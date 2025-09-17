Militärflugzeug sorgt für lauten Knall

Am Morgen war in großen Teilen des Rhein-Main-Gebiets ein lauter Knall zu hören. Nach Angaben der Deutschen Flugsicherung in Langen handelte es sich dabei um ein Militärflugzeug der Bundeswehr, welches die Schallmauer durchbrochen hatte.

Beim Fliegen werde der Schall als Druckwelle vor dem Flugzeug hergeschoben, erklärt die Bundeswehr das Phänomen. «Hierbei verdichten sich die Schallwellen zu einer kompakten "Schallmauer". Beschleunigt das Flugzeug auf Überschallgeschwindigkeit, also je nach Umgebung etwa 1.200 Stundenkilometer, wird diese durchbrochen. Hinter dem Flugzeug breitet sich trichterförmig eine Druckwelle aus Schall aus, die am Boden als lauter Knall wahrgenommen wird.»