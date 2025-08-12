Icon Menü
Rheingau-Taunus-Kreis: Von Auto erfasst - 88-Jährige stirbt an Verletzungen

Rheingau-Taunus-Kreis

Von Auto erfasst - 88-Jährige stirbt an Verletzungen

Eine ältere Frau will eine Straße überqueren, doch sie wird von einer Autofahrerin übersehen. Es kommt zum Unfall - mit schweren Folgen.
Von dpa
    •
    •
    •
    Die Kopfverletzungen der Frau erwiesen sich als tödlich. (Symbolbild)
    Die Kopfverletzungen der Frau erwiesen sich als tödlich. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Sie war in Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) von einem Auto erfasst und zunächst lebensgefährlich verletzt worden - im Krankenhaus ist die 88-jährige Fußgängerin nun an ihren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Tag nach dem Unfall mit.

    Eine 20-jährige Autofahrerin habe die Fußgängerin beim Abbiegen übersehen, hieß es. Die ältere Dame wurde demnach zunächst lebensbedrohlich am Kopf verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Wiesbaden geflogen.

    Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern weiter an, nach ersten Erkenntnissen blieb die junge Autofahrerin unverletzt. Ein Seelsorger betreute sie vor Ort. Die Polizeistation Idstein bittet um Hinweise und sucht Zeugen.

