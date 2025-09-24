Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Rettungseinsatz: 20 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt

Rettungseinsatz

20 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt

Nach einem Überholmanöver verliert ein Biker die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt von der Straße ab. War der 20-Jährige zu schnell unterwegs?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der 20-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)
    Der 20-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

    Ein 20-Jähriger ist in Steinau mit seinem Motorrad von der Straße abgekommen und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Motorradfahrer am Dienstagabend auf der B 3178 zwischen Ulmbach und Sarrod im Main-Kinzig-Kreis unterwegs. Nach einem Überholmanöver verlor er demnach die Kontrolle über sein Motorrad. Er sei dabei von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Holzzaun geprallt.

    Der 20-Jährige musste daraufhin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, hieß es. Es entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro. Die Unfallursache war zunächst unklar, überhöhte Geschwindigkeit konnte die Polizei nicht ausschließen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden