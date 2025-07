Ein Gleitschirmflieger ist nahe der Wasserkuppe in einem Baum gelandet. Ersten Erkenntnissen zufolge sei er unverletzt, sagte ein Polizeisprecher in Fulda. Die Feuerwehr war in Poppenhausen-Abtsroda im Einsatz, um den Mann zu bergen. Warum der Paragleiter in der Nähe von Hessens höchsten Berg vom Kurs abkam, war zunächst noch unklar.

