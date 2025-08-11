Fußgängerin bei Kollision mit Auto lebensgefährlich verletzt

Eine 88-jährige Fußgängerin ist in Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Eine 20-jährige Autofahrerin sei links in eine Straße abgebogen und habe dabei die ältere Dame übersehen, als diese die Straße überquerte, teilte die Polizei mit. Die Frau erlitt lebensbedrohliche Kopfverletzungen. Zur weiteren Behandlung wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Wiesbaden geflogen.

Nach ersten Erkenntnissen blieb die junge Autofahrerin bei dem Unfall am Montagnachmittag unverletzt, wurde aber von einem Seelsorger vor Ort betreut. Es entstand ein geringer Sachschaden von etwa 500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Limburger Straße für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Polizeistation Idstein hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.