20 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 20-Jähriger ist in Steinau mit seinem Motorrad von der Straße abgekommen und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Motorradfahrer am Dienstagabend auf der B 3178 zwischen Ulmbach und Sarrod im Main-Kinzig-Kreis unterwegs. Nach einem Überholmanöver verlor er demnach die Kontrolle über sein Motorrad. Er sei dabei von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Holzzaun geprallt.

Der 20-Jährige musste daraufhin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, hieß es. Es entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro. Die Unfallursache war zunächst unklar, überhöhte Geschwindigkeit konnte die Polizei nicht ausschließen.