Gerichtsshows feiern ihr TV-Comeback: Im Zweifel für Salesch

RTL kündigt ein Comeback der einst so beliebten TV-Richterin an. Wurde auch Zeit! Es tut schlicht Not, dass sich Barbara Salesch um uns Sofakartoffeln kümmert.

Endlich wirft Barbara Salesch wieder ihre Robe über! Schwingt wieder den Richterhammer! So frohlockt RTL, wohl auch in gar nicht mal klammheimlicher Freude darüber, Sat.1 diesen Coup weggeschnappt zu haben. Denn auf Sat.1 war "Richterin Barbara Salesch" einst zu TV-Ruhm gekommen, in mehr als 2000 Folgen von 1999 (damals noch mit echten Fällen) bis 2012.

Und nicht nur die 72-Jährige kehrt "demnächst" zurück: Auch der gebürtige Ingolstädter Ulrich Wetzel, 65, der für RTL in "Das Strafgericht" von 2002 bis 2008 für Recht und Ordnung sorgte, darf dies abermals tun. Zeit wird's! Schließlich ist die Welt in den vergangenen Jahren kein friedlicherer Ort geworden.

Barbara Salesch während der Aufzeichnung der 1000sten Sendung ihrer Gerichtsshow "Richterin Barbara Salesch" im Jahr 2004. Foto: Jörg Carstensen, dpa

Wir werden mit Salesch wieder in menschliche und tierische Abgründe blicken

Es tut schlicht Not, dass sich Salesch und Wetzel um uns Sofakartoffeln und unsere Probleme kümmern. So, wie es uns gut tut, mit Harry Wijnvoord heißen Preisen hinterherzujagen. Die zweite Folge seines "Der Preis ist heiß"-Comebacks sahen am Mittwochabend im Schnitt 2,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ab drei Jahren.

Wir werden also erleben dürfen, wie sich aus dem Ruder Gelaufenes einrenkt, wie sich Dinge fügen. Wie Salesch und Wetzel Licht ins - fiktive und von Laiendarstellern erlittene - Dunkle und Düstere bringen. Wir werden mit Salesch und Wetzel in menschliche und tierische Abgründe blicken, doch am Ende werden sie den Richterhammer schwingen ...

Wie früher, als eine Michaela glaubte, Nachbarshund Rudi habe ihre Hündin Chantal geschwängert. Oder Bauarbeiter Andreas seinen Cousin zu einem Versicherungsbetrug überredete und der ihm ein Bein mit der Kettensäge abtrennte. Harter Tobak, aber das ist der Deutschen Lieblingskrimi "Tatort" auch.

Fehlt nur noch "Richter Alexander Hold" zu unserem Glück!

Vielleicht beschert uns die Salesch, die mal Richterin in Hamburg war und inzwischen Künstlerin ist (Ölmalerei und experimenteller Holzschnitt), einen neuen "Moaschendroadtsaunn"? Wir Fernsehfreunde erinnern uns lebhaft an jenen legendären Nachbarschaftsstreit im sächsischen Auerbach, in dem eine resolute Frau Zindler gegen den Knallerbsenstrauch ihres Nachbarn zu Felde zog, weil der (der Strauch) ihren Zaun rosten lasse. Fehlt zu unserem Glück bloß noch "Richter Alexander Hold". Wann kehrt er seinem Amt als Vizepräsident des Bayerischen Landtags den Rücken für sein TV-Comeback?