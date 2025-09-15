Icon Menü
Rheingau-Taunus-Kreis: Toter in Wohnung gefunden - Polizei nimmt Mann fest

Rheingau-Taunus-Kreis

Toter in Wohnung gefunden - Polizei nimmt Mann fest

Ein 66-Jähriger ist in einem Mehrfamilienhaus in Idstein tot aufgefunden worden. Zuvor soll es einen Streit gegeben haben. Die Polizei nimmt einen Mann fest.
    Die Polizei wird in eine Wohnung in Idstein gerufen - dort finden sie den leblosen Mann. (Symbolbild)
    Die Polizei wird in eine Wohnung in Idstein gerufen - dort finden sie den leblosen Mann. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

    Nachdem ein 66-Jähriger tot in seiner Wohnung in Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) aufgefunden wurde, hat die Polizei einen 54 Jahre alten Mann festgenommen. Laut aktueller Ermittlungen sollen die beiden Männer zuvor eine Auseinandersetzung gehabt haben, wie die Polizei Westhessen und die Staatsanwaltschaft Wiesbaden gemeinsam mitteilten.

    Die Kriminalpolizei ermittele nun, ob die Auseinandersetzung ursächlich für den Tod des Mannes gewesen sei, sagte ein Polizeisprecher. Zur Todesursache konnte er keine Angaben machen.

    Rettungskräfte und Polizei wurden am Sonntagabend in ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Wörsdorf gerufen, wo sie den leblosen Mann fanden. «Ein Arzt konnte später nur noch den Tod des Mannes feststellen», hieß es. Kurz darauf habe die Polizei in der Nähe den 54-Jährigen festgenommen. Dieser sei später nach Anordnung eines Richters in eine Fachklinik gebracht worden.

