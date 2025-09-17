Icon Menü
Rhein-Main-Gebiet: Militärflugzeug sorgt für lauten Knall

Rhein-Main-Gebiet

Militärflugzeug sorgt für lauten Knall

Ein lauter Knall erschreckte am Morgen Menschen im Rhein-Main-Gebiet. Wie genau es zu diesem extremen Geräusch am Himmel kommt, erklärt die Deutsche Flugsicherung.
Von dpa
    •
    •
    •
    Ein «Eurofighter» der deutschen Luftwaffe. (Symbolfoto)
    Ein «Eurofighter» der deutschen Luftwaffe. (Symbolfoto) Foto: Christoph Reichwein/dpa

    Am Morgen war in großen Teilen des Rhein-Main-Gebiets ein lauter Knall zu hören. Nach Angaben der Deutschen Flugsicherung in Langen handelte es sich dabei um ein Militärflugzeug der Bundeswehr, welches die Schallmauer durchbrochen hatte.

    Beim Fliegen werde der Schall als Druckwelle vor dem Flugzeug hergeschoben, erklärt die Bundeswehr das Phänomen. «Hierbei verdichten sich die Schallwellen zu einer kompakten "Schallmauer". Beschleunigt das Flugzeug auf Überschallgeschwindigkeit, also je nach Umgebung etwa 1.200 Stundenkilometer, wird diese durchbrochen. Hinter dem Flugzeug breitet sich trichterförmig eine Druckwelle aus Schall aus, die am Boden als lauter Knall wahrgenommen wird.»

