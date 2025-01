Frau ins Gleisbett gestoßen

Ein 38 Jahre alter Mann hat nach Erkenntnissen der Polizei eine 37-Jährige an der Haltestelle Hauptwache in Frankfurt ins Gleisbett gestoßen. Eine einfahrende S-Bahn konnte noch rechtzeitig bremsen. Die Frau sei jedoch durch den Sturz leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein umliegendes Krankenhaus.

Beamte nahmen den Verdächtigen unmittelbar nach der Tat fest. Sein Motiv sei noch unklar, berichtete die Polizei. Der Mann werde am Freitag wegen Verdachts des versuchten Mordes einem Haftrichter vorgeführt.

Während der Spurensicherung sei der S-Bahnverkehr am Vormittag zeitweise gesperrt gewesen.