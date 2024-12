Polizei schießt bei Einsatz auf Randalierer

Die Polizei hat nach eigenen Angaben östlich von Mannheim auf einen Mann geschossen, der zuvor randaliert haben soll. Er sei lebensgefährlich verletzt worden. Der 26-Jährige habe auf einem Firmengelände in Hirschberg an der Bergstraße randaliert und die hinzugerufenen Beamten mit einem Beil und einem Messer bedroht, heißt es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Den Angaben zufolge haben die Beamten den Tatverdächtigen nicht einmal durch Warnschüsse dazu bewegen können, seine Waffen wegzulegen. Als er auf die Einsatzkräfte losgegangen sei, sei er durch einen Schuss schwer verletzt worden. Der Mann wurde laut Angaben der Staatsanwaltschaft in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Er sei bislang nicht polizeibekannt. Die Hintergründe sind noch unklar.