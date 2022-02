Rheinland-Pfalz

Töteten Wilderer zwei Polizisten nur wegen illegal geschossener Rehe?

An dieser Kreisstraße wurden die Polizeianwärterin und der Oberkommissar in der Nacht auf Montag ermordet.

Plus Nach dem Mord zweier Polizisten haben die Ermittler zwei Verdächtige gefasst. Vieles spricht dafür, dass sie auch die Täter sind. Doch eine wichtige Frage bleibt.

Von Georg Altherr, Andreas Frei und Maximilian Hempel

Am Tag danach ist das Rätsel um ein Verbrechen, das die ganze Republik erschüttert, fast noch größer geworden. Obwohl es ja nun zwei Tatverdächtige gibt, zwei Saarländer, die in Untersuchungshaft sitzen. Es gibt Vermutungen darüber, was in der Nacht zum Montag an der einsamen Kreisstraße im Westen von Rheinland-Pfalz passiert sein könnte. Es gibt auch schon erste Erkenntnisse, über die Polizei und Staatsanwaltschaft an diesem Dienstag berichten.

