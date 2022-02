Rheinland-Pfalz

vor 20 Min.

Zwei Polizisten erschossen: So verlief die dramatische Fahndung

31.01.2022, Rheinland-Pfalz, Mayweilerhof: Polizeibeamte stehen an einer Absperrung an der Kreisstraße 22 rund einen Kilometer von dem Tatort, an dem zwei Polizeibeamte durch Schüsse getötet wurden. Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Plus Was geschah am Montagmorgen an der K22? Zwei Reporter rekonstruieren die Suche nach den Tätern.

Von Georg Altherr und Maximilian Hempel

Das Rattern des Polizeihubschraubers dröhnt über Kusel. Polizisten stehen schwer gepanzert und mit Maschinenpistolen im Anschlag auf der Straße. Nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten befindet sich der Landkreis Kusel im Ausnahmezustand. Was war passiert? Am frühen Morgen kommt es auf der Kreisstraße 22 zwischen den Orten Mayweilerhof und Ulmet zu einer Polizeikontrolle. In einem zivilen Polizeiauto fahren eine 24-jährige Polizeianwärterin und ihr 29-jähriger Kollege durch ein Waldstück. Dort halten die beiden, in Uniform und mit angelegten Warnwesten, ein Auto an. Die Beamten entdecken totes Wild im Wagen und setzen daraufhin einen ersten Funkspruch ab. Was danach folgt, bleibt bisher unklar. Fest steht nur: Um zirka 4.20 Uhr geht eine verzweifelte Meldung über den Polizeifunk. „Die schießen auf uns“, zitiert später das Polizeipräsidium Kaiserslautern aus dem Funkspruch.

