auf. Immer wieder zog die Armee Doron Shabtai zur Reserve ein. Nach dem Massaker der Terroristen diente er zunächst ein halbes Jahr in Gaza, darauf folgten Einsätze in Syrien und im Libanon, dann wieder Gaza, wieder Syrien, jedes Mal mehrere Monate. Nun muss Shabtai erneut Familie, Haus und Job verlassen: Er soll ein neuerliches Mal in Gaza dienen – auf vorerst unbestimmte Zeit.

Seinem Sohn Nitzan, inzwischen zweieinhalb, und seiner vierjährigen Tochter Negev fallen die ständigen Trennungen schwer. „Jedes Mal, wenn Papa plötzlich verschwindet, müssen sich die Kinder an eine neue Routine gewöhnen“, erzählt die 34-jährige Shir Shabtai, Dorons Frau. „Wenn er dann wiederkommt, wollen die Kinder in der ersten Zeit nicht mehr mit ihm spielen. Sie haben das Gefühl, ihr Papa wolle nicht bei ihnen sein. Beide zeigen alle möglichen Symptome von Trennungsangst. Vor allem für Nitzan ist es sehr schwer zu verstehen, wenn Papa wieder plötzlich verschwindet.“

Armeechef Eyal Zamir soll die Regierung davor gewarnt haben, die ohnehin erschöpften Reservisten zu überlasten

Was Shir Shabtai beschreibt, machen so oder ähnlich Tausende Familien in Israel durch. Kurz nach dem Terrorangriff der Hamas berief Israels Armee, die IDF, mehr als 300.000 Reservisten ein. In den Monaten darauf konnten zwar viele von ihnen nach Hause zurückkehren, oft aber nur für kurze Zeit. Genaue Zahlen gibt die IDF nicht heraus, doch Berichten zufolge haben mehrere Tausend Reservisten seit Beginn des Gazakriegs 300 Tage oder mehr in Uniform verbracht.

Und wie Doron Shabtai müssen viele nun wieder an die Front. Anfang August beschloss Israels Sicherheitskabinett, die Kämpfe im Gazastreifen auf die Stadt Gaza auszudehnen, in der noch Hunderttausende Palästinenser leben. Vergangene Woche dann machte das Militär ernst. In der Nacht zum Dienstag begann es die umstrittene Bodenoffensive. Mehrere Hunderttausend Menschen sind auf der Flucht. Ein Armeesprecher wies bereits darauf hin, dass der Einsatz Monate dauern dürfte, bis das Militär die Kontrolle über die wichtigsten Gegenden übernommen haben wird. Zudem spitzt sich auf der politischen Weltbühne gerade wieder die Diskussion über eine Zweistaatenlösung zu, nachdem eine Reihe von wichtigen westlichen Ländern Palästina als Staat anerkannt hat.

Die IDF hatte Gaza-Stadt lange gemieden. Es besteht der Verdacht, die Hamas könnte dort Geiseln festhalten und diese töten, sobald die Truppen sich nähern. Insgesamt befinden sich im Gazastreifen noch 48 Geiseln, israelischen Informationen zufolge sollen 20 von ihnen noch leben. Armeechef Eyal Zamir selbst lehnt die Operation Berichten zufolge aus diesem Grund ab. Zugleich soll er die Regierung davor gewarnt haben, die ohnehin erschöpften Reservisten zu überlasten. 60.000 Männer und Frauen wollte die IDF für die Operation zum Reservedienst einberufen, außerdem den Dienst von 20.000 weiteren Reservisten verlängern, die derzeit bereits dienen. Zamir hat ihnen eigentlich Ruhepausen in Aussicht gestellt, selbst, wenn die Kämpfe sich deshalb in die Länge ziehen sollten. „Wir werden alles tun, um Stabilität zu schaffen und die Belastung für die Reservisten zu verringern“, versprach er kürzlich. Für die Familien, die nun zum wiederholten Mal um ihre Lieben bangen müssen, dürfte das ein schwacher Trost sein.

In israelischen und internationalen Medien häufen sich Berichte über Einheiten, die Schwierigkeiten haben, ihre Ränge zu füllen

Mai Kashi lebt in Haifa mit ihrem anderthalbjährigen Sohn und ihrem Mann – wenn dieser nicht mal wieder an die Front muss. Rund 300 Tage habe ihr Partner in den letzten zwei Jahren gedient, erzählt die 30-Jährige am Telefon, viele davon im Gazastreifen. „Wir zahlen dafür als Familie einen hohen Preis. Immer wieder müssen wir Pläne kurzfristig ändern“, sagt sie. „Zwischen uns gibt es deshalb viele Spannungen. Ich kann kaum etwas für mich selbst tun, weil ich zu Hause für alles verantwortlich bin.“ Auch ihr Sohn leide zunehmend unter der Abwesenheit seines Vaters. „Je älter er wird, desto schwerer wird es. Er ruft viel nach seinem Papa und schläft schlechter ein.“

Im Frühjahr dieses Jahres veröffentlichte das Taub-Center, eine Denkfabrik in Jerusalem, eine Studie dazu, wie der Krieg sich auf die Entwicklung kleiner Kinder auswirkt. Bei Kindern, deren Elternteil im Reserveeinsatz war, fanden die Forscher im Schnitt mehr Verhaltensauffälligkeiten als bei anderen Kindern, etwa Einschlafprobleme und Wutausbrüche. Die psychische Belastung für die daheim bleibenden Partner wiederum bedeute, dass diese ihre Kinder weniger als üblich unterstützen könnten.

Icon vergrößern Kurz nach dem Terrorangriff der Hamas berief Israels Armee, die IDF, mehr als 300.000 Reservisten ein – auch Denis, der hier in seinem Hotelzimmer in Berlin seinen Rucksack packte. Foto: Sebastian Gollnow, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kurz nach dem Terrorangriff der Hamas berief Israels Armee, die IDF, mehr als 300.000 Reservisten ein – auch Denis, der hier in seinem Hotelzimmer in Berlin seinen Rucksack packte. Foto: Sebastian Gollnow, dpa

Auch unter den Reservisten selbst zeichnet sich wachsende Erschöpfung ab. Kurz nach dem Schock des Terrorangriffs 2023 war die Motivation, zu dienen, enorm hoch. Viele Einheiten der IDF berichteten von einer Übererfüllung der Einberufungsziele – es meldeten sich auch Reservisten zum Dienst, die die Armee gar nicht kontaktiert hatte. Seitdem hat sich die Stimmung deutlich gewandelt. Zwar gibt die IDF keine Zahlen dazu heraus, doch in israelischen und internationalen Medien häufen sich Berichte über Einheiten, die Schwierigkeiten haben, ihre Ränge zu füllen. Zwei Soldaten gaben gegenüber der New York Times sogar an, rund die Hälfte ihrer Kameraden verweigere inzwischen den Dienst.

Manche Reservisten begründen ihre Weigerung politisch. Sie sehen keinen Sinn in der Fortführung der Kämpfe, beklagen die zivilen Opfer in Gaza und fordern eine Einigung mit der Hamas zur Befreiung der letzten Geiseln. Einer von ihnen, Ron Finer, wurde für seine derart begründete Weigerung im Mai zu 20 Tagen Gefängnis verurteilt.

Viele Reservisten in Kampfeinheiten kehren traumatisiert von der Front zurück

Viele andere leiden schlichtweg unter den Bürden, die der monatelange Dienst an der Waffe mit sich bringt. Die Umstellung vom Soldaten- zum zivilen Leben und zurück beschreiben viele als psychisch herausfordernd. Oft kommt es zu Spannungen in der Beziehung, weil sich der Partner oder die Partnerin zu Hause allein um Kinder und Haushalt kümmern muss. Und die ständigen Abwesenheiten können Karrieren bremsen – oder sogar gefährden.

Als Sozialarbeiter unterstützt Doron Shabtai andere Reservisten, die sich wie er selbst mit dem ständigen Wechsel zwischen Armee und Alltag schwertun. „Über 90 Prozent von ihnen haben Probleme mit ihrem Arbeitsplatz“, berichtet Ehefrau Shir. Auch Doron selbst habe wegen seiner ständigen Einsätze seinen zeitintensiven Job am Gericht aufgeben und eine Stelle beim Wohlfahrtsministerium annehmen müssen. „Aber selbst die hat er noch nicht richtig antreten können“, erzählt Shabtai mit freudlosem Lachen, „weil er gleich danach wieder zum Einsatz musste.“

Zu den Schwierigkeiten in Alltag und Familie kommt in manchen Fällen eine weitere Belastung: Viele Reservisten in Kampfeinheiten kehren traumatisiert von der Front zurück. „Die Zahl der Reservisten, die wegen Traumata eine Behandlung suchen, ist von 270 pro Jahr auf rund 3000 gestiegen – ein Anstieg von mehr als 1000 Prozent“, sagte kürzlich Oberstleutnant Uzi Bechor, Leiter der Einheit für psychische Gesundheit von Reservistensoldaten, gegenüber der israelischen Jerusalem Post. Einer Studie der Universität von Tel Aviv zufolge leiden zwölf Prozent der Reservisten nach Kampfeinsätzen an posttraumatischer Belastungsstörung (PTSD). Offizielle Zahlen gibt es nicht, aber israelischen Medienberichten zufolge sollen sich seit Beginn des Gazakriegs zwischen 44 und 54 Soldaten das Leben genommen haben.

Mai Kashi sagt über ihren Mann: „Ich ermutige ihn, in Therapie zu gehen“

Auch Mai Kashi erzählt, dass ihr Partner unter den Erinnerungen an seine Einsätze leidet. „Ich ermutige ihn, in Therapie zu gehen“, sagt sie. „Was er erlebt hat, belastet ihn mental sehr.“

Die Armee versucht, auf die seelischen Leiden eine Antwort zu finden. Sie hat die Schwelle zur Entlassung von Soldaten, die unter PTSD leiden, gesenkt und kürzlich angekündigt, die Zahl der psychiatrischen Beauftragten in Uniform fast zu verdoppeln. Dennoch dürfte die Operation in der Stadt Gaza die Zahl der traumatisierten Reservisten weiter in die Höhe treiben.

„Unser größter Wunsch ist es, dass dieser Krieg endlich vorbei ist und alle Geiseln nach Hause kommen“, sagt Shir Shabtai. Weil die Familie in Sderot lebt, nur wenige Kilometer vom Gazastreifen entfernt, ist der Krieg auch in ihrem Leben ständig präsent. „Wir hören das Knallen und die Explosionen dort.“ Sie selbst gehe regelmäßig demonstrieren: für eine Waffenruhe, für eine Einigung mit der Hamas. „Wir hoffen und beten für einen Deal, der für beide Seiten der Grenze eine bessere Zukunft bringt.“