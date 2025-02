Brückenbau für Nordmainische S-Bahn in Hanau bringt Sperrung

Zur weiteren Vorbereitung der Nordmainischen S-Bahn wird in der kommenden Woche mit den Brückenbauten über den Salisbach in Hanau begonnen. Aufgrund des engen Zeitplans arbeiteten die Bauteams rund um die Uhr, also auch nachts und am Wochenende, teilte die Deutsche Bahn mit.

Zehn Tage lang sollen die Hauptarbeiten und damit die Sperrung dauern, heißt es. Beginn ist am 14. Februar. In dieser Zeit kann es zu Lärm und Erschütterungen kommen. Zudem gibt es Änderungen im Fahrplan für die Bahnstrecke zwischen Frankfurt-Ost und dem Hanauer Hauptbahnhof, unter anderem werden Busse eingesetzt.

Bei den Arbeiten wird zunächst die fast 100 Jahre alte Brücke herausgebrochen, nach weiteren Arbeiten werden dann die neuen Stahlbrücken an ihren Platz gehoben. Die Nordmainische S-Bahn ist eine zweigleisige elektrifizierte Strecke von Frankfurt über Maintal nach Hanau. Die S-Bahn soll auf dieser Strecke während der Hauptverkehrszeiten alle 15 Minuten fahren.