Zwölfjährige bei Sprung vom Zehn-Meter-Turm verletzt

Bei einem Badeunfall im südhessischen Dieburg ist ein zwölf Jahre altes Mädchen verletzt worden. Das Kind sei nach ersten Erkenntnissen am Mittag im Schwimmbad vom Zehn-Meter Turm gesprungen und habe sich beim Aufprall im Wasser verletzt, teilte das Polizeipräsidium in Darmstadt mit. «Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde ein Rettungshubschrauber verständigt, der die Zwölfjährige im Anschluss in eine Klinik brachte», hieß es. Nähere Angaben zur Verletzung machte die Polizei zunächst nicht.

