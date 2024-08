Feuerwehr: Zwei Verletzte bei Unwetter in Nordbaden

Bei den schweren Unwettern in Nordbaden in der Nacht zum Mittwoch sind insgesamt zwei Menschen verletzt worden. Nach Auskunft des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Karlsruhe erlitt ein Mensch bei einem Sturz eine Schulterprellung. Ebenso in Gondelsheim, etwa 15 Kilometer westlich von Karlsruhe, verletzte sich ein Helfer beim Transport von Sandsäcken.

Schlamm und Äste müssen weg

Derweil gehen die Aufräumarbeiten im am schwersten vom Unwetter betroffenen Landkreis Karlsruhe weiter. «Die Feuerwehrkräfte werden den ganzen Tag mit dem Abpumpen der Keller, Unterführungen und Tiefgaragen beschäftigt sein», sagte Pressesprecher Edgar Geißler. Das Wasser habe sich zwar weitgehend zurückgezogen, jedoch liegt vielerorts noch Schlamm in den Häusern und auf Straßen.

Außerdem liegen noch eine Menge Äste und Büsche entlang der Straßen, die durch die Wassermassen angeschwemmt worden waren. «Diese müssen jetzt mithilfe des Bauhofs beseitigt werden.»