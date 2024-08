Unbekannte werfen Bierkrug in Festzelt - zwei Verletzte

Weil sie von einem leeren Bierkrug getroffen wurden, haben sich in einem Festzelt im Rhein-Neckar-Kreis ein 17-Jähriger und eine 18-Jährige am Kopf verletzt. Bislang unbekannte Täter hatten den Maßkrug am Sonntag durch ein Festzelt auf dem Eberbacher Kuckucksmarkt geworfen, teilte die Polizei mit.

Der Krug habe zunächst den 17-Jährigen am Kopf getroffen und sei dann einer 18-Jährigen ins Gesicht geprallt. Dabei habe sich der 17-Jährige eine stark blutende Kopfverletzung zugezogen - er wurde im Krankenhaus behandelt. Die junge Frau erlitt demnach eine Schädelprellung.

Ob der Krug gezielt oder fahrlässig geworfen wurde, war den Angaben zufolge zunächst unklar. Die Polizei ermittelte wegen gefährlicher Körperverletzung.