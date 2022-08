"Resident Evil": Kommt eine Staffel 2 der Netflix-Serie?

Kommt Staffel 2 von "Resident Evil" auf Netflix? Hier zeigen wir Ihnen alle Infos rund um Start, Handlung und Besetzung, die bislang zur Serie bekannt sind.

"Resident Evil" hat es seit 1996 nicht nur auf viele Videospiel-Teile geschafft, sondern auch auf Filme und Serien. Mit der Netflix-Serie "Resident Evil" wurde eine neue Geschichte rund um Zombies erzählt. Nun stellt sich die Frage: Kommt eine Staffel 2?

Netflix ist bekannt dafür, alle Interessierten etwas zappeln zu lassen, wenn es um die Frage nach einer Serienfortsetzung geht. Im Normalfall meldet sich der Streaming-Dienst diesbezüglich erst einige Wochen nach der Veröffentlichung der vorherigen Staffel zu Wort. Möchten Sie wissen, was bisher zu Staffel 2 von "Resident Evil" bekannt ist? Hier haben wir alle Infos rund um Start, Handlung und Besetzung für Sie zusammengetragen.

Was ist zum Start von Staffel 2 der Netflix-Serie "Resident Evil" bekannt?

Auf die Frage, ob und wann es eine zweite Staffel von "Resident Evil" gibt, hat sich Netflix bislang noch nicht geäußert. Vermutlich lässt der Streaming-Anbieter mit einem offiziellen Statement auf sich warten, da Staffel 1 erst Mitte Juli 2022 veröffentlicht wurde.

Für eine Fortsetzung in Form von Staffel 2 von "Resident Evil" sprechen momentan zwei Gründe: Nach Angaben von filmstarts.de ist Staffel 1 kurz nach der Veröffentlichung auf Platz 3 der Netflix-Serien-Charts gesprungen. Die neue Serie fand zu Beginn beim Netflix-Publikum innerhalb kurzer Zeit großen Anklang. Ob "Resident Evil" fortgesetzt wird, hängt für Netflix unter anderem von den Streamingzahlen der nächsten Zeit ab. Wer sich neben den "Resident Evil"-Fans über eine zweite Staffel freuen würde, ist Showrunner Andrew Dabb. Im Interview mit Screen Rant sagt er, dass er bereits konkrete Vorstellungen für Staffel 2 habe. Beispielsweise wolle er hier noch mehr Elemente aus den Videospielen unterbringen.

Auf der anderen Seite könnten die Dreharbeiten für Staffel 2 aber auch an folgenden Punkten scheitern: Da die Serie "Resident Evil" zu den teureren Produktionen von Netflix zählt, würde sich eine Fortsetzung für den Streaming-Dienst nur lohnen, wenn Staffel 2 von mindestens genauso vielen oder mehr Zuschauern gestreamt wird als Staffel 1. Da sich aktuell die kritischen Stimmen zu Staffel 1 häufen, wird sich Netflix wohl gründlich überlegen, ob es eine Staffel 2 geben wird, oder ob es wie einige andere Serien bei nur einer Staffel bleibt.

Falls sich der Streaming-Anbieter allerdings im Laufe des Jahres 2022 noch für eine Fortsetzung entscheidet, ist mit dem Start von Staffel 2 vermutlich ab Sommer 2023 zu rechnen.

Sobald es nähere Informationen oder ein offizielles Statement von Netflix zu Staffel 2 von "Resident Evil" gibt, werden wir Sie hier in diesem Artikel darüber informieren.

Staffel 2 von "Resident Evil": Wie könnte die Handlung lauten?

In Staffel 1 von "Resident Evil" gibt es insgesamt acht Folgen, deren Handlung in zwei verschiedenen Zeiträumen spielt. Zum einen handelt Staffel 1 von den zwei 14-jährigen Schwestern Jade und Billie Wesker, die im Jahr 2022 nach New Raccoon City umziehen und dort zusammen Geheimnissen auf die Spur gehen.

Zum anderen spielt die Handlung im Jahr 2036 in London. Aufgrund eines wiederholten globalen Virus-Ausbruchs wurden Milliarden von Menschen infiziert und nur noch knapp 15 Millionen Menschen konnten sich bis dato vor dem Virus schützen. Zu den Überlebenden gehört auch die mittlerweile erwachsene Jade. Sie versucht, mit aller Kraft gegen die Verbreitung des Virus vorzugehen.

Staffel 1 endet mit einem Cliffhanger und für die Zuschauer bleiben einige Fragen offen. Was ist die wahre Identität von Albert Wesker oder besser gesagt seines Klons Bert? Was ist das Schicksal der ursprünglichen Umbrella-Chefin Evelyn? Die Antworten auf diese Fragen würden wahrscheinlich in Staffel 2 von "Resident Evil" zu finden sein.

Besetzung: Welche Schauspieler könnten in Staffel 2 von "Resident Evil" dabei sein?

Sollte es zu Staffel 2 von "Resident Evil" auf Netflix kommen, würden folgende Darsteller wahrscheinlich zur Besetzung gehören:

Schauspieler Rolle Ella Balinska Jade Wesker Adeline Rudolph Billie Wesker Lance Reddick Bert Paola Nunez Evelyn Marcus Ella Zieglmeier Bea

Falls weitere Schauspieler für die zweite Staffel von "Resident Evil" bekannt gegeben werden, halten wir Sie hier in diesem Artikel darüber auf dem Laufenden.